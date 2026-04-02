CarWale
    AD

    भारत में टाटा सिएरा का क्रेज़; 20,000 यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा किया पार

    Read inEnglish
    Authors Image

    Haji Chakralwale

    4,284 बार पढ़ा गया
    भारत में टाटा सिएरा का क्रेज़; 20,000 यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा किया पार
    • शुरुआती क़ीमत 11.49 लाख रुपए
    • मई 2026 में आएगा सिएरा ईवी

    टाटा मोटर्स ने कुछ समय पहले भारत में नई टाटा सिएरा लॉन्च की थी और अब इस एसयूवी को ख़रीदारों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। नवंबर में लॉन्च और जनवरी से शुरू हुई डिलिवरी के बाद कंपनी ने बताया है कि, इस मॉडल की 20,000 से ज़्यादा यूनिट्स की डिलिवरी देशभर में हो चुकी है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम क़ीमत 11.49 लाख रुपए रखी गई है, जबकि इसका इलेक्ट्रिक वर्ज़न टाटा सिएरा ईवी मई 2026 में लॉन्च होने वाला है।

    नई टाटा सिएरा को लॉन्च के बाद से ही ब्रैंड के पुराने प्रशंसकों और नए ख़रीदारों दोनों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। इसमें ट्रिपल-स्क्रीन डैशबोर्ड, पैनरॉमिक सनरूफ़, एडास और प्रीमियम म्यूज़िक सिस्टम जैसे फ़ीचर्स दिए गए हैं, जो आज के टेक-सैवी ख़रीदारों को आकर्षित करते हैं।

    Interior Dashboard

    इसके अलावा, हल्के रंग की अपहोल्स्ट्री, बड़ा और हवादार केबिन तथा बड़े ग्लास एरिया की वजह से यह एसयूवी उन परिवारों को भी पसंद आ रही है, जो आरामदायक और स्पेशियस एसयूवी की तलाश में हैं।

    इंजन विकल्पों की बात करें तो, टाटा सिएरा में 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 1.5-लीटर डीज़ल इंजन का विकल्प मिलता है। इन सभी इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स उपलब्ध हैं।

    Exterior Right Rear Three Quarter

    वहीं कंपनी जल्द ही इस एसयूवी का इलेक्ट्रिक वर्ज़न भी लॉन्च करने वाली है। टाटा सिएरा ईवी को मई 2026 में पेश किए जाने की योजना है, जिससे इस मॉडल की रेंज और भी मज़बूत हो जाएगी।

    अनुवाद: गुलाब चौबे

    टाटा सिएरा इमेज
    टाटा सिएरा
    Rs. 11.49 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    द्वारा साझा करें
    • Facebook Share Link
    • Twitter Share Link
    • Gmail Share Link
    हमें यहां फ़ॉलो करें
    गूगल न्यूज़
    हमें यहां फ़ॉलो करें गूगल न्यूज़
     अगला 
    भारत में बदलने वाला है कार डिज़ाइन का ट्रेंड! अब दिखेंगी ज़्यादा यूनिक कार्स

    संबंधित न्यूज़

    चर्चित न्यूज़

    हाल-फ़िलहाल की न्यूज़

    टाटा सिएरा गैलरी

    • images
    • videos
    Tata Punch EV 40kWh Real World Range Tested | New Features, Variants, Prices, and Warranty Explained
    youtube-icon
    Tata Punch EV 40kWh Real World Range Tested | New Features, Variants, Prices, and Warranty Explained
    CarWale टीम द्वारा02 Mar 2026
    38742 बार देखा गया
    166 लाइक्स
    New Car Launches in India in 2026 | Tata, Hyundai, Renault, Nissan, Honda, and Volkswagen | Part 1
    youtube-icon
    New Car Launches in India in 2026 | Tata, Hyundai, Renault, Nissan, Honda, and Volkswagen | Part 1
    CarWale टीम द्वारा31 Dec 2025
    108178 बार देखा गया
    573 लाइक्स

    फ़ीचर्ड कार्स

    • एसयूवीs
    • अभी लॉन्च हुआ
    • आगामी
    किआ सेल्टोस
    किआ सेल्टोस
    Rs. 10.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    टाटा पंच
    टाटा पंच
    Rs. 5.65 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    हुंडई वेन्यू
    हुंडई वेन्यू
    Rs. 8.00 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    टाटा नेक्सन
    टाटा नेक्सन
    Rs. 7.37 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    महिंद्रा XUV 7XO
    महिंद्रा XUV 7XO
    Rs. 13.66 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    टोयोटा अर्बन क्रूज़र हायराइडर
    टोयोटा अर्बन क्रूज़र हायराइडर
    Rs. 10.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    महिंद्रा स्कॉर्पियो N
    महिंद्रा स्कॉर्पियो N
    Rs. 13.49 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    हुंडई क्रेटा
    हुंडई क्रेटा
    Rs. 10.79 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी एसयूवी कार्स देखें
    स्कोडा कुशाक
    स्कोडा कुशाक
    Rs. 10.69 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    21st मार
    लेक्सस ईएस
    लेक्सस ईएस
    Rs. 89.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    20th मार
    हुंडई एक्सटर
    हुंडई एक्सटर
    Rs. 5.80 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    20th मार
    ऑडी SQ8
    ऑडी SQ8
    Rs. 1.81 करोड़से शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    17th मार
    रेनो डस्टर
    रेनो डस्टर
    Rs. 10.49 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    17th मार
    फ़रारी 849 टेस्टारोसा
    फ़रारी 849 टेस्टारोसा
    Rs. 10.37 करोड़से शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    हुंडई वरना
    हुंडई वरना
    Rs. 10.98 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    मर्सिडीज़ बेंज़ वी-क्लास
    मर्सिडीज़ बेंज़ वी-क्लास
    Rs. 1.40 करोड़से शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी लॉन्च की गई नई कार्स देखें
    फ़ॉक्सवैगन Taigun 2026
    Launching in 3 days
    फ़ॉक्सवैगन Taigun 2026

    Rs. 12.00 - 21.00 लाखअनुमानित प्राइस

    9th अप्रैल 2026अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    विनफ़ास्ट VF MPV 7
    विनफ़ास्ट VF MPV 7

    Rs. 19.90 - 23.90 लाखअनुमानित प्राइस

    15th अप्रैल 2026अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    मर्सिडीज़ बेंज़ सीएलए
    मर्सिडीज़ बेंज़ सीएलए

    Rs. 55.00 - 59.00 लाखअनुमानित प्राइस

    24th अप्रैल 2026अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    टोयोटा अर्बन क्रूज़र इबेला
    टोयोटा अर्बन क्रूज़र इबेला

    Rs. 16.00 - 19.50 लाखअनुमानित प्राइस

    अप्रैल 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    एमजी मैजेस्टर
    एमजी मैजेस्टर

    Rs. 40.00 - 45.00 लाखअनुमानित प्राइस

    अप्रैल 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    निसान टेक्टॉन
    निसान टेक्टॉन

    Rs. 11.00 - 18.00 लाखअनुमानित प्राइस

    अप्रैल 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    मारुति सुज़ुकी 2026 ब्रेज़ा
    मारुति 2026 ब्रेज़ा

    Rs. 8.90 - 14.00 लाखअनुमानित प्राइस

    मई 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    स्कोडा स्लाविया फ़ेसलिफ़्ट
    स्कोडा स्लाविया फ़ेसलिफ़्ट

    Rs. 12.00 - 19.00 लाखअनुमानित प्राइस

    मई 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    सभी आगामी कार्स देखें
    AD
    • टाटा-कार्स
    • अन्य ब्रैंड्स
    टाटा सिएरा
    टाटा सिएरा
    Rs. 11.49 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    टाटा पंच
    टाटा पंच
    Rs. 5.65 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    टाटा नेक्सन
    टाटा नेक्सन
    Rs. 7.37 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी टाटा-कार्स

    टाटा सिएरा की भारत में प्राइस

    शहरऑन-रोड कीमतें
    MumbaiRs. 13.58 लाख
    BangaloreRs. 14.59 लाख
    DelhiRs. 13.44 लाख
    PuneRs. 13.66 लाख
    HyderabadRs. 14.23 लाख
    AhmedabadRs. 12.99 लाख
    ChennaiRs. 14.34 लाख
    KolkataRs. 13.33 लाख
    ChandigarhRs. 13.03 लाख

    लोकप्रिय वीडियोज़

    Tata Punch EV 40kWh Real World Range Tested | New Features, Variants, Prices, and Warranty Explained
    youtube-icon
    Tata Punch EV 40kWh Real World Range Tested | New Features, Variants, Prices, and Warranty Explained
    CarWale टीम द्वारा02 Mar 2026
    38742 बार देखा गया
    166 लाइक्स
    New Car Launches in India in 2026 | Tata, Hyundai, Renault, Nissan, Honda, and Volkswagen | Part 1
    youtube-icon
    New Car Launches in India in 2026 | Tata, Hyundai, Renault, Nissan, Honda, and Volkswagen | Part 1
    CarWale टीम द्वारा31 Dec 2025
    108178 बार देखा गया
    573 लाइक्स
    Mail Image
    हमारे न्यूज़लेटर के लिए साइन अप करें
    Get all the latest updates from कारवाले
    • होम
    • न्यूज़
    • भारत में टाटा सिएरा का क्रेज़; 20,000 यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा किया पार