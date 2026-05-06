टाटा हैरियर और सफ़ारी का नया रेड डार्क डीज़ल इडिशन हुआ लॉन्च; जानें, क्या है इसमें ख़ास?

टाटा मोटर्स ने अपनी पॉप्युलर एसयूवी टाटा हैरियर और टाटा सफ़ारी के डीज़ल लाइनअप को और मज़बूत करते हुए नया अल्ट्रा रेड डार्क वेरीएंट लॉन्च कर दिया है। यह वही टॉप-स्पेक वेरीएंट है, जिसे पहले पेट्रोल वेरीएंट्स के साथ पेश किया गया था, और अब इसे डीज़ल ऑप्शन में भी शामिल कर दिया गया है।

इक्सटीरियर और इंटीरियर में क्या है ख़ास?

रेड डार्क इडिशन में आपको ऑल-ब्लैक कलर थीम के साथ रेड एक्सेंट्स देखने को मिलते हैं। इसमें हेडलैम्प्स, ग्रिल और ब्रेक कैलिपर्स पर रेड हाइलाइट्स दिए गए हैं, जो इसे एक स्पोर्टी और अलग लुक देते हैं।

इंटीरियर की बात करें तो, केबिन में ब्लैक और रेड का ड्युअल-टोन थीम मिलता है, साथ ही लेदरेट सीट्स इसे और प्रीमियम फ़ील देती हैं।

फ़ीचर्स: टॉप-लेवल कम्फ़र्ट और टेक्नोलॉजी

टॉप-स्पेक होने की वजह से टाटा हैरियर में कई एड्वांस फ़ीचर्स मिलते हैं, जैसे

फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स

ड्युअल डिजिटल स्क्रीन

ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल

लेवल 2 एडास

डॉल्बी एटमॉस साउंड सिस्टम

ड्युअल डैशकैम

स्लाइडिंग आर्मरेस्ट

65W यूएसबी-सी फ़ास्ट चार्जिंग

वहीं टाटा सफ़ारी में इन सभी फ़ीचर्स के अलावा सेकंड रो पैसेंजर्स के लिए वेंटिलेशन के साथ और बेहतर कम्फ़र्ट पैकेज मिलता है, जो इसे फैमिली यूज़ के लिए और भी शानदार बनाता है।

इंजन और ट्रैंस्मिशन

दोनों एसयूवी में 2.0-लीटर टर्बो डीज़ल इंजन दिया गया है, जो 168bhp की पावर और 350Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस नए अल्ट्रा रेड डार्क वेरीएंट में सिर्फ़ 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रैंस्मिशन मिलता है, जबकि बाकी वेरीएंट्स में मैनुअल का ऑप्शन भी उपलब्ध है।

क़ीमत कितनी है?

कंपनी ने फ़िलहाल बेस क़ीमत का ऐलान किया है

टाटा हैरियर अल्ट्रा रेड डार्क: क़रीब 23.84 लाख रुपए

टाटा सफ़ारी अल्ट्रा रेड डार्क: क़रीब 24.49 लाख रुपए

पेट्रोल वेरीएंट्स में अल्ट्रा और अल्ट्रा रेड डार्क के बीच क़रीब 50,000 से 68,000 रुपए का अंतर है, और डीज़ल में भी ऐसा ही अंतर देखने को मिल सकता है।

क्या है इसका मतलब?

यह नया वेरीएंट उन ख़रीदारों के लिए है, जो स्टाइल, प्रीमियम लुक और एड्वांस फ़ीचर्स का कॉम्बिनेशन चाहते हैं। रेड डार्क इडिशन के साथ टाटा मोटर्स ने अपने लाइनअप को और ज़्यादा आकर्षक बना दिया है, ख़ासकर उन लोगों के लिए जो एक यूनिक और बोल्ड एसयूवी चाहते हैं।