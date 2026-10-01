अब टाटा हैरियर EV की कीमत में 11,000 रुपये की बढ़ोतरी

सभी वेरिएंट्स की कीमतें बढ़ी

एक्स-शोरूम कीमत अब ₹21.79 लाख से शुरू

टाटा मोटर्स ने हाल ही में अपनी पूरी रेंज के दाम बढ़ाने का ऐलान किया है। वैसे तो कई कंपनियों ने अपने कार पोर्टफोलियो की कीमतें अलग-अलग बढ़ाई हैं। इसी लिस्ट में कंपनी की इलेक्ट्रिक फ्लैगशिप SUV, हैरियर EV का नाम भी शामिल है।

लेटेस्ट अपडेट के बाद, टाटा हैरियर EV अब पहले से महंगी हो गई है। इसकी कीमतों में ₹11,000 तक की बढ़ोतरी हुई है। अब इसका एक्स-शोरूम दाम ₹21.79 लाख से शुरू होता है। हालांकि, सभी वेरिएंट्स में एक जैसी बढ़ोतरी नहीं की गई है, बढ़ोतरी ₹10,000 से ₹11,000 के बीच है। इसके टॉप-स्पेक वेरिएंट की कीमत अब ₹30.54 लाख (एक्स-शोरूम) हो गई है।

इसी दौरान, टाटा मोटर्स ने अपनी पूरी EV रेंज के लिए BaaS प्राइज़िंग प्रोग्राम का विस्तार करने की भी घोषणा की है। इस प्रोग्राम के तहत, हैरियर EV की शुरुआती कीमत ₹7.30 लाख तक कम हो जाती है और इससे इसकी शुरुआती कीमत ₹14.49 लाख हो जाती है। हालांकि, इसमें आपको बैटरी रेंटल के लिए ₹5.90 प्रति किलोमीटर का शुल्क देना होगा।