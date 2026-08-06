टाटा नेक्सन कैमो इडिशन भारत में लॉन्च, शुरुआती क़ीमत 9.99 लाख रुपए

पेट्रोल, डीज़ल और सीएनजी पावरट्रेन के साथ उपलब्ध

नए इक्सक्लूज़िव रंग, बड़ा ड्युअल-स्क्रीन सेटअप और कई नए फ़ीचर्स

टाटा मोटर्स ने भारत में नेक्सन लाइनअप का विस्तार करते हुए कैमो इडिशन लॉन्च कर दिया है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम क़ीमत 9.99 लाख रखी गई है। यह कॉम्पैक्ट एसयूवी का लिमिटेड इडिशन है, जिसे भारत में नेक्सन के नौ साल पूरे होने और 11 लाख से ज़्यादा बिक्री के मौक़े पर पेश किया गया है। इसमें मकैनिकल बदलाव नहीं किए गए हैं, बल्कि कॉस्मेटिक अपडेट्स और कुछ नए फ़ीचर्स जोड़े गए हैं।

टाटा नेक्सन फ्रंट लोगो

बाहरी डिज़ाइन की बात करें तो नेक्सन कैमो इडिशन दो नए पेंट फ़िनिश- मुन्नार मिस्ट और कूर्ग क्लाउड में उपलब्ध है। मुन्नार मिस्ट का रंग ग्रे-ग्रीन है, जो अलग-अलग रोशनी में थोड़ा बदलता हुआ नज़र आता है। वहीं, कूर्ग क्लाउड एक हल्का ग्रे-सिल्वर शेड है। इन नए रंगों के अलावा, बाहर की तरफ़ सबसे बड़ा बदलाव फ्रंट फ़ेंडर पर दिए गए कैमो बैज हैं। केबिन में भी फ्रंट सीट के हेडरेस्ट पर कैमो थीम वाली परफ़ोरेशन दी गई है।

टाटा नेक्सन डैशबोर्ड

केबिन के अंदर सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। टाटा ने इसमें नया 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफ़ोटेन्मेंट सिस्टम और 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया है। इसके अलावा, एसयूवी के चारों सराउंड-व्यू कैमरों के साथ काम करने वाला इंटीग्रेटेड डैशकैम भी जोड़ा गया है। यह लगातार रिकॉर्डिंग कर सकता है, टक्कर की स्थिति में अपने-आप फ़ुटेज सेव कर लेता है और वीडियो को इंफ़ोटेन्मेंट स्क्रीन या स्मार्टफ़ोन पर भी देखा जा सकता है।

टाटा नेक्सन इंफ़ोटेन्मेंट सिस्टम

वेरीएंट के हिसाब से इसमें पैनारॉमिक सनरूफ़, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 360-डिग्री कैमरा के साथ ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, JBL का 9-स्पीकर ऑडियो सिस्टम, वायरलेस चार्जर, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और एडास के सात फ़ंक्शन मिलते हैं। सेफ़्टी के लिए इसमें छह एयरबैग, ईएसपी और ग्लोबल एनकैप व भारत एनकैप दोनों में 5-स्टार क्रैश सेफ़्टी रेटिंग भी दी गई है।

इंजन

नेक्सन कैमो इडिशन में वही इंजन विकल्प मिलते हैं जो स्टैंडर्ड मॉडल में दिए जाते हैं। इसमें 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन है, जो 118Bhp और 170Nm का आउटपुट देता है। इसके अलावा 1.5-लीटर डीज़ल इंजन 113Bhp और 260Nm का आउटपुट देता है, जबकि 1.2-लीटर टर्बो-सीएनजी इंजन 99Bhp और 170Nm का आउटपुट देता है। वेरीएंट के अनुसार इसमें मैनुअल, एएमटी और ड्युअल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है।

नेक्सन कैमो इडिशन क्रिएटिव, क्रिएटिव+ S, क्रिएटिव+ PS, फ़ियरलेस+ PS और फ़ियरलेस+ A PS ट्रिम्स में उपलब्ध है। क्रिएटिव वेरीएंट में सबसे ज़्यादा पावरट्रेन विकल्प मिलते हैं, जबकि टॉप-स्पेक फ़ियरलेस+ A PS सिर्फ़ पेट्रोल ड्युअल-क्लच ऑटोमैटिक के साथ उपलब्ध है।

अनुवाद: सोनम गुप्ता