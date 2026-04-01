जल्द आ रहा है टाटा टियागो का फ़ेसलिफ़्ट अवतार? टेस्टिंग के दौरान दिखी झलक

टाटा, जल्द ही टियागो के फ़ेसलिफ़्ट अवतार के साथ ऐंट्री मारने वाला है, जिसके आइस वर्ज़न को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। बता दें कि, लंब समय से इस बात की उम्मीद जताई जा रही थी, कि टियागो का फे़सलिफ़्ट का उतार सकता है। फ़िलहाल ये दोनों कार्स टाटा के लाइनअप में एक साथ मौजूद हैं और दोनों ही ऐंट्री-लेवल मॉडल हैं। जानकारों का मानना है कि, इस नई टियागो को ईवी वर्ज़न से पहले, इस साल के आख़िर तक लॉन्च किया जा सकता है।

तस्वीरों में देखा जा सकता है कि, आइस टियागो फ़ेसलिफ़्ट का इक्सटीरियर भी लगभग उसी तरह रखा गया है, जैसाकि, ईवी वर्ज़न में देखा जा चुका ह, जिस भी हाल ही में टेस्टिंग के दौरान देखा गया था। डिज़ाइन में बदलाव के तौर पर नए बंपर्स और शायद लाइट क्लस्टर का भी लुक भी बदल सकता है। लेकिन, टियागो के बेसिक लुक को जस का तस रखा गया है, ताकि टियागो रेंज की पहचान का बरक़रार रखा जा सके।

बताते चले कि, इसके इंटीरियर को 2025 की शुरुआत में बड़ा अपडेट मिला था, और इस फ़ेसलिफ़्ट में ज़्यादातर चीजें वैसी ही रहने वाली हैं। साथ ही अगर इंजन की बात करें तो, इसमें 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन उपलब्ध कराया जाता है, जिसे पांच-एसटी/एएमटी गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। इसके अलावा फैक्ट्री फ़िटेड सीएनजी किट का विकल्प भी मिलता है।

टियागो जैसी ऐंट्री-लेवल कार्स की डिमांड कम ज़रूर हुई है, लेकिन टाटा वॉल्यूम के हिसाब से इस मॉडल को बनाए रखेगा। इस सेग्मेंट में डिमांड भले ही कम हो गई हो, लेकिन कंपनियां कम नहीं हुई हैं। इसलिए टाटा भी इस सेग्मेंट में अपनी मौजूदगी बनाए रखेगा।

अनुवाद - शोभित शुक्ला

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