टाटा मोटर्स देगी वर्ल्ड कप विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम को नई सिएरा एसयूवी का तोहफ़ा!

हाल ही में साउथ अफ्रीका को हराकर बनी है विजेता

25 नवंबर को होगी लॉन्च

टाटा मोटर्स ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाने के लिए बड़ा ऐलान किया है। कंपनी टीम की हर खिलाड़ी को अपनी आने वाली नई टाटा सिएरा एसयूवी गिफ्ट करेगी। बता दिएँ कि, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने नवी मुंबई के डी वाय पाटिल स्टेडियम में हुए फाइनल मैच में साउथ अफ्रीका की टीम को हराकर विजेता बनी है। यह एसयूवी का टॉप-स्पेक वेरीएंट होगा, जिसकी पहली डिलिवरी इन खिलाड़ियों को दी जाएगी। यह एसयूवी 25 नवंबर, 2025 को भारत में लॉन्च की जाएगी।

इस मौक़े पर टाटा मोटर्स पैसेंजर वीइकल्स के एमडी और सीईओ शैलेश चंद्रा ने कहा, कि “भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपने शानदार प्रदर्शन से पूरे देश को गर्व फ़ील कराया है। उनकी जज़्बे और आत्मविश्वास को सलाम करते हुए हम उन्हें अपनी नई सिएरा भेंट कर रहे हैं।”

नई टाटा सिएरा का डिज़ाइन पहले वाले क्लासिक मॉडल से इंस्पायर्ड है, जिसमें पीछे की तरफ बड़ी ग्लास विंडो दी गई है। इसका इंटीरियर बेहद मॉडर्न है, जिसमें तीन स्क्रीन वाला डैशबोर्ड, पैनरॉमिक सनरूफ़, टाटा के इलुमिनेटेड लोगो के साथ फ़ोर-स्पोक स्टीयरिंग वील और लेवल 2 एडास मिलेगा।

यह एसयूवी 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल, 2.0-लीटर डीज़ल और 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के विकल्पों में आएगी।

टाटा का यह क़दम सिर्फ़ सम्मान नहीं, बल्कि भारत की बेटियों के जज़्बे को सलाम है। नई टाटा सिएरा अब सिर्फ़ एक कार नहीं, बल्कि प्राइड और इंस्पायर का एक सिंबल बनकर सामने आएगी।