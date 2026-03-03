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    टाटा सिएरा की धमाकेदार शुरुआत; पहले 6 हफ़्तों में डिलिवरी 10,000 के पार

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    Gulab Chaubey

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    टाटा सिएरा की धमाकेदार शुरुआत; पहले 6 हफ़्तों में डिलिवरी 10,000 के पार
    • 11.49 लाख रुपए से शुरू होती है इसकी क़ीमत
    • पेट्रोल और डीज़ल इंजन में है उपलब्ध

    टाटा मोटर्स की नई सिएरा ने लॉन्च के तुरंत बाद ही भारतीय कार बाज़ार में मज़बूत पकड़ बना ली है। साथ ही कंपनी ने कन्फ़र्म किया है कि, सिएरा की डिलिवरी शुरू होने के सिर्फ़ 6 हफ्तों के भीतर ही 10,000 यूनिट्स का आंकड़ा पार कर लिया गया है। यह इस एसयूवी के लिए ग्राहकों के ज़बरदस्त रिस्पॉन्स को दिखाता है।

    बता दें कि, जनवरी 2026 से डिलिवरी शुरू हुई थी और शुरुआती बुकिंग्स ने ही यह संकेत दे दिया था कि, यह मॉडल बड़ी हिट साबित हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक़, लॉन्च के बाद बुकिंग्स को लेकर काफ़ी उत्साह देखने को मिला था, जिससे वेटिंग पीरियड भी बढ़ा है।

    Exterior Left Rear Three Quarter

    सिएरा अपने रेट्रो-इंस्पायर्ड डिज़ाइन और मॉडर्न फ़ीचर पैकेज के कारण काफ़ी चर्चा में है। इसका रोड प्रज़ेंस क़रीब 4.3 मीटर लंबाई वाले एसयूवी सेग्मेंट में काफ़ी मज़बूत माना जा रहा है।

    वहीं इंजन ऑप्शन्स की बात करें तो, टाटा सिएरा को तीन इंजन विकल्पों के साथ पेश किया गया है। इसमें 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन और 1.5-लीटर डीज़ल इंजन शामिल हैं। इतना ही नहीं, टाटा मोटर्स सिएरा का एक ऑल-इलेक्ट्रिक वर्ज़न भी लाने वाली है, जिसे सिएरा ईवी नाम से पेश किया जाएगा।

    Exterior Right Side View

    कंपनी अब प्रोडक्शन बढ़ाने पर फ़ोकस कर रही है, ताकि बढ़ती डिमांड को पूरा किया जा सके। आने वाले महीनों में डिलिवरी की रफ़्तार और तेज़ होने की उम्मीद है।

    तेज़ शुरुआत को देखते हुए साफ है कि, सिएरा टाटा के पोर्टफ़ोलियो में एक अहम मॉडल बनकर उभर रही है और मिड-साइज़ एसयूवी सेग्मेंट में मुक़ाबला और ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है।

    टाटा सिएरा इमेज
    टाटा सिएरा
    Rs. 11.49 लाखसे शुरु
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    टाटा सिएरा की भारत में प्राइस

    शहरऑन-रोड कीमतें
    MumbaiRs. 13.58 लाख
    BangaloreRs. 14.59 लाख
    DelhiRs. 13.44 लाख
    PuneRs. 13.66 लाख
    HyderabadRs. 14.23 लाख
    AhmedabadRs. 12.99 लाख
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