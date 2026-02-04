टाटा पंच फ़ेसलिफ़्ट की डिलिवरी पूरे भारत में हुई शुरू

क़ीमत 5.59 लाख रुपए से होती है शुरू

पैडल शिफ़्टर की सुविधा देने वाली पहली सीएनजी कार

टाटा मोटर्स ने पिछले महीने भारत में पंच फ़ेसलिफ़्ट को लॉन्च कर दिया है, जिसकी शुरुआती एक्स-शोरूम क़ीमत 5.59 लाख रुपए है। यह मॉडल न सिर्फ़ एक अपडेटेड वर्ज़न है, बल्कि इसमें सेग्मेंट में पहली बार सीएनजी-एएमटी कॉम्बिनेशन और पैडल शिफ़्टर्स वाली पहली सीएनजी कार भी है।

टाटा ने अब देशभर में 2026 पंच की डिलिवरी शुरू कर दी है। इस मॉडल में नया 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो छह-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है और यह 118bhp की पावर और 170Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके अलावा, सीएनजी वर्ज़न में स्टैंडर्ड तौर पर ट्विन सीएनजी सिलेंडर्स दिए गए हैं।

अब डिज़ाइन की बात करें तो, नई पंच फ़ेसलिफ़्ट में नए फ्रंट और रियर बम्पर्स, वर्टिकल एलईडी हेडलाइट्स, नए एलईडी डीआरएल्स, 16-इंच के डायमंड-कट अलॉय वील्स का नया सेट, एलईडी टेल लाइट्स और पीछे की तरफ एलईडी लाइट बार दी गई है। हमने इस कार को चलाया है और आप हमारी वेबसाइट पर इसका रिव्यू पढ़ सकते हैं।

सिट्रोएन C3 और हुंडई एक्सटर को टक्कर देने वाली इस बी-एसयूवी में 10.25-इंच का बड़ा टचस्क्रीन सिस्टम, वायरलेस ऐप्पल कारप्ले और ऐंड्रॉइड ऑटो कनेक्टिविटी, बेहतर अंडर-थाई सपोर्ट, छह एयरबैग्स, नया टू-स्पोक स्टीयरिंग वील, इलेक्ट्रिक सनरूफ़, वायरलेस चार्जर, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और आईआरए कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी दी गई है। इसके अलावा, यह 11 रंग विकल्प और आठ वेरीएंट्स उपलब्ध है।

अनुवाद: गुलाब चौबे