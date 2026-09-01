टाटा पंच ईवी का रियल-वर्ल्ड रेंज टेस्ट

टाटा पंच ईवी को इस साल की शुरुआत में दो बैटरी पैक के विकल्प के साथ लॉन्च किया गया था। हमें बड़े 40kWh बैटरी पैक वाले टॉप-स्पेक एम्पावर्ड प्लस S वेरीएंट को चलाने का मौक़ा मिला, ताकि पता लगाया जा सके कि, यह असल में कितनी रियल-वर्ल्ड रेंज देती है। आमतौर पर ट्रैफ़िक, एयर कंडीशनिंग और रोज़मर्रा की ड्राइविंग आदतों को शामिल करने के बाद दावा की गई रेंज उतनी नहीं रहती। इसलिए हमने पंच ईवी को अपने तय सिटी और हाईवे टेस्ट रूट पर चलाया, ताकि पता चल सके कि टेस्ट लैब से बाहर यह कैसा प्रदर्शन करती है।

ज़्यादातर मालिक जिस तरह कार का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह टेस्ट करने के लिए हमने एयर कंडीशनिंग को 23 डिग्री पर और फ़ैन स्पीड को 2 पर रखा। सीट वेंटिलेशन भी ऑन रखा और इंफ़ोटेन्मेंट सिस्टम का इस्तेमाल सामान्य तरीके से किया। यानी सिर्फ ज़्यादा रेंज हासिल करने के लिए हमने कोई फ़ीचर बंद नहीं किया। हर टेस्ट रूट शुरू करने से पहले ट्रिपमीटर को रीसेट किया गया। पंच ईवी को स्टार्ट करने पर यह डिफॉल्ट रूप से सिटी ड्राइव मोड और रीजेन लेवल 1 पर आती है। पूरे टेस्ट के दौरान हमने इसी सेटिंग का इस्तेमाल किया और बीच में इसे नहीं बदला।

हमारा सिटी टेस्ट एक तय रूट पर होता है, जिसे हम अपने सभी रेंज टेस्ट में इस्तेमाल करते हैं। इस बार ट्रैफ़िक सामान्य था और ड्राइविंग कंडीशन भी काफ़ी अच्छी थीं। 81.8km का टेस्ट रूट पूरा करने के बाद पंच ईवी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर 122Wh/km की खपत दिखाई गई। कार के 40kWh बैटरी पैक की क्षमता के हिसाब से कैलकुलेशन करने पर इसकी रियल-वर्ल्ड रेंज क़रीब 328km रही।

सिटी टेस्ट के तुरंत बाद हम हाईवे पर निकल गए और 90-95kmph की स्पीड बनाए रखी। इस दौरान हमने तय स्पीड लिमिट का भी पालन किया। 80.7km के हाईवे टेस्ट रूट में पंच ईवी ने क़रीब 325km की रियल-वर्ल्ड रेंज दी। यह सिटी में मिली रेंज से थोड़ी कम है, लेकिन अंतर काफी कम है। इससे पता चलता है कि लगातार ज़्यादा स्पीड पर चलने के बावजूद कार की इफ़िशंसी में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आती।

टाटा 40kWh बैटरी पैक के लिए 468km की रेंज का दावा करती है। हमारे सिटी टेस्ट में मिली 328km की रेंज इस दावे का लगभग 70 प्रतिशत है। हमने पहले जिन टाटा इलेक्ट्रिक कार्स का टेस्ट किया है, उनमें भी कुछ ऐसा ही पैटर्न देखने को मिला है। इसलिए टाटा की ईवी रेंज को समझने के लिए इसे एक उपयोगी नियम माना जा सकता है।

इस सेगमेंट की कार के लिए सिटी या हाईवे में क़रीब 325-328km की रियल-वर्ल्ड रेंज ज़्यादातर ख़रीदारों के एक हफ़्ते के सामान्य इस्तेमाल को आसानी से पूरा कर सकती है। साथ ही, कभी-कभार होने वाली शहर से बाहर की यात्रा के लिए भी कुछ अतिरिक्त रेंज बची रहेगी।

सबसे ख़ास बात यह है कि सिटी और हाईवे टेस्ट के बीच रेंज में बहुत कम अंतर आया। इससे पता चलता है कि पंच ईवी की इफ़िशंसी सिर्फ धीमे ट्रैफ़िक में मिलने वाली स्टॉप-स्टार्ट रीजेन ब्रेकिंग की वजह से नहीं है। अगर आपकी रोज़ाना की ड्राइविंग में सिटी और हाईवे दोनों शामिल हैं, तो एम्पावर्ड प्लस S से आपको हमारे टेस्ट में मिले आंकड़ों के आसपास की रेंज मिलने की उम्मीद की जा सकती है।