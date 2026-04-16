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    टाटा मोटर्स ने रचा इतिहास; लखनऊ प्लांट से 10 लाख कमर्शियल वीइकल्स का प्रोडक्शन किया पूरा

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    Gulab Chaubey

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    टाटा मोटर्स ने रचा इतिहास; लखनऊ प्लांट से 10 लाख कमर्शियल वीइकल्स का प्रोडक्शन किया पूरा

    भारतीय ऑटो इंडस्ट्री में एक बड़ा माइलस्टोन हासिल करते हुए टाटा मोटर्स ने अपने लखनऊ प्लांट से 10 लाख कमर्शियल वीइकल्स का प्रोडक्शन पूरा कर लिया है। यह उपलब्धि कंपनी के 35 साल से ज़्यादा के इंडस्ट्रियल सफ़र और उत्तर प्रदेश में उसके मज़बूत योगदान को दिखाता है।

    इस ख़ास मौक़े पर 10 लाखवां वीइकल एक ज़ीरो-इमिशन इलेक्ट्रिक बस रहा, जो कंपनी के ग्रीन मोबिलिटी विज़न को दिखाता है। इस माइलस्टोन वीइकल को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और टाटा संस के चेयरमैन नटराजन चंद्रसेकरन ने फ्लैग-ऑफ़ किया।

    1992 से शुरू हुआ सफ़र, आज बना बड़ा मैन्युफ़ैक्चरिंग हब

    लखनऊ में स्थित यह प्लांट 1992 में शुरू हुआ था, और आज यह टाटा मोटर्स के सबसे बड़े और एड्वांस मैन्युफ़ैक्चरिंग हब्स में से एक बन चुका है।

    क़रीब 600 एकड़ में फैला यह प्लांट ट्रक्स और बसों का प्रोडक्शन करता है, जिसमें इलेक्ट्रिक और फ़्यूल-सेल टेक्नोलॉजी वाले वीइकल्स भी शामिल हैं। इसकी सालाना प्रोडक्शन क्षमता 1 लाख से ज़्यादा यूनिट्स की है।

    8,000 से ज़्यादा लोगों को रोज़गार

    यह प्लांट सिर्फ़ मैन्युफ़ैक्चरिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह 8,000 से ज़्यादा लोगों को रोज़गार भी देता है। कंपनी ने यहां स्किल डेवलपमेंट के लिए कौशल्या, लक्ष्य और सक्षम जैसे प्रोग्राम्स भी शुरू किए हैं, जिनके ज़रिए हज़ारों युवाओं को ट्रेनिंग देकर इंडस्ट्री के लिए तैयार किया गया है।

    सस्टेनेबिलिटी पर ख़ास फ़ोकस

    टाटा मोटर्स का यह प्लांट 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर चलता है और यह वॉटर-पॉज़िटिव फ़ैसिलिटी भी है। इसके अलावा, यहां एआई और इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे प्रोडक्शन ज़्यादा सुरक्षित, तेज़ और इफ़िशिएंट बनता है।

    भविष्य की मोबिलिटी की दिशा तय

    यह 10 लाख यूनिट्स का माइलस्टोन सिर्फ़ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि यह दिखाता है कि, टाटा मोटर्स भारत में क्लीन और स्मार्ट मोबिलिटी की दिशा में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है।

    साथ ही कंपनी का लक्ष्य 2045 तक नेट-ज़ीरो हासिल करना है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार भी 2070 नेट-ज़ीरो विज़न पर काम कर रही है।

    निष्कर्ष

    लखनऊ प्लांट से 10 लाख वीइकल्स का प्रोडक्शन पूरा होना टाटा मोटर्स के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। यह न सिर्फ़ कंपनी की मैन्युफ़ैक्चरिंग ताकत को दिखाता है, बल्कि यह भी साबित करता है कि, भारत अब ग्लोबल लेवल पर फ़्यूचर-रेडी ऑटोमोबाइल हब बनता जा रहा है।

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