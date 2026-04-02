भारत में टाटा सिएरा का क्रेज़; 20,000 यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा किया पार

टाटा मोटर्स ने कुछ समय पहले भारत में नई टाटा सिएरा लॉन्च की थी और अब इस एसयूवी को ख़रीदारों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। नवंबर में लॉन्च और जनवरी से शुरू हुई डिलिवरी के बाद कंपनी ने बताया है कि, इस मॉडल की 20,000 से ज़्यादा यूनिट्स की डिलिवरी देशभर में हो चुकी है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम क़ीमत 11.49 लाख रुपए रखी गई है, जबकि इसका इलेक्ट्रिक वर्ज़न टाटा सिएरा ईवी मई 2026 में लॉन्च होने वाला है।

नई टाटा सिएरा को लॉन्च के बाद से ही ब्रैंड के पुराने प्रशंसकों और नए ख़रीदारों दोनों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। इसमें ट्रिपल-स्क्रीन डैशबोर्ड, पैनरॉमिक सनरूफ़, एडास और प्रीमियम म्यूज़िक सिस्टम जैसे फ़ीचर्स दिए गए हैं, जो आज के टेक-सैवी ख़रीदारों को आकर्षित करते हैं।

इसके अलावा, हल्के रंग की अपहोल्स्ट्री, बड़ा और हवादार केबिन तथा बड़े ग्लास एरिया की वजह से यह एसयूवी उन परिवारों को भी पसंद आ रही है, जो आरामदायक और स्पेशियस एसयूवी की तलाश में हैं।

इंजन विकल्पों की बात करें तो, टाटा सिएरा में 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 1.5-लीटर डीज़ल इंजन का विकल्प मिलता है। इन सभी इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स उपलब्ध हैं।

वहीं कंपनी जल्द ही इस एसयूवी का इलेक्ट्रिक वर्ज़न भी लॉन्च करने वाली है। टाटा सिएरा ईवी को मई 2026 में पेश किए जाने की योजना है, जिससे इस मॉडल की रेंज और भी मज़बूत हो जाएगी।

अनुवाद: गुलाब चौबे