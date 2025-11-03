CarWale
    AD

    टाटा सिएरा में मिलेगा पैनरॉमिक सनरूफ़ और आइवरी वाइट इंटीरियर

    Read inEnglish
    Authors Image

    Desirazu Venkat

    310 बार पढ़ा गया
    टाटा सिएरा में मिलेगा पैनरॉमिक सनरूफ़ और आइवरी वाइट इंटीरियर
      • ईवी से पहले आइस वर्ज़न को किया जाएगा लॉन्च
      • नए फ़ीचर्स और लुक के साथ सिएरा की वापसी

    नई टाटा ​सिएरा में पैनरॉमिक सनरूफ़ दिया जाएगा। पुरानी सिएरा के लुक को बरक़रार रखते हुए इस नई सिएरा में पीछे की ओर के ग्लास सेक्शन के साथ सनरूफ़ को जोड़ा जाएगा। वहीं ​खिड़कियों को कुछ इस तरह डिज़ाइन किया गया है ​कि, यह मॉडर्न भी नज़र आए।

    गाड़ी के अंदर का भी कुछ लुक हमें इस टीज़र में नज़र आया, जिसके अनुसार इसमें ब्लैक इन्सटर्स के साथ आइवरी वाइट इंटीरियर थीम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और दूसरी रो की सवारियों के लिए सनब्लाइंड्स व डिजिटल आइआरवीएम मिलेगा। टाटा की इस नई कार में कर्व की ही तरह के फ़ीचर्स ​दिए जा सकते हैं।

    Tata Sierra Sunroof/Moonroof

    सिएरा को टाटा के 1.5-लीटर जीडीआई टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ पेश किया जा सकता है, जो हैरियर और सफ़ारी में भी देखी जाएगी। यह इंजन 168bhp का पावर व 280Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इसे छह-स्पीड मैनुअल और छह-स्पीड एटी के साथ जोड़ा जा सकता है। इसके ईवी वर्ज़न को साल 2026 की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है और उससे पहले इसका आइस वर्ज़न भारतीय बाज़ार में आएगा।

    साल 1991 से 2003 के बीच टाटा की पहली एसयूवी सिएरा बिक्री के लिए उपलब्ध थी। इस चर्चित एसयूवी की वापसी पूरे 25 साल बाद भारतीय बाज़ार में हो रही है। जिसकी टक्कर हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा, मारुति ​विक्टोरिस, होंडा एलिवेट और एमजी एस्टर से होगी।

    अनुवाद: सोनम गुप्ता

    टाटा सिएरा इमेज
    टाटा सिएरा
    Rs. 12.50 - 18.05 लाख
    द्वारा साझा करें
    • Facebook Share Link
    • Twitter Share Link
    • Gmail Share Link
    हमें यहां फ़ॉलो करें
    गूगल न्यूज़
    हमें यहां फ़ॉलो करें गूगल न्यूज़
     अगला 
    15.29 लाख रुपए में होंडा एलिवेट एडीवी इडिशन हुआ भारत में लॉन्च!

    संबंधित न्यूज़

    चर्चित न्यूज़

    हाल-फ़िलहाल की न्यूज़

    टाटा सिएरा गैलरी

    • images
    • videos
    Upcoming New Car Launches in India in 2025 & Early 2026 | XUV700 EV, Sierra, Duster, Seltos & More!
    youtube-icon
    Upcoming New Car Launches in India in 2025 & Early 2026 | XUV700 EV, Sierra, Duster, Seltos & More!
    CarWale टीम द्वारा03 Nov 2025
    79643 बार देखा गया
    499 लाइक्स
    Tata Sierra Walkaround | Features, Space, Exterior and Interior Detailed | CarWale
    youtube-icon
    Tata Sierra Walkaround | Features, Space, Exterior and Interior Detailed | CarWale
    CarWale टीम द्वारा18 Nov 2025
    5393 बार देखा गया
    52 लाइक्स

    फ़ीचर्ड कार्स

    • एसयूवीs
    • अभी लॉन्च हुआ
    • आगामी
    हुंडई वेन्यू
    हुंडई वेन्यू
    Rs. 7.90 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    4th नवं
    टाटा नेक्सन
    टाटा नेक्सन
    Rs. 7.32 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    हुंडई क्रेटा
    हुंडई क्रेटा
    Rs. 10.73 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    महिंद्रा स्कॉर्पियो N
    महिंद्रा स्कॉर्पियो N
    Rs. 13.20 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    महिंद्रा XUV 3XO
    महिंद्रा XUV 3XO
    Rs. 7.28 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    मारुति सुज़ुकी फ्रॉन्क्स
    मारुति फ्रॉन्क्स
    Rs. 6.85 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    मारुति सुज़ुकी विक्टोरिस
    मारुति विक्टोरिस
    Rs. 10.50 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    टोयोटा अर्बन क्रूज़र हायराइडर
    टोयोटा अर्बन क्रूज़र हायराइडर
    Rs. 10.95 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी एसयूवी कार्स देखें
    पोर्शे Cayenne EV
    पोर्शे Cayenne EV
    Rs. 1.76 करोड़से शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    20th नवं
    हुंडई वेन्यू
    हुंडई वेन्यू
    Rs. 7.90 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    4th नवं
    हुंडई वेन्यू एन लाइन
    हुंडई वेन्यू एन लाइन
    Rs. 10.55 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    4th नवं
    स्कोडा ऑक्टाविया आरएस
    स्कोडा ऑक्टाविया आरएस
    Rs. 49.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    महिंद्रा बोलेरो नियो
    महिंद्रा बोलेरो नियो
    Rs. 8.49 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    महिंद्रा बोलेरो
    महिंद्रा बोलेरो
    Rs. 7.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    मासेराती MCPura
    मासेराती MCPura
    Rs. 5.12 करोड़से शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    महिंद्रा थार
    महिंद्रा थार
    Rs. 9.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी लॉन्च की गई नई कार्स देखें
    टाटा सिएरा
    Launching Soon
    नवं 2025
    टाटा सिएरा

    Rs. 12.50 - 18.05 लाखअनुमानित प्राइस

    25th नवम्बर 2025अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    महिंद्रा XEV 9S
    Launching Soon
    नवं 2025
    महिंद्रा XEV 9S

    Rs. 21.00 - 30.00 लाखअनुमानित प्राइस

    27th नवम्बर 2025अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    मारुति सुज़ुकी ई विटारा
    मारुति ई विटारा

    Rs. 20.00 - 25.00 लाखअनुमानित प्राइस

    दिसम्बर 2025 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    मिनी Cooper S Convertible
    मिनी Cooper S Convertible

    Rs. 45.00 - 48.00 लाखअनुमानित प्राइस

    दिसम्बर 2025 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    महिंद्रा XUV700 फ़ेसलिफ़्ट
    महिंद्रा XUV700 फ़ेसलिफ़्ट

    Rs. 15.00 - 26.00 लाखअनुमानित प्राइस

    जनवरी 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    फ़ॉक्सवैगन टेरॉन
    फ़ॉक्सवैगन टेरॉन

    Rs. 48.00 - 50.00 लाखअनुमानित प्राइस

    जनवरी 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    हुंडई आयनिक 5 फ़ेसलिफ़्ट
    हुंडई आयनिक 5 फ़ेसलिफ़्ट

    Rs. 36.37 - 46.36 लाखअनुमानित प्राइस

    जनवरी 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    किआ नई सेल्टोस
    किआ नई सेल्टोस

    Rs. 12.00 - 21.00 लाखअनुमानित प्राइस

    जनवरी 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    सभी आगामी कार्स देखें
    AD
    • टाटा-कार्स
    • अन्य ब्रैंड्स
    टाटा नेक्सन
    टाटा नेक्सन
    Rs. 7.32 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    टाटा पंच
    टाटा पंच
    Rs. 5.50 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    टाटा टियागो
    टाटा टियागो
    Rs. 4.57 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी टाटा-कार्स

    लोकप्रिय वीडियोज़

    Upcoming New Car Launches in India in 2025 & Early 2026 | XUV700 EV, Sierra, Duster, Seltos & More!
    youtube-icon
    Upcoming New Car Launches in India in 2025 & Early 2026 | XUV700 EV, Sierra, Duster, Seltos & More!
    CarWale टीम द्वारा03 Nov 2025
    79643 बार देखा गया
    499 लाइक्स
    Tata Sierra Walkaround | Features, Space, Exterior and Interior Detailed | CarWale
    youtube-icon
    Tata Sierra Walkaround | Features, Space, Exterior and Interior Detailed | CarWale
    CarWale टीम द्वारा18 Nov 2025
    5393 बार देखा गया
    52 लाइक्स
    Mail Image
    हमारे न्यूज़लेटर के लिए साइन अप करें
    Get all the latest updates from कारवाले
    • होम
    • न्यूज़
    • टाटा सिएरा में मिलेगा पैनरॉमिक सनरूफ़ और आइवरी वाइट इंटीरियर