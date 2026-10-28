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    टाटा सिएरा EV की रियल-वर्ल्ड रेंज टेस्ट की गई

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    Aditya Nadkarni
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    टाटा सिएरा EV की रियल-वर्ल्ड रेंज टेस्ट की गई
    • टॉप-स्पेस वेरिएंट टेस्ट किया गया
    • एक बार चार्ज करने पर 500km की क्लेम्ड रेंज

    टाटा टियागो EV की जाँच के तुरंत बाद हमें नई टाटा सिएरा EV मिली, जिसका हमने रेंज टेस्ट किया। हमने टॉप-स्पेक Empowered A वेरिएंट का QWD वर्जन टेस्ट किया, जिसमें 75kWh बैटरी पैक मिलता है।

    इस टॉप-एंड वर्जन में टाटा सिएरा EV की क्लेम्ड रेंज 500km है। हमारे टेस्ट के दौरान, एसी तापमान 23 डिग्री पर और फैन स्पीड 2 पर सेट रहे। हमने कार को डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में ही चलाया, जिसमें City ड्राइव मोड और Level 1 रेजेन शामिल हैं।

    सिटी लूप में, टाटा सिएरा EV ने 78.5km की दूरी तय की, और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर दिखाया गया एफिशिएंसी 188Wh/km रहा। यह रीयल-वर्ल्ड रेंज 399km बनती है। हाईवे लूप में SUV ने 92.5km की दूरी तय की, जिससे एफिशिएंसी 162Wh/km रही और रीयल-वर्ल्ड रेंज 463km मिली।

    दोनों रीयल-वर्ल्ड टेस्ट का औसत देखें तो टाटा सिएरा EV ने 415km की ओवरऑल रेंज दी। यानी रीयल-वर्ल्ड रेंज ब्रांड की क्लेम्ड रेंज का 83% है।

    टाटा सिएरा ईवी इमेज
    टाटा सिएरा ईवी
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    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
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    टाटा सिएरा ईवी की भारत में प्राइस

    शहरऑन-रोड कीमतें
    MumbaiRs. 19.92 लाख
    BangaloreRs. 21.80 लाख
    DelhiRs. 19.87 लाख
    PuneRs. 20.12 लाख
    HyderabadRs. 19.92 लाख
    AhmedabadRs. 20.10 लाख
    ChennaiRs. 19.85 लाख
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    ChandigarhRs. 19.90 लाख

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