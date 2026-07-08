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    टाटा सिएरा ईवी बनाम महिंद्रा BE 6: जानिए किसमें क्या है बेहतर

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    Dwij Bhandut
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    टाटा सिएरा ईवी बनाम महिंद्रा BE 6: जानिए किसमें क्या है बेहतर

    • दोनों इलेक्ट्रिक एसयूवीज़ में एलएफ़पी बैटरी का इस्तेमाल

    • परफॉर्मेंस के मामले में सिएरा ईवी आगे

    टाटा सिएरा ईवी इस समय सबसे तेज़ मिड-साइज़ इलेक्ट्रिक एसयूवी है। यह 0 से 100 किमी प्रति घंटा की रफ़्तार सिर्फ 5.8 सेकेंड्स में पकड़ लेती है। वहीं, महिंद्रा BE 6 का शार्प और स्पोर्टी डिज़ाइन ख़ास तौर पर युवाओं को पसंद आता है। दोनों इलेक्ट्रिक कार्स एलएफ़पी बैटरी के साथ आती हैं, मजबूत बिल्ड और दमदार परफ़ॉर्मेंस भी देती हैं। ऐसे में सवाल यह है कि दोनों में बेहतर विकल्प कौन-सा है? आइए इस तुलना में जानते हैं।

    ऊंचाई को छोड़ दें, तो महिंद्रा BE 6 आकार में बड़ी एसयूवी है। लेकिन असल इस्तेमाल में टाटा सिएरा ईवी ज़्यादा खुली और स्पेशियस महसूस होती है। BE 6 की ढलान वाली रूफ़लाइन की वजह से पीछे बैठने वालों के लिए हेडरूम कम हो जाता है। लेगरूम भी सिएरा ईवी जितना अच्छा नहीं है।

    बूट स्पेस की बात करें तो सिएरा ईवी में 622-लीटर का बूट और 35 लीटर का फ्रंक मिलता है। वहीं, महिंद्रा BE 6 में 455 लीटर का बूट और 45 लीटर का फ्रंक दिया गया है। ध्यान रहे कि सिएरा ईवी के बूट स्पेस को अलग तरीक़े से मापा गया है।

    डिज़ाइन

    पहली नज़र में ही महिंद्रा BE 6 ज़्यादा स्पोर्टी, शार्प और अग्रेसिव दिखाई देती है। इसकी कूपे-एसयूवी स्टाइलिंग और शार्प लाइन्स इसे युवाओं के लिए ज़्यादा आकर्षक बनाती हैं। दूसरी ओर, टाटा सिएरा ईवी का डिज़ाइन पुरानी ओरिजनल सिएरा की याद दिलाता है। आइस मॉडल की तरह इसमें भी बी-पिलर को मोटा रखा गया है, ताकि ओरिजिनल सिएरा की झलक मिले। सिएरा ईवी का फ्रंट आइस मॉडल से थोड़ा अलग है, लेकिन इसका ओवरऑल डिज़ाइन काफ़ी परिचित लगता है। कुल मिलाकर सिएरा ईवी का डिज़ाइन ज्यादा संतुलित और न्यूट्रल है।

    यहां कोई एक साफ विजेता नहीं है। डिज़ाइन हमेशा पसंद पर निर्भर करता है। कुछ लोगों को महिंद्रा BE 6 पसंद आएगी, जबकि कुछ लोग सिएरा ईवी को चुनना पसंद करेंगे।

    डाइमेंशन्स और स्पेस

    स्पेसिफिकेशन

    टाटा सिएरा ईवी

    महिंद्रा BE 6

    लंबाई

    4,340mm

    4,371mm

    चौड़ाई

    1,841mm

    1,907mm

    ऊंचाई

    1,750mm

    1,627mm

    वीलबेस

    2,730mm

    2,775mm

    ग्राउंड क्लीयरेंस

    205mm

    207mm

    दोनों एसयूवीज़ में पैनारॉमिक सनरूफ़ मिलता है, लेकिन BE 6 में फिक्स्ड यूनिट दी गई है। वहीं, सिएरा ईवी में फ़ंक्शनल रूफ़ रेल्स मिलती हैं, जैसा कि इसके एक्सेसरीज़ वाले वर्ज़न में देखा गया है। ड्युअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, दूसरी रो के एसी वेंट्स, टिल्ट और टेलिस्कोपिक अड्जस्ट होने वाला स्टीयरिंग, फ़ुल एलईडी लाइटिंग, मल्टीपल ड्राइव मोड्स और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसे फ़ीचर्स दोनों में समान हैं। हालांकि, BE 6 में सामान्य चाबी से लॉक/अनलॉक करने की सुविधा मिलती है, जबकि सिएरा ईवी में एनएफ़सी कार्ड से अनलॉक करने का फ़ीचर भी दिया गया है।

    महिंद्रा BE 6 में 12.3-इंच की ड्युअल स्क्रीन (इन्फ़ोटेन्मेंट और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर) मिलती है। वहीं, सिएरा ईवी में इसके अलावा पैसेंजर के लिए एक तीसरी स्क्रीन भी दी गई है। इसी स्क्रीन की मदद से इसमें 540-डिग्री सराउंड व्यू भी मिलता है। दोनों एसयूवीज़ में वायरलेस ऐंड्रॉइड ऑटो, वायरलेस ऐप्पल कारप्ले, वायरलेस फ़ोन चार्जर और पावर्ड फ्रंट सीट्स मिलती हैं। हालांकि, ऑडियो के मामले में BE 6 आगे है, क्योंकि इसमें 16-स्पीकर हरमन कार्डन सिस्टम मिलता है, जबकि सिएरा ईवी में आठ-स्पीकर डॉल्बी एटमॉस सिस्टम दिया गया है।

    Exterior Right Front Three Quarter

    पावरट्रेन

    टॉप-स्पेक टाटा सिएरा ईवी में 75kWh एलएफ़पी बैटरी के साथ ड्यूल-मोटर सेटअप मिलता है। इसका पावर आउटपुट हैरियर ईवी जैसा ही है- 313bhp और 504Nm। यह एसयूवी 0 से 100 किमी प्रति घंटा की रफ़्तार 5.8 सेकेंड्स में पकड़ लेती है। इसकी दावा की गई रेंज 665 किमी है। 120kW डीसी फ़ास्ट चार्जर से इसकी बैटरी 20 से 80 फ़ीसदी तक सिर्फ 26 मिनट में चार्ज हो जाती है। इसमें एफ़डीडी (फ्रीक्वेंसी-डिपेंडेंट डैम्पिंग), टेरेन मोड्स और ऑफ़-रोड असिस्ट जैसे मैकेनिकल फीचर्स भी मिलते हैं।

    वहीं, टॉप-स्पेक महिंद्रा BE 6 रिअर-वील ड्राइव सेटअप के साथ आती है। इसमें 79kWh बीवायडी ब्लेड एलएफ़पी बैटरी के साथ 282bhp और 380Nm आउटपुट देने वाली मोटर मिलती है। इसकी बैटरी टेक्नोलॉजी बेहतर मानी जाती है। दोनों एसयूवीज़ में बैटरी से जुड़ी किसी तरह की चिंता नहीं होनी चाहिए। BE 6 की दावा की गई रेंज 682 किमी है, जो सिएरा ईवी से ज़्यादा है। हालांकि, इसकी कूपे डिज़ाइन की वजह से पीछे की तरफ़ विज़िबिलिटी कम हो जाती है। यह 0 से 100 किमी प्रति घंटा की रफ़्तार 6.7 सेकंड में पकड़ती है।

    निष्कर्ष

    कागज़ पर देखें तो टाटा सिएरा ईवी काफ़ी मजबूत पैकेज साबित होती है। यह फीचर्स और पावर आउटपुट, दोनों मामलों में अपने सेगमेंट से आगे नज़र आती है। दोनों के बीच सबसे बड़ा फैसला डिज़ाइन को लेकर है। अगर आपको स्पोर्टी लुक पसंद है, तो महिंद्रा BE 6 बेहतर विकल्प है। लेकिन इसकी कूपे डिज़ाइन की वजह से दूसरी पंक्ति में जगह थोड़ी कम मिलती है। वहीं, अगर आपको ज़्यादा खुला केबिन और बेहद तेज़ परफॉर्मेंस चाहिए, तो टाटा सिएरा ईवी ज्यादा समझदारी भरा विकल्प साबित होती है। हालांकि, टाटा को अपनी सर्विस और क्वॉलिटी कंट्रोल से जुड़ी चिंताओं पर काम करने की जरूरत है।

    अनुवाद: सोनम गुप्ता

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    महिंद्रा BE 6 की भारत में प्राइस

    शहरऑन-रोड कीमतें
    MumbaiRs. 20.04 लाख
    BangaloreRs. 21.91 लाख
    DelhiRs. 20.00 लाख
    PuneRs. 20.22 लाख
    HyderabadRs. 20.50 लाख
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