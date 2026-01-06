CarWale
    टाटा पंच फ़ेसलिफ़्ट में अब मिलेगा टर्बो इंजन; नए टीज़र से हुआ ख़ुलासा

    Gulab Chaubey

    टाटा पंच फ़ेसलिफ़्ट में अब मिलेगा टर्बो इंजन; नए टीज़र से हुआ ख़ुलासा

    टाटा मोटर्स अपनी लोकप्रिय माइक्रो एसयूवी टाटा पंच को जल्द ही एक बड़ा अपडेट देने की तैयारी में है। सामने आए नए टीज़र से कन्फ़र्म हो गया है कि, आने वाली टाटा पंच फ़ेसलिफ़्ट में अब टर्बो-पेट्रोल इंजन का विकल्प भी मिलेगा, जो इसे पहले से ज़्यादा पावरफुल और आकर्षक बनाएगा।

    Tata Punch Facelift Gear Selector Dial

    टीज़र के मुताबिक़, नई टाटा पंच में 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जाएगा, जिसे 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ पेश किया जाएगा। इस वेरीएंट के रियर पर नया iTurbo बैज भी देखने को मिलेगा, जिससे इसे रेगुलर मॉडल से आसानी से पहचाना जा सकेगा। उम्मीद है कि, यह इंजन टाटा अल्ट्रोज़ रेसर से लिया गया होगा, जो क़रीब 118bhp की पावर और 170Nm का टॉर्क जनरेट करता है।

    सिर्फ़ इंजन ही नहीं, फ़ीचर्स के मामले में भी टाटा पंच फ़ेसलिफ़्ट को बड़ा अपग्रेड मिलने वाला है। नए टीज़र में बड़ा टचस्क्रीन इंफ़ोटेन्मेंट सिस्टम, 65W टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट, 360-डिग्री कैमरा और हिल होल्ड असिस्ट (HHA) जैसे फ़ीचर्स की पुष्टि हो चुकी है। ये सभी फ़ीचर्स इस सेग्मेंट में टाटा पंच को और ज़्यादा मज़बूत दावेदार बनाएंगे।

    Tata Punch Facelift Dashboard

    टर्बो इंजन के जुड़ने से टाटा पंच के वेरीएंट लाइन-अप में साफ़ तौर पर एक नया टॉप वेरीएंट देखने को मिलेगा। इससे उन ग्राहकों को भी आकर्षित किया जा सकेगा, जो ज़्यादा परफ़ॉर्मेंस के साथ कॉम्पैक्ट और मज़बूत एसयूवी की तलाश में हैं।

    कुल मिलाकर, टाटा पंच फ़ेसलिफ़्ट का यह नया अवतार बिक्री के आंकड़ों को और मज़बूती दे सकता है। लॉन्च से जुड़ी बाकी जानकारी के लिए कारवाले हिंदी के साथ बने रहिए।

    टाटा पंच इमेज
    टाटा पंच
    Rs. 5.59 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    महिंद्रा XUV 7XO हुई भारत में लॉन्च; क़ीमत 13.66 लाख रुपए से शुरू

