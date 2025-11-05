टाटा सिएरा का नया रेड अवतार हुआ पेश; नया टीज़र हुआ जारी!

मिलेगा तीन-स्क्रीन वाला हाई-टेक डैशबोर्ड

25 नवंबर को होगी लॉन्च

टाटा मोटर्स ने अपनी बहुप्रतीक्षित फ़्लैगशिप एसयूवी टाटा सिएरा का एक नया टीज़र जारी किया है। इस बार कंपनी ने इसका शानदार रेड कलर ऑप्शन और फ़्यूचरिस्टिक इंटीरियर दिखाया है। यह एसयूवी भारत में 25 नवंबर, 2025 को लॉन्च होगी और आइस (पेट्रोल-डीज़ल) और ईवी (इलेक्ट्रिक) दोनों वर्ज़न्स में उपलब्ध रहेगी।

टीज़र में नई सिएरा का डिज़ाइन बेहद बोल्ड और प्रीमियम दिखाई देता है। इसमें टाटा की सिग्नेचर कनेक्टेड एलईडी लाइट बार, मस्क्यूलर बॉडी क्लैडिंग और दमदार फ्रंट प्रोफ़ाइल दी गई है, जो इसे एक मज़बूत ऑफ़-रोड एसयूवी लुक देती है।

अंदर की बात करें तो, सिएरा में कंपनी का पहला तीन-स्क्रीन वाला डैशबोर्ड लेआउट देखने को मिलेगा। इसमें एक डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, एक सेंट्रल इंफ़ोटेन्मेंट यूनिट, और एक को-ड्राइवर स्क्रीन शामिल होगी। साथ ही इसमें नया इलुमिनेटेड लोगो वाला स्टीयरिंग वील, मिनिमलिस्टिक डैशबोर्ड और प्रीमियम मटैरियल्स दिए जाएंगे।

नई सिएरा का आइस वर्ज़न हैरियर और सफारी के प्लेटफ़ॉर्म पर आधारित होगा, जबकि इसका ईवी वर्ज़न जेन 2 इलेक्ट्रिक आर्किटेक्चर पर बनेगा।

90 के दशक की आइकॉनिक टाटा सिएरा अब मॉडर्न डिज़ाइन, प्रीमियम फ़ीचर्स और एड्वांस्ड टेक्नोलॉजी के साथ वापसी करने जा रही है और यह 2025 की सबसे चर्चित एसयूवी में से एक बन सकती है।

अनुवाद: गुलाब चौबे