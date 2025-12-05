दिल्ली, लखनऊ सहित देश के टॉप-10 शहरों में टाटा सिएरा की ऑन-रोड क़ीमत

बुकिंग्स 16 दिसंबर से कर दी जाएगी शुरू

तीन इंजन विकल्प में है उपलब्ध

टाटा मोटर्स ने हाल ही में नई टाटा सिएरा को लॉन्च किया है, जो अपने रेट्रो-फ़्यूचरिस्टिक डिज़ाइन, नए इंटीरियर और दमदार फ़ीचर्स की वजह से काफ़ी चर्चा में बनी हुई है। कंपनी ने इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम क़ीमत 11.49 लाख रुपए रखी है, जबकि ऑन-रोड क़ीमत शहर के हिसाब से बदलती रहती है। कई लोग कार ख़रीदते समय सिर्फ़ एक्स-शोरूम प्राइस देखते हैं, लेकिन असल ख़र्च ऑन-रोड क़ीमत से तय होता है। अब इस आर्टिकल में हम दिल्ली और मुंबई सहित देश के प्रमुख शहरों में सिएरा का ऑन-रोड प्राइस जानते हैं।

वेरीएंट्स और रंग विकल्प

नई सिएरा स्मार्ट+, प्योर, प्योर+, एड्वेंचर, एड्वेंचर+, अकम्पलिश्ड और अकम्पलिश्ड+ के सात वेरीएंट्स में आती है। हालांकि, अभी सिर्फ़ शुरुआती क़ीमत ही सामने आई है, जबकि बाकी वेरीएंट्स की पूरी क़ीमतें जल्द जारी होंगी। सिएरा प्योर ग्रे, प्रिस्टिन वाइट, अंडमान एड्वेंचर, मुन्नार मिस्ट, कुर्ग क्लाउड्स और बंगाल रूज के छह रंग विकल्पों में उपलब्ध है।

ऑन-रोड क़ीमत

शहरों के नाम ऑन-रोड क़ीमत मुंबई 13.66 लाख रुपए लखनऊ 13.50 लाख रुपए चंडीगढ़ 13.03 लाख रुपए बैंगलोर 14.22 लाख रुपए भोपाल 13.39 लाख रुपए अहमदाबाद 12.73 लाख रुपए जयपुर 13.39 लाख रुपए पटना 13.39 लाख रुपए दिल्ली 13.44 लाख रुपए कोलकाता 13.40 लाख रुपए पुणे 13.66 लाख रुपए

इंजन और परफ़ॉर्मेंस

2025 टाटा सिएरा को कुल तीन इंजन विकल्प में पेश किया गया है, जिसमें पहला 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, दूसरा 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल और तीसरा 1.5-लीटर डीज़ल इंजन है। इन इंजन्स के साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ट्रैंस्मिशन का विकल्प मिलता है।

नई सिएरा के प्रतिद्वंदी

नई सिएरा की टक्कर किआ सेल्टोस, मारुति सुज़ुकी ग्रैंड विटारा, हुंडई क्रेटा, एमजी एस्टर और टोयोटा अर्बन क्रूज़र हायराइडर से है।