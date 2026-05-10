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    10 लाख से कम में पहली पैनरॉमिक सनरूफ़ वाली टाटा नेक्सन लॉन्च; जानिए क्या है ख़ास

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    Gulab Chaubey

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    10 लाख से कम में पहली पैनरॉमिक सनरूफ़ वाली टाटा नेक्सन लॉन्च; जानिए क्या है ख़ास
    • पेट्रोल, डीज़ल और सीएनजी के विकल्प में है उपलब्ध
    • क़ीमत 9.59 लाख रुपए से है शुरू

    टाटा मोटर्स ने भारतीय बाज़ार में नई टाटा नेक्सन प्योर+ PS वेरीएंट लॉन्च कर दी है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम क़ीमत 9.59 लाख रुपए रखी गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि, यह 10 लाख से कम क़ीमत में पैनरॉमिक सनरूफ़ ऑफ़र करने वाली अपने सेग्मेंट की पहली कार बन गई है।

    कंपनी ने इस नए वेरीएंट को पेट्रोल, डीज़ल और सीएनजी तीनों इंजन ऑप्शंस के साथ पेश किया है। साथ ही इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स ऑप्शन भी मिलते हैं, जिससे ग्राहकों को अपनी ज़रूरत के हिसाब से ज़्यादा विकल्प मिलेंगे।

    Tata Nexon Sunroof/Moonroof

    फ़ीचर्स की बात करें, तो नई टाटा नेक्सन प्योर+ PS में 10.25-इंच का ड्युअल स्क्रीन सेटअप, वायरलेस फोन मिररिंग, एलईडी हैडलैम्प्स और रेन-सेंसिंग वाइपर्स जैसे प्रीमियम फ़ीचर्स दिए गए हैं।

    कंपनी का कहना है कि, नेक्सन लगातार भारतीय ग्राहकों की पसंद बनी हुई है और यही वजह है कि, इसे अलग-अलग बजट और ज़रूरतों के हिसाब से लगातार अपडेट किया जा रहा है।

    दिलचस्प बात यह भी है कि, टाटा नेक्सन फ़िलहाल भारत की इकलौती ऐसी एसयूवी है, जो पेट्रोल, डीज़ल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक चारों इंजन ऑप्शन में उपलब्ध है। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है।

    नई टाटा नेक्सन प्योर+ PS की एक्स-शोरूम क़ीमतें

    वेरीएंट

    एक्स-शोरूम क़ीमत

    पेट्रोल एमटी

    9.59 लाख रुपए

    पेट्रोल एएमटी

    10.14 लाख रुपए

    सीएनजी एमटी

    10.39 लाख रुपए

    डीज़ल एमटी

    10.54 लाख रुपए

    डीज़ल एएमटी

    11.19 लाख रुपए

    कम बजट में प्रीमियम फ़ीचर्स, पैनरॉमिक सनरूफ़ और मल्टीपल इंजन ऑप्शन की वजह से नई टाटा नेक्सन प्योर+ PS अब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेग्मेंट में और भी मज़बूत दावेदार बनकर सामने आई है।

    टाटा नेक्सन इमेज
    टाटा नेक्सन
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    टाटा नेक्सन की भारत में प्राइस

    शहरऑन-रोड कीमतें
    MumbaiRs. 8.60 लाख
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