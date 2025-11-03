टाटा सिएरा में मिलेगा पैनरॉमिक सनरूफ़ और आइवरी वाइट इंटीरियर

ईवी से पहले आइस वर्ज़न को किया जाएगा लॉन्च नए फ़ीचर्स और लुक के साथ सिएरा की वापसी



नई टाटा ​सिएरा में पैनरॉमिक सनरूफ़ दिया जाएगा। पुरानी सिएरा के लुक को बरक़रार रखते हुए इस नई सिएरा में पीछे की ओर के ग्लास सेक्शन के साथ सनरूफ़ को जोड़ा जाएगा। वहीं ​खिड़कियों को कुछ इस तरह डिज़ाइन किया गया है ​कि, यह मॉडर्न भी नज़र आए।

गाड़ी के अंदर का भी कुछ लुक हमें इस टीज़र में नज़र आया, जिसके अनुसार इसमें ब्लैक इन्सटर्स के साथ आइवरी वाइट इंटीरियर थीम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और दूसरी रो की सवारियों के लिए सनब्लाइंड्स व डिजिटल आइआरवीएम मिलेगा। टाटा की इस नई कार में कर्व की ही तरह के फ़ीचर्स ​दिए जा सकते हैं।

सिएरा को टाटा के 1.5-लीटर जीडीआई टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ पेश किया जा सकता है, जो हैरियर और सफ़ारी में भी देखी जाएगी। यह इंजन 168bhp का पावर व 280Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इसे छह-स्पीड मैनुअल और छह-स्पीड एटी के साथ जोड़ा जा सकता है। इसके ईवी वर्ज़न को साल 2026 की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है और उससे पहले इसका आइस वर्ज़न भारतीय बाज़ार में आएगा।

साल 1991 से 2003 के बीच टाटा की पहली एसयूवी सिएरा बिक्री के लिए उपलब्ध थी। इस चर्चित एसयूवी की वापसी पूरे 25 साल बाद भारतीय बाज़ार में हो रही है। जिसकी टक्कर हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा, मारुति ​विक्टोरिस, होंडा एलिवेट और एमजी एस्टर से होगी।

अनुवाद: सोनम गुप्ता