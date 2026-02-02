CarWale
    AD

    जनवरी 2026 में टाटा मोटर्स की धुंआधार शुरुआत; बिक्री में 47% की बढ़ोतरी

    Read inEnglish
    Authors Image

    Dwij Bhandut

    931 बार पढ़ा गया
    जनवरी 2026 में टाटा मोटर्स की धुंआधार शुरुआत; बिक्री में 47% की बढ़ोतरी
    • ब्रैंड ने जनवरी 2026 में 71,066 कार्स बेचीं
    • सिएरा को लॉन्च के पहले ही दिन मिली 70,000 से ज़्यादा बुकिंग्स

    टाटा मोटर्स ने साल 2026 की शुरुआत बेहद धमाकेदार रही। कंपनी ने जनवरी 2026 में 71,066 कार्स बेचीं, जो अब तक का उसका सबसे बेहतर मासिक सेल्स आंकड़ा साबित हुआ है। जनवरी 2025 के मुक़ाबले इस साल की बिक्री में कुल 47 फ़ीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

    Exterior Left Front Three Quarter

    पिछले महीने टाटा नेक्सन (पेट्रोल, डीज़ल और ईवी) की 23,000 से ज़्यादा यूनिट्स बिके हैं। इसके साथ नेक्सन ने 10 लाख यूनिट्स की कुल बिक्री का आंकड़ा भी पार कर लिया है। वहीं हाल ही में फ़ेसलिफ़्ट के साथ आई टाटा पंच की 19,000 से ज़्यादा यूनिट्स बिके हैं। बता दें कि, पंच ने महज 4 साल 3 महीनों में ही 7 लाख यूनिट्स की बिक्री के आंकड़े को पार कर लिया है। इसके अलावा, टाटा टियागो भी अब 7 लाख यूनिट्स सेल्स क्लब में शामिल हो चुकी है।

    Exterior Right Front Three Quarter

    टाटा मोटर्स के मुताबिक़, नई पेट्रोल हैरियर और सफ़ारी, अपडेटेड पंच और हाल ही में लॉन्च हुई टाटा सिएरा को ग्राहकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। सिएरा को लॉन्च के पहले ही दिन 70,000 से ज़्यादा बुकिंग्स मिली थीं। इसी बढ़ती मांग को देखते हुए कंपनी ने सिएरा का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है, ताकि ग्राहकों को जल्द से जल्द डिलिवरी मिल सके।

    अनुवाद: गुलाब चौबे

    द्वारा साझा करें
    • Facebook Share Link
    • Twitter Share Link
    • Gmail Share Link
    हमें यहां फ़ॉलो करें
    गूगल न्यूज़
    हमें यहां फ़ॉलो करें गूगल न्यूज़
     पहले का 
    भारत में आने वाली एमजी मजेस्टर से मिडिल ईस्ट में उठा पर्दा
     अगला 
    जल्द बाज़ार में नज़र आने वाली है मारुति सुज़ुकी ई विटारा; ब्रैंड ने किया ऐलान!

    संबंधित न्यूज़

    चर्चित न्यूज़

    हाल-फ़िलहाल की न्यूज़

    टाटा सिएरा गैलरी

    • images
    • videos
    New Car Launches in India in 2026 | Tata, Hyundai, Renault, Nissan, Honda, and Volkswagen | Part 1
    youtube-icon
    New Car Launches in India in 2026 | Tata, Hyundai, Renault, Nissan, Honda, and Volkswagen | Part 1
    CarWale टीम द्वारा31 Dec 2025
    97451 बार देखा गया
    534 लाइक्स
    Tata Punch Facelift | Interior, Features, Variants & Prices Detailed
    youtube-icon
    Tata Punch Facelift | Interior, Features, Variants & Prices Detailed
    CarWale टीम द्वारा15 Jan 2026
    41713 बार देखा गया
    174 लाइक्स

    फ़ीचर्ड कार्स

    • एसयूवीs
    • अभी लॉन्च हुआ
    • आगामी
    निसान ग्रैवाइट
    निसान ग्रैवाइट
    Rs. 5.65 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    17th फ़र
    टाटा पंच ईवी
    टाटा पंच ईवी
    Rs. 8.09 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    20th फ़र
    टाटा पंच
    टाटा पंच
    Rs. 5.60 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    किआ सेल्टोस
    किआ सेल्टोस
    Rs. 10.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    हुंडई क्रेटा
    हुंडई क्रेटा
    Rs. 10.79 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    हुंडई वेन्यू
    हुंडई वेन्यू
    Rs. 8.00 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    महिंद्रा XUV 7XO
    महिंद्रा XUV 7XO
    Rs. 13.66 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    टाटा नेक्सन
    टाटा नेक्सन
    Rs. 7.32 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी एसयूवी कार्स देखें
    टाटा पंच ईवी
    टाटा पंच ईवी
    Rs. 8.09 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    20th फ़र
    फ़ॉक्सवैगन टेरॉन R-लाइन
    फ़ॉक्सवैगन टेरॉन R-लाइन
    Rs. 46.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    19th फ़र
    निसान ग्रैवाइट
    निसान ग्रैवाइट
    Rs. 5.65 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    17th फ़र
    मारुति सुज़ुकी ई विटारा
    मारुति ई विटारा
    Rs. 13.49 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    17th फ़र
    टाटा पंच
    टाटा पंच
    Rs. 5.60 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    महिंद्रा XUV 3XO ईवी
    महिंद्रा XUV 3XO ईवी
    Rs. 13.89 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    महिंद्रा XUV 7XO
    महिंद्रा XUV 7XO
    Rs. 13.66 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    किआ सेल्टोस
    किआ सेल्टोस
    Rs. 10.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी लॉन्च की गई नई कार्स देखें
    टोयोटा अर्बन क्रूज़र इबेला
    टोयोटा अर्बन क्रूज़र इबेला

    Rs. 16.00 - 19.50 लाखअनुमानित प्राइस

    फ़रवरी 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    स्कोडा कुशाक फ़ेसलिफ़्ट
    स्कोडा कुशाक फ़ेसलिफ़्ट

    Rs. 11.00 - 19.00 लाखअनुमानित प्राइस

    फ़रवरी 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    मर्सिडीज़ बेंज़ नई वी-क्लास
    Launching Soon
    मार 2026
    मर्सिडीज़ बेंज़ नई वी-क्लास

    Rs. 1.00 - 1.50 करोड़अनुमानित प्राइस

    3rd मार्च 2026अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    रेनो डस्टर
    रेनो डस्टर

    Rs. 9.50 - 19.00 लाखअनुमानित प्राइस

    मार्च 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    टाटा सिएरा ईवी
    टाटा सिएरा ईवी

    Rs. 20.00 - 25.00 लाखअनुमानित प्राइस

    मार्च 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    महिंद्रा बोलेरो 2026
    महिंद्रा बोलेरो 2026

    Rs. 10.00 - 12.00 लाखअनुमानित प्राइस

    मार्च 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    निसान टेक्टॉन
    निसान टेक्टॉन

    Rs. 11.00 - 18.00 लाखअनुमानित प्राइस

    फ़रवरी 2026Unveil Date

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    एमजी मैजेस्टर
    एमजी मैजेस्टर

    Rs. 40.00 - 45.00 लाखअनुमानित प्राइस

    अप्रैल 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    सभी आगामी कार्स देखें
    AD
    • टाटा-कार्स
    • अन्य ब्रैंड्स
    टाटा पंच ईवी
    टाटा पंच ईवी
    Rs. 8.09 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    20th फ़र
    टाटा पंच
    टाटा पंच
    Rs. 5.60 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    टाटा सिएरा
    टाटा सिएरा
    Rs. 11.49 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी टाटा-कार्स

    टाटा सिएरा की भारत में प्राइस

    शहरऑन-रोड कीमतें
    MumbaiRs. 13.66 लाख
    BangaloreRs. 14.59 लाख
    DelhiRs. 13.44 लाख
    PuneRs. 13.66 लाख
    HyderabadRs. 14.32 लाख
    AhmedabadRs. 12.99 लाख
    ChennaiRs. 14.34 लाख
    KolkataRs. 13.33 लाख
    ChandigarhRs. 13.03 लाख

    लोकप्रिय वीडियोज़

    New Car Launches in India in 2026 | Tata, Hyundai, Renault, Nissan, Honda, and Volkswagen | Part 1
    youtube-icon
    New Car Launches in India in 2026 | Tata, Hyundai, Renault, Nissan, Honda, and Volkswagen | Part 1
    CarWale टीम द्वारा31 Dec 2025
    97451 बार देखा गया
    534 लाइक्स
    Tata Punch Facelift | Interior, Features, Variants & Prices Detailed
    youtube-icon
    Tata Punch Facelift | Interior, Features, Variants & Prices Detailed
    CarWale टीम द्वारा15 Jan 2026
    41713 बार देखा गया
    174 लाइक्स
    Mail Image
    हमारे न्यूज़लेटर के लिए साइन अप करें
    Get all the latest updates from कारवाले
    • होम
    • न्यूज़
    • जनवरी 2026 में टाटा मोटर्स की धुंआधार शुरुआत; बिक्री में 47% की बढ़ोतरी