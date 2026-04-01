टाटा सिएरा ईवी अगले महीने भारत में दे सकती है दस्तक!

लॉन्च पर एडब्ल्यूडी मिलने की उम्मीद

मिल सकते हैं दो बैटरी पैक विकल्प

टाटा मोटर्स ने पिछले साल नवंबर में सिएरा का आइस वर्ज़न लॉन्च किया था, जिसकी शुरुआती क़ीमत 11.49 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) है। लेकिन, क़ीमतों का ख़ुलासा होने के चार महीने बाद भी इस मॉडल की लोकप्रियता काफ़ी ज़बरदस्त बनी हुई है।

बता दें कि, अब इस बात पर मोहर लग चुकी है कि, कंपनी सिएरा को ईवी अवतार में पेश करने वाला है, जिसका आधिकारिक लॉन्च मई 2026 में होना तय हुआ है। जानकारों को उम्मीद है कि, इस मॉडल में दो बैटरी पैक विकल्प मिल सकते हैं, जैसा कि, ब्रैंड अपनी दूसरी इलेक्ट्रिक कार्स में उपलब्ध कराता आ रहा है। हालांकि, टियागो में यह विकल्प नहीं मिलता है। इसके अलावा, हैरियर QWD की तरह इसमें एडब्ल्यूडी वर्ज़न भी मिल सकता है।

सिएरा ईवी का इक्सटीरियर डिज़ाइन पहले एक टीज़र वीडियो में दिखाया जा चुका है, जिसमें देखा गया कि, इलेक्ट्रिक वर्ज़न में आइस मॉडल से अलग फ्रंट लुक मिलेगा। इसमें ब्लैंक्ड-ऑफ़ ग्रिल, नया फ्रंट बम्पर, बदला हुआ डिज़ाइन स्किड प्लेट और बदला हुआ लाइटिंग सेटअप जैसी ख़ास बातें शामिल होंगी।

आइस वर्ज़न की डिमांड इतनी ज़्यादा है कि, चार महीने में ही 20,000 यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा पार हो चुका है, जिससे यह मॉडल सुपरहिट हो गया है। सिएरा के शानदार डिज़ाइन, स्पेस और वेरीएंट्स की लंबी लिस्ट के चलते ईवी वर्ज़न से भी ब्रैंड को और मज़बूती मिलेगी।

अनुवाद - शोभित शुक्ला