टाटा सिएरा ईवी के बेस वेरीएंट की पूरी जानकारी

• सिर्फ तीन रंगों में उपलब्ध

• 63kWh बैटरी पैक के साथ आती है

टाटा मोटर्स ने पिछले हफ़्ते भारत में सिएरा ईवी को लॉन्च किया था। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम क़ीमत 18.79 लाख रुपए रखी गई है। आइए जानते हैं इस एसयूवी के एंट्री-लेवल वेरीएंट में क्या-क्या मिलता है।

सिएरा ईवी कुल छह वेरीएंट्स- प्योर, प्योर S, एडवेंचर, एम्पावर्ड, एम्पावर्ड A और एम्पावर्ड A AWD में उपलब्ध है। ख़ास बात यह है कि बेस प्योर वेरीएंट को कुल सात रंगों में से सिर्फ तीन रंगों कूर्ग क्लाउड्स, प्योर ग्रे और प्रिस्टीन वाइट में ख़रीदा जा सकता है।

सिएरा ईवी के बेस प्योर वेरीएंट में 63kWh का बैटरी पैक मिलता है, जिसे ​रिअर वील्स को पावर देने वाली सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर के साथ जोड़ा गया है। यह सेटअप 235bhp की पावर और 315Nm का टॉर्क जनरेट करता है। कंपनी के अनुसार, यह एक बार चार्ज करने पर 566 किमी की प्रमाणित रेंज देती है।

फ़ीचर्स की बात करें तो एंट्री-लेवल टाटा सिएरा ईवी में बाय-एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप्स, एलईडी डीआरएल्स और टेललाइट्स, आगे और पीछे एलईडी लाइट बार, 18-इंच अलॉय वील्स, ऑटोमैटिक हेडलैम्प्स, रेन-सेंसिंग वाइपर्स, एलईडी टर्न इंडिकेटर्स, फ़ॉलो-मी-होम हेडलैम्प्स, इलेक्ट्रिकली अड्जस्ट होने वाले ओआरवीएम्स, चारों पहियों पर डिस्क ब्रेक, वेलकम लाइट्स के साथ फ़्लश डोर हैंडल्स और रियर वाइपर व वॉशर मिलता है।

इसके अलावा इसमें 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफ़ोटेन्मेंट सिस्टम, 10.25-इंच ड्राइवर डिस्प्ले, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, तीन 65W टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट्स, कूल्ड ग्लव बॉक्स, रियर एसी वेंट्स, इलेक्ट्रिक टेलगेट, ओटीए अपडेट्स, क्रूज़ कंट्रोल, रियर विंडो सनशेड्स, वायरलेस फ़ोन मिररिंग, फ्रंट आर्मरेस्ट स्टोरेज और एयर प्यूरीफ़ायर भी दिया गया है। इसके साथ टेरेन मोड्स, ड्राइव मोड्स (ईको, सिटी और स्पोर्ट), आठ स्पीकर्स, छह-तरफा अड्जस्ट होने वाली ड्राइवर सीट, एडजस्ट होने वाले फ्रंट और रियर हेडरेस्ट्स, टिल्ट और टेलिस्कोपिक स्टीयरिंग वील, iRA कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स भी मिलते हैं।

सुरक्षा के लिए 2026 टाटा सिएरा ईवी के स्टैंडर्ड सेफ़्टी पैकेज में छह एयरबैग्स, हाइट-अड्जस्टेबल सीट बेल्ट्स, गाइडलाइंस के साथ रिवर्स पार्किंग कैमरा, ईवी विद ऑटो-होल्ड, वैलेट मोड, TPMS, ABS के साथ EBD, ESP, VDC, CSC, HHC, HDC, TCS, CDD, AIB, iVBAC, PBA, EDTC, EBP, BFC, HBA, AVH, APB और TVB जैसे फ़ीचर्स शामिल हैं।

अनुवाद: सोनम गुप्ता