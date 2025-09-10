CarWale
    टाटा नेक्सन ईवी ख़रीदारों के लिए बड़ी ख़बर! 17.29 लाख रुपए में एडास टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च

    Gulab Chaubey

    354 बार पढ़ा गया
    टाटा नेक्सन ईवी ख़रीदारों के लिए बड़ी ख़बर! 17.29 लाख रुपए में एडास टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च
    • तीन वेरीएंट्स में है उपलब्ध
    • मिलती है 489Km की रेंज

    टाटा मोटर्स ने अपनी पॉपुलर इलेक्ट्रिक एसयूवी नेक्सन ईवी को और एड्वांस बना दिया है। कंपनी ने इसमें एडास जैसी हाई-टेक सेफ़्टी टेक्नोलॉजी जोड़ी है, जिससे यह और सुरक्षित और स्मार्ट बन गई है। नई एडास वाली नेक्सन ईवी की क़ीमत 17.29 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) से शुरू होती हैं।

    Tata Nexon EV Right Front Three Quarter

    नई नेक्सन ईवी तीन वेरीएंट्स में उपलब्ध है, जिसमें एम्पॉवर्ड+A 45 (17.29 लाख), एम्पॉवर्ड+A 45 डार्क (17.49 लाख) और एम्पॉवर्ड+A 45 रेड डार्क (17.49 लाख) शामिल हैं। इन वेरीएंट्स को ख़ासतौर पर ज़्यादा फ़ीचर-पैक और प्रीमियम बनाने पर फ़ोकस किया गया है।

    एडास पैक में कई एड्वांस फ़ीचर्स मिलते हैं, जिनमें लेन कीप असिस्ट, ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, ट्रैफ़िक साइन रिकग्निशन, लेन डिपार्चर वार्निंग, फ़ॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, हाई बीम असिस्ट और लेन सेंट्रिंग सिस्टम शामिल हैं। ये सभी फ़ीचर्स ड्राइविंग को ज़्यादा सेफ़ और आसान बनाते हैं, ख़ासकर हाइवे और सिटी ट्रैफ़िक में।

    Tata Nexon EV Infotainment System

    डार्क और रेड डार्क इडिशन भी नेक्सन ईवी के स्पेशल वेरीएंट्स हैं। डार्क इडिशन में ब्लैक पेंट फ़िनिश, ब्लैक एलिमेंट्स और ऑल-ब्लैक इंटीरियर दिया गया है। वहीं, रेड डार्क इडिशन में ब्लैक और रेड थीम का प्रीमियम टच देखने को मिलता है। इन वेरीएंट्स में 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफ़ोटेन्मेंट सिस्टम, रियर सन ब्लाइंड्स, एम्बिएंट लाइटिंग, V2V और V2L टेक्नोलॉजी और वॉइस असिस्टेड पैनरॉमिक सनरूफ़ जैसे फ़ीचर्स दिए गए हैं।

    Tata Nexon EV Second Row Roof Mounted Cabin Lamps

    पावर की बात करें तो, नई नेक्सन ईवी एडास में 45kWh बैटरी पैक और सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर मिलता है। यह सेटअप 143bhp और 215Nm की पावर जनरेट करता है। कंपनी का दावा है कि, यह एसयूवी एक बार चार्ज करने पर 489km की रेंज दे सकती है।

    टाटा नेक्सन ईवी
    टाटा नेक्सन ईवी
    Rs. 12.49 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
