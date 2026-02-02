जनवरी 2026 में टाटा मोटर्स की धुंआधार शुरुआत; बिक्री में 47% की बढ़ोतरी

टाटा मोटर्स ने साल 2026 की शुरुआत बेहद धमाकेदार रही। कंपनी ने जनवरी 2026 में 71,066 कार्स बेचीं, जो अब तक का उसका सबसे बेहतर मासिक सेल्स आंकड़ा साबित हुआ है। जनवरी 2025 के मुक़ाबले इस साल की बिक्री में कुल 47 फ़ीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

पिछले महीने टाटा नेक्सन (पेट्रोल, डीज़ल और ईवी) की 23,000 से ज़्यादा यूनिट्स बिके हैं। इसके साथ नेक्सन ने 10 लाख यूनिट्स की कुल बिक्री का आंकड़ा भी पार कर लिया है। वहीं हाल ही में फ़ेसलिफ़्ट के साथ आई टाटा पंच की 19,000 से ज़्यादा यूनिट्स बिके हैं। बता दें कि, पंच ने महज 4 साल 3 महीनों में ही 7 लाख यूनिट्स की बिक्री के आंकड़े को पार कर लिया है। इसके अलावा, टाटा टियागो भी अब 7 लाख यूनिट्स सेल्स क्लब में शामिल हो चुकी है।

टाटा मोटर्स के मुताबिक़, नई पेट्रोल हैरियर और सफ़ारी, अपडेटेड पंच और हाल ही में लॉन्च हुई टाटा सिएरा को ग्राहकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। सिएरा को लॉन्च के पहले ही दिन 70,000 से ज़्यादा बुकिंग्स मिली थीं। इसी बढ़ती मांग को देखते हुए कंपनी ने सिएरा का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है, ताकि ग्राहकों को जल्द से जल्द डिलिवरी मिल सके।

अनुवाद: गुलाब चौबे