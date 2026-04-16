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    टाटा सिएरा का आधिकारिक माइलेज आया सामने; जानिए कौन-सा इंजन कितना देता है माइलेज?

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    Gulab Chaubey

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    टाटा सिएरा का आधिकारिक माइलेज आया सामने; जानिए कौन-सा इंजन कितना देता है माइलेज?
    • 21.26kmpl तक का माइलेज मिलने का दावा
    • तीन इंजन विकल्प के साथ है उपलब्ध

    टाटा मोटर्स ने अपनी नई टाटा सिएरा के आधिकारिक माइलेज आंकड़े जारी कर दिए हैं। लॉन्च के बाद से यह एसयूवी अपने डिज़ाइन और फ़ीचर्स को लेकर चर्चा में थी, और अब इसके माइलेज आंकड़े सामने आने से तस्वीर और साफ़ हो गई है।

    कंपनी ने इस एसयूवी को 11.49 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) की शुरुआती क़ीमत पर उतारा था और इसे अलग-अलग इंजन और ट्रैंस्मिशन ऑप्शंस के साथ पेश किया गया है।

    तीन इंजन ऑप्शंस, अलग-अलग ज़रूरतों के हिसाब से

    Exterior Rear View

    नई टाटा सिएरा में आपको तीन इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें पहला 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    इंजन, 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन और 1.5-लीटर डीज़ल इंजन शामिल है।

    इनके साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रैंस्मिशन के विकल्प भी दिए गए हैं, ताकि ख़रीदार अपनी ज़रूरत के मुताबिक़ चुन सकें।

    पेट्रोल इंजन: परफ़ॉर्मेंस और माइलेज का बैलेंस

    1.5-लीटर एनए पेट्रोल इंजन के साथ:

    मैनुअल वर्ज़न: 17.40kmpl

    डीसीटी ऑटोमैटिक: 16.90kmpl

    वहीं, 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन सिर्फ़ ऑटोमैटिक के साथ आता है, जिसमें:

    टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक: 15.30kmpl

    यह सेटअप उन लोगों के लिए है, जो स्मूथ ड्राइविंग के साथ थोड़ा ज़्यादा परफ़ॉर्मेंस चाहते हैं।

    डीज़ल इंजन: सबसे ज़्यादा माइलेज

    अगर आपका फ़ोकस माइलेज पर है, तो डीज़ल इंजन सबसे बेहतर साबित होता है।

    1.5-लीटर डीज़ल इंजन के साथ:

    मैनुअल: 21.26kmpl

    ऑटोमैटिक: 19.22kmpl

    यानी लंबी दूरी तय करने वालों और रोज़ाना ज़्यादा चलने वालों के लिए यह ऑप्शन काफ़ी फ़ायदे का है।

    Exterior Rear View

    क्या समझें इन आंकड़ों से?

    इन माइलेज आंकड़ों से साफ़ है कि, टाटा सिएरा को अलग-अलग तरह के यूज़र्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। अगर आपको शहर में आरामदायक ड्राइव चाहिए तो पेट्रोल, और अगर आप ज़्यादा माइलेज चाहते हैं, तो डीज़ल इंजन बेहतर विकल्प बनता है।

    निष्कर्ष

    नई टाटा सिएरा अपने सेग्मेंट में परफ़ॉर्मेंस और इफ़िशंसी का अच्छा कॉम्बिनेशन ऑफ़र करती है। ख़ासकर इसका डीज़ल वर्ज़न, जो 21.26kmpl तक का माइलेज देता है, इसे उन ख़रीदारों के लिए काफ़ी आकर्षक बनाता है, जो कम ख़र्च में ज़्यादा दूरी तय करना चाहते हैं।

    टाटा सिएरा इमेज
    टाटा सिएरा
    Rs. 11.49 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
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    टाटा सिएरा की भारत में प्राइस

    शहरऑन-रोड कीमतें
    MumbaiRs. 13.58 लाख
    BangaloreRs. 14.59 लाख
    DelhiRs. 13.38 लाख
    PuneRs. 13.74 लाख
    HyderabadRs. 14.23 लाख
    AhmedabadRs. 12.99 लाख
    ChennaiRs. 14.34 लाख
    KolkataRs. 13.33 लाख
    ChandigarhRs. 13.03 लाख

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