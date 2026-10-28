टाटा सिएरा EV की रियल-वर्ल्ड रेंज टेस्ट की गई

- टॉप-स्पेस वेरिएंट टेस्ट किया गया
- एक बार चार्ज करने पर 500km की क्लेम्ड रेंज
टाटा टियागो EV की जाँच के तुरंत बाद हमें नई टाटा सिएरा EV मिली, जिसका हमने रेंज टेस्ट किया। हमने टॉप-स्पेक Empowered A वेरिएंट का QWD वर्जन टेस्ट किया, जिसमें 75kWh बैटरी पैक मिलता है।
इस टॉप-एंड वर्जन में टाटा सिएरा EV की क्लेम्ड रेंज 500km है। हमारे टेस्ट के दौरान, एसी तापमान 23 डिग्री पर और फैन स्पीड 2 पर सेट रहे। हमने कार को डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में ही चलाया, जिसमें City ड्राइव मोड और Level 1 रेजेन शामिल हैं।
सिटी लूप में, टाटा सिएरा EV ने 78.5km की दूरी तय की, और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर दिखाया गया एफिशिएंसी 188Wh/km रहा। यह रीयल-वर्ल्ड रेंज 399km बनती है। हाईवे लूप में SUV ने 92.5km की दूरी तय की, जिससे एफिशिएंसी 162Wh/km रही और रीयल-वर्ल्ड रेंज 463km मिली।
दोनों रीयल-वर्ल्ड टेस्ट का औसत देखें तो टाटा सिएरा EV ने 415km की ओवरऑल रेंज दी। यानी रीयल-वर्ल्ड रेंज ब्रांड की क्लेम्ड रेंज का 83% है।