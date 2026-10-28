टाटा सिएरा EV की रियल-वर्ल्ड रेंज टेस्ट की गई

टॉप-स्पेस वेरिएंट टेस्ट किया गया

एक बार चार्ज करने पर 500km की क्लेम्ड रेंज

टाटा टियागो EV की जाँच के तुरंत बाद हमें नई टाटा सिएरा EV मिली, जिसका हमने रेंज टेस्ट किया। हमने टॉप-स्पेक Empowered A वेरिएंट का QWD वर्जन टेस्ट किया, जिसमें 75kWh बैटरी पैक मिलता है।

इस टॉप-एंड वर्जन में टाटा सिएरा EV की क्लेम्ड रेंज 500km है। हमारे टेस्ट के दौरान, एसी तापमान 23 डिग्री पर और फैन स्पीड 2 पर सेट रहे। हमने कार को डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में ही चलाया, जिसमें City ड्राइव मोड और Level 1 रेजेन शामिल हैं।

सिटी लूप में, टाटा सिएरा EV ने 78.5km की दूरी तय की, और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर दिखाया गया एफिशिएंसी 188Wh/km रहा। यह रीयल-वर्ल्ड रेंज 399km बनती है। हाईवे लूप में SUV ने 92.5km की दूरी तय की, जिससे एफिशिएंसी 162Wh/km रही और रीयल-वर्ल्ड रेंज 463km मिली।

दोनों रीयल-वर्ल्ड टेस्ट का औसत देखें तो टाटा सिएरा EV ने 415km की ओवरऑल रेंज दी। यानी रीयल-वर्ल्ड रेंज ब्रांड की क्लेम्ड रेंज का 83% है।