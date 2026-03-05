टेस्टिंग के दौरान दिखी टाटा टियागो ईवी फ़ेसलिफ़्ट; नए अपडेट्स का हुआ ख़ुलासा

- देखने को मिल सकता है नया इक्सटीरियर डिज़ाइन
- नए बैटरी पैक्स मिलने की है उम्मीद
टाटा मोटर्स अपनी छोटी इलेक्ट्रिक हैचबैक टियागो ईवी के फ़ेसलिफ़्ट वर्ज़न की भारत में लगातार टेस्टिंग कर रही है। हाल ही में सामने आई नई स्पाई तस्वीरों से इस अपडेटेड मॉडल के बारे में कुछ अहम जानकारी मिली है।
तस्वीरों में दिख रहे टेस्ट मॉडल से साफ पता चलता है कि, 2026 टियागो ईवी के इक्सटीरियर डिज़ाइन में कई बदलाव किए जाएंगे। नई लाइटिंग सेटअप के साथ एलईडी डीआरएल्स को बम्पर से हटाकर मुख्य हैडलैम्प्स यूनिट में दिया जा सकता है, जिससे कार का फ्रंट लुक और ज़्यादा मॉडर्न दिखेगा। इसके अलावा, इसमें रिवाइज़्ड एयर डैम और नए डिज़ाइन के अलॉय वील्स भी मिल सकते हैं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक़, फ़ेसलिफ़्ट मॉडल में नई ग्रिल, अपडेटेड टेल लैम्प्स और टेलगेट पर एलईडी लाइट बार भी दिया जा सकता है। हालांकि, फ़िलहाल केबिन में होने वाले बदलावों को लेकर कंपनी ने कोई जानकारी साझा नहीं की है।
मकैनिकल अपडेट की बात करें तो, टियागो ईवी फ़ेसलिफ़्ट में बड़ी बैटरी पैक मिलने की उम्मीद है। यह अपडेट हाल ही में लॉन्च हुई टाटा पंच ईवी फ़ेसलिफ़्ट की तरह हो सकता है।
मौजूदा मॉडल में 19.2kWh और 24kWh के दो बैटरी पैक विकल्प मिलते हैं, जो एक बार फुल चार्ज होने पर क़रीब 293km तक की रेंज देने का दावा करते हैं। इसके अलावा, उम्मीद की जा रही है कि, अपडेटेड टियागो ईवी को आने वाले महीनों में भारतीय बाज़ार में पेश किया जा सकता है।
अनुवाद: गुलाब चौबे