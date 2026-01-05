टाटा पंच फ़ेसलिफ़्ट 13 जनवरी को होगी पेश; मिलेगा नया लुक

2021 में लॉन्च होने के बाद हुआ है पहला बड़ा अपडेट

इंजन में कोई बदलाव नहीं किए जाने की उम्मीद

टाटा मोटर्स अपनी पॉपुलर माइक्रो-एसयूवी टाटा पंच का फ़ेसलिफ़्ट वर्ज़न 13 जनवरी को आधिकारिक तौर पर पेश करने जा रही है। यह 2021 में लॉन्च के बाद आइस टाटा पंच का पहला बड़ा अपडेट होगा, जिससे मॉडल को एक नया लुक मिलने की उम्मीद है।

नए टाटा पंच फ़ेसलिफ़्ट में इक्सटीरियर डिज़ाइन को अपडेट किया जाएगा, जिसमें नए पेंट कलर ऑप्शंस और नए डिज़ाइन के अलॉय वील्स शामिल होंगे। इसके अलावा, केबिन में भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जो काफ़ी हद तक पिछले साल लॉन्च हुई पंच ईवी से इंस्पायर्ड होंगे, ताकि इंटीरियर पहले से ज़्यादा मॉडर्न और प्रीमियम महसूस हो।

मकैनिकल तौर पर इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। टाटा पंच फ़ेसलिफ़्ट में वही 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन मिलेगा, जिसे 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड एएमटी गियरबॉक्स के साथ पेश किया जाएगा। वहीं, ट्विन-सिलेंडर सीएनजी वेरीएंट भी पहले की तरह उपलब्ध रहेगा और वही वेरीएंट लाइनअप जारी रहेगा।

यह अपडेट काफ़ी समय से इंतज़ार में था और इसके आने से टाटा पंच एक बार फिर हुंडई एक्सटर, मारुति स्विफ़्ट, टाटा टिगोर, हुंडई ग्रैंड i10 निओस, सिट्रोएन C3 और रेनो ट्राइबर जैसे मॉडल्स को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार होगी।

अनुवाद: गुलाब चौबे