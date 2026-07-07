टाटा पंच की क़ीमतों में आया उछाल; अब 7,000 महंगी मिलेगी यह कार

सीएनजी-एएमटी पर दिखा सबसे ज़्यादा असर

जुलाई 2026 से लागू होंगी नई क़ीमतें

टाटा मोटर्स ने अपनी लोकप्रिय कार पंच की क़ीमतों में इज़ाफ़ा कर दिया है। क़ीमत में होने वाला यह बदलाव जुलाई 2026 से लागू हो जाएगा। ऐसे में पंच ख़रीदने का प्लान कर रहे ग्राहकों को यह समझ लेना चाहिए कि, उनकी पॉकेट में क्या असर पड़ेगा।

पंच का फ़ेसलिफ़्ट वर्ज़न इस साल जनवरी में आया था, जिसमें नया टर्बो पेट्रोल इंजन, फ्रेश स्टाइलिंग और कुछ नए फ़ीचर्स मिले हैं। फ़िलहाल पंच छह वेरीएंट्स, स्मार्, प्योर, प्योर+, एड्वेंचर, पंच अकम्पलिशड और पंच अकम्पलिशड+ में मिलती है, जिसमें कई पावरट्रेन और गियरबॉक्स ऑप्शन्स मिलते हैं।

सबसे ज़्यादा 7,000 रुपए की बढ़ोतरी सभी सीएनजी वेरीएंट्स (एएमटी गियरबॉक्स के साथ) में हुई है। इसके ठीक बाद, पेट्रोल ऑटोमैटिक वर्ज़न (प्योर+, एड्वेंचर, अकम्पलिशड, अकम्पलिशड+ (एस)) और सीएनजी मैन्युअल वर्ज़न (प्योर, प्योर+, एड्वेंचर, एड्वेंचर(एस), अकम्पलिशड) की क़ीमतें 6,000 रुपए तक बढ़ाई गई हैं। बाक़ी मैन्युअल वेरीएंट्स, जिनमें नैचुरल एैस्पिरेटेड पेट्रोल और टर्बो पेट्रोल मिलता है, उनमें 5,000 रुपए की थोड़ी बढ़ोतरी हुई है।

बता दें कि, पंच अब तीन पावरट्रेन ऑप्शन्स में मिलती है। इसमें 1.2-लीटर नैचुरली ऐस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 87bhp का पावर मिलता है और इसके साथ पांच-स्पीड मैन्युअल और एएमटी ट्रैंस्मिशन ऑप्शन है। यही इंजन सीएनजी वर्ज़न में 72bhp का पावर देता है और इसमें भी वही गियरबॉक्स ऑप्शन्स मिलते हैं।

सबसे नया टर्बो पेट्रोल (1.2-लीटर) इंजन 118bhp का पावर और 170Nm का टॉर्क देता है और ये सिर्फ़ छह-स्पीड मैन्युअल गियरबॉक्स के साथ मिलता है। हालांकि, क़ीमतों में यह बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन पंच की क़ीमत सभी वेरीएंट में बढ़ी है। अगर आप इस महीने कार ख़रीदने का सोच रहे हैं, तो इस बढ़ोतरी को ध्यान में रखें।

अनुवाद - शोभित शुक्ला