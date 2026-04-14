टाटा सिएरा पेट्रोल एटी का असली माइलेज का हुआ ख़ुलासा

• कंपनी का दावा है कि, यह 15.3kmpl का माइलेज देगी

• 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ छह-स्पीड एटी वर्ज़न को किया टेस्ट

टाटा मोटर्स ने सिएरा मिड-साइज़ एसयूवी को पिछले साल दिसंबर में लॉन्च किया था, जिसकी शुरुआती क़ीमत 11.49 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) है। हुंडई क्रेटा और रेनो डस्टर को टक्कर देने वाली इस एसयूवी के बीएनकैप क्रैश टेस्ट के नतीजे हाल ही में सामने आए हैं, जिसमें इसने टॉप स्कोर हासिल किया है। क्रैश टेस्ट की पूरी जानकारी आप हमारी वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं।

हाल ही में हमने सिएरा को चलाया और कारवाले स्टाइल में इसकी फ़्यूल इफ़िशंसी भी जांची है। टेस्ट के लिए 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ छह-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रैंस्मिशन वाला वर्ज़न हमारे पास है। यह इंजन 158bhp की पावर और 255Nm का टॉर्क जनरेट करता है।

टेस्ट के नतीजों की बात करें, तो टाटा सिएरा ने शहर में 8.95kmpl और हाईवे पर 13.12kmpl का माइलेज दिया। इस तरह इसका औसत माइलेज 9.99kmpl रहा। गौर करने वाली बात है कि, कंपनी के अनुसार इस पावरट्रेन के लिए सर्टिफ़ाइड माइलेज 15.3kmpl का है।

अनुवाद: सोनम गुप्ता