टाटा सिएरा के सभी वेरीएंट्स की क़ीमतें आईं सामने; अब तय करें कौन-सा है आपके लिए फ़िट!

क़ीमत 11.49 लाख रुपए से शुरू

तीन इंजन विकल्प में है उपलब्ध

टाटा मोटर्स ने हाल ही में अपनी बहुप्रतीक्षित एसयूवी सिएरा को लॉन्च किया है, जिसके सिर्फ़ शुरुआती वेरीएंट की क़ीमत का ख़ुलासा किया था। लेकिन अब ब्रैंड ने नई टाटा सिएरा की वेरीएंट अनुसार क़ीमतें आख़िरकार घोषित कर दी हैं और कंपनी ने पूरे लाइनअप की आधिकारिक जानकारी भी जारी कर दी है। क़ीमतें 11.49 लाख रुपए से शुरू होकर 18.49 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) तक जाती हैं। हालांकि, अकम्पलिश्ड और अकम्पलिश्ड प्लस वेरीएंट की क़ीमतें अभी घोषित नहीं की गई हैं।

अपडेटेड सिएरा को तीन इंजन्स के साथ पेश किया गया है, जिनमें 1.5-लीटर रेवोट्रॉन पेट्रोल, 1.5-लीटर क्रायोजेट डीज़ल और 1.5-लीटर हाइपीरियन इंजन शामिल हैं। गियरबॉक्स विकल्पों में 6 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक और 7 स्पीड डीसीए (ड्युअल क्लच ऑटोमैटिक) उपलब्ध हैं।

एसयूवी का डिज़ाइन और फ़ीचर पैकेज इसे अपने सेग्मेंट में काफ़ी प्रीमियम बनाते हैं। बाहर की तरफ पूरी एलईडी लाइटिंग, फ्रंट और रियर एलईडी लाइट बार, फ़्लश डोर हैंडल्स, सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स, 19-इंच अलॉय वील्स और ब्लैक्ड आउट रूफ़ मिलते हैं।

इंटीरियर में केबिन काफ़ी मॉडर्न है, जिसमें पैनरॉमिक सनरूफ़, डैशबोर्ड पर तीन स्क्रीन, एआर एचयूडी, 12 स्पीकर जेबीएल सिस्टम, रियर सनशेड, बॉस मोड, रियर एसी वेंट्स, एयर प्यूरीफ़ायर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, मेमोरी फ़ंक्शन वाली 6 वे पावर्ड ड्राइवर सीट, 65W टाइप सी चार्जिंग, वायरलेस चार्जर, वायरलेस फ़ोन प्रोजेक्शन और जेस्चर कंट्रोल वाला पावर्ड टेलगेट शामिल है।

इसके अलावा, एसयूवी में टेरेन मोड सिलेक्टर, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, पैडल शिफ़्टर्स, लेवल 2 एडास, छह एयरबैग्स और ड्युअल ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फ़ीचर्स दिए गए हैं।

नीचे नई टाटा सिएरा की वेरीएंट अनुसार क़ीमतें (एक्स शोरूम) दी गई हैं:

पेट्रोल

स्मार्ट प्लस एमटी: 11.49 लाख रुपए

प्योर एमटी: 12.99 लाख रुपए

प्योर डीसीए: 14.49 लाख रुपए

प्योर प्लस एमटी: 14.49 लाख रुपए

प्योर प्लस डीसीए: 15.99 लाख रुपए

एड्वेंचर एमटी: 15.29 लाख रुपए

एड्वेंचर डीसीए: 16.79 लाख रुपए

एड्वेंचर प्लस एमटी: 15.99 लाख रुपए

हाइपीरियन एटी एड्वेंचर: 17.99 लाख रुपए

डीज़ल

स्मार्ट एमटी: 12.99 lakh रुपए

प्योर एमटी: 14.49 लाख रुपए

प्योर एटी: 15.99 लाख रुपए

प्योर प्लस एमटी: 15.99 लाख रुपए

प्योर प्लस एटी: 17.49 लाख रुपए

एड्वेंचर एमटी: 16.49 लाख रुपए

एड्वेंचर प्लस एमटी: 17.19 लाख रुपए

एड्वेंचर प्लस एटी: 18.49 लाख रुपए