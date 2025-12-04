CarWale
    इस महीने के आख़िर तक खुलेगा टाटा सिएरा की क़ीमतों से जुड़ा पूरा राज!

    इस महीने के आख़िर तक खुलेगा टाटा सिएरा की क़ीमतों से जुड़ा पूरा राज!
    • शुरुआती क़ीमत 11.49 लाख रुपए
    • कुल सात वेरीएंट्स में है उपलब्ध

    टाटा सिएरा को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। कंपनी ने हाल ही में इसकी ऐंट्री-लेवल क़ीमत का ख़ुलासा किया था। नई सिएरा की शुरुआती क़ीमत 11.49 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) रखी गई है, जबकि बाक़ी सभी वेरीएंट्स की पूरी प्राइस लिस्ट इस महीने के दूसरे या तीसरे हफ़्ते में ज़ारी की जाएगी। इसके अलावा, इसकी बुकिंग्स भी 16 दिसंबर से शुरू कर दी जाएगी।

    Exterior Right Side View

    नई टाटा सिएरा को कुल 7 वेरीएंट्स में पेश किया गया है, जिसमें स्मार्ट+, प्योर, प्योर+, एड्वेंचर, एड्वेंचर+, अकम्पलिश्ड और एड्वेंचर+ शामिल है। वहीं कलर ऑप्शंस की बात करें तो, यह एसयूवी प्योर ग्रे, प्रिस्टिन वाइट, अंडमान एड्वेंचर, मुन्नार मिस्ट, कुर्ग क्लाउड्स और बंगाल रूज के छह रंग विकल्पों में उपलब्ध है।

    बात करें इसमें मिलने वाले इंजन विकल्प की तो, इसमें तीन इंजन विकल्प मिलते हैं। पहला 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, दूसरा 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल और तीसरा 1.5-लीटर डीज़ल इंजन है। इसके साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ट्रैंस्मिशन विकल्प ऑफ़र किए जाते हैं।

    Exterior Right Rear Three Quarter

    कुल मिलाकर, नए डिज़ाइन, कई वेरीएंट्स, मज़बूत इंजन लाइनअप और प्रतिस्पर्धी शुरुआती क़ीमत के साथ टाटा सिएरा इस साल की सबसे चर्चित एसयूवीज़ में से एक बन चुकी है। पूरी क़ीमतें सामने आते ही इसके सेग्मेंट में मुक़ाबला और भी दिलचस्प होने वाला है।

    अनुवाद: गुलाब चौबे

    टाटा सिएरा इमेज
    टाटा सिएरा
    Rs. 11.49 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    टाटा सिएरा की भारत में प्राइस

    शहरऑन-रोड कीमतें
    PuneRs. 13.66 लाख
    HyderabadRs. 14.32 लाख
    ChennaiRs. 14.34 लाख
    KolkataRs. 13.40 लाख
    ChandigarhRs. 13.03 लाख

