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    टाटा सिएरा ईवी के रंग विकल्प व वेरीएंट्स का हुआ ख़ुलासा!

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    Aditya Nadkarni
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    टाटा सिएरा ईवी के रंग विकल्प व वेरीएंट्स का हुआ ख़ुलासा!
    • 18.79 लाख रुपए है शुरुआती क़ीमत
    • 63kWh व 75kWh बैटरी पैक्स मिलते हैं

    टाटा मोटर्स ने भारत में 2026 सिएरा ईवी लॉन्च कर दी है, जिसकी शुरुआती क़ीमत 17.89 लाख रुपए (एक्स-शोरूम, मुंबई) रखी गई है। ब्रैंड के आइकॉनिक एसयूवी नेमप्लेट की इलेक्ट्रिक वर्ज़न में बहुत कुछ ख़ास है। आइए,जानते हैं इसके वेरीएंट्स और कलर्स।

    नई सिएरा ईवी का कलर पैलेट सात रंग विकल्प में मिलेगा, जिसमें ऋषिकेश रैपिड्स, नैनीताल नॉक्टर्न, कूर्ग क्लाउड्स, प्योर ग्रे, प्रिस्टीन वाइट, अंडमान एड्वेंचर, और बंगाल रूज शामिल है। यह सभी रंग टॉप-स्पेक इंपॉवर्ड ए एडब्ल्यूडी वेरीएंट में उपलब्ध हैं।

    Tata Sierra EV Left Side View

    वहीं, ऐंट्री-लेवल प्योर वेरीएंट सिर्फ़ तीन कलर ऑप्शन, कूर्ग क्लाउड्स, प्योर-ग्रे और प्रिस्टीन वाइट में ही आता है। ख़रीदार कुल छह वेरीएंट्स में से चुन सकते हैं। इसमें प्योर, प्योर S, एड्वेंचर, इम्पावर्ड, इम्पावर्ड ए, और एम्पावर्ड ए एडब्लूयडी शामिल है।

    टाटा सिएरा ईवी 63kWh और 75kWh बैटरी पैक्स में उपलब्ध है, जिसमें एक बार चार्ज करने पर क्लेम्ड रेंज़ 665किमी तक मिलती है। इसमें वी2वी, वीV2एल, 120kW डीसी फ़ास्ट चार्ज़िंग और बैटरी पर लाइफ़टाइम वारंटी जैसी ख़ूबियां मिलती हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए कारवाले की वेबसाइट पर विज़िट करें।

    टाटा सिएरा ईवी इमेज
    टाटा सिएरा ईवी
    Rs. 18.79 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
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    टाटा सिएरा ईवी की भारत में प्राइस

    शहरऑन-रोड कीमतें
    MumbaiRs. 19.92 लाख
    BangaloreRs. 21.43 लाख
    DelhiRs. 19.87 लाख
    PuneRs. 20.12 लाख
    HyderabadRs. 19.92 लाख
    AhmedabadRs. 20.10 लाख
    ChennaiRs. 19.93 लाख
    KolkataRs. 19.92 लाख
    ChandigarhRs. 19.90 लाख

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