टाटा टियागो EV की असली रियल-वर्ल्ड रेंज टेस्ट की गई

एक बार चार्ज करने पर 215km की दावा की गई रेंज

24kWh वेरिएंट की टेस्टिंग की गई

टाटा मोटर्स ने मई 2026 में टियागो EV लॉन्च की थी। यह मॉडल सीधे खरीदी या BaaS प्लान्स के ज़रिए मिलती है, जिसकी कीमत 4.69 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। हाल ही में हमने इसके टॉप-स्पेक वेरिएंट का रियल-वर्ल्ड रेंज टेस्ट किया।

यहाँ जो यूनिट टेस्ट हुई है, वह है टाटा टियागो EV का क्रिएटिव प्लस वेरिएंट, जिसमें 40kWh बैटरी पैक और एक सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर है जो फ्रंट व्हील्स को पावर देती है। इस LR वेरिएंट की दावा की गई रेंज एक बार चार्ज करने पर 215km है।

सिटी लूप में नई टियागो EV ने 80.4 किमी की दूरी तय की, जिसमें MID ने 149Wh/km की एफिशिएंसी दिखाई, जिससे रियल-वर्ल्ड रेंज 216km रही। इसी तरह, हाइवे लूप में इस इलेक्ट्रिक हैचबैक ने 94.7 किमी दूरी तय की, जिसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ने 111Wh/km की एफिशिएंसी रिकॉर्ड की, जिससे रियल-वर्ल्ड रेंज 161km हो गई।

इन दोनों आंकड़ों को मिलाकर टाटा टियागो EV की एवरेज रेंज 175km आई, जो डिक्लेअर की गई रेंज का 81.40 प्रतिशत है। यह आंकड़ा ज़्यादातर टाटा कारों की तुलना में थोड़ा ऊपर है, क्योंकि पहले उनकी रियल-वर्ल्ड रेंज आमतौर पर डिक्लेअर रेंज का 70 प्रतिशत ही रहती थी।

अगर टेस्ट कंडीशन्स की बात करें तो, टियागो EV का AC 23 डिग्री पर और पंखे की स्पीड लेवल 2 पर सेट थी। रिजन लेवल 1 पर और ड्राइव मोड सिटी पर रखा गया था, जो कार के ऑन होते ही डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है। इसके अलावा इंफोटेनमेंट सिस्टम का इस्तेमाल वैसे ही किया गया जैसे आमतौर पर होता है।