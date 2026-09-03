टाटा कर्व सीरीज़ एक्स भारत में लॉन्च: क़ीमत 9.99 लाख रुपए से शुरू

6 वेरीएंट्स में उपलब्ध स्टैंडर्ड कर्व रेंज की जगह लेगी



टाटा मोटर्स ने भारत में कर्व सीरीज़ एक्स रेंज लॉन्च कर दी है, जिसकी शुरुआती क़ीमत 9.99 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) है। यह नई रेंज कूपे-एसयूवी के स्टैंडर्ड वर्ज़न की जगह लेती है और कंपनी के मुताबिक, मौजूदा वर्ज़न के मुकाबले ग्राहकों को बेहतर या ‘एक्स्ट्रा’ वैल्यू देती है।

कर्व सीरीज़ एक्स 6 वेरीएंट्स में उपलब्ध है, जिनमें स्मार्ट एक्स, प्योर एक्स, प्योर एक्स प्लस, क्रिएटिव एक्स प्लस, अकम्पलिश्ड एक्स और अकम्पलिश्ड एक्स प्लस शामिल हैं। ग्राहक इसे 5 रंगों में चुन सकते हैं, जिनमें प्रिस्टीन व्हाइट, प्योर ग्रे, नाइट्रो क्रिमसन, ओपेरा ब्लू और ऑब्सीडियन ब्लैक शामिल हैं। इनमें से ऑब्सीडियन ब्लैक सिर्फ़ डार्क एडिशन के साथ उपलब्ध है। ख़ास बात यह है कि बदलाव सिर्फ़ एंट्री-लेवल स्मार्ट एक्स और ऊंचे अकम्पलिश्ड एक्स और अकम्पलिश्ड एक्स प्लस वेरीएंट तक सीमित हैं।

कर्व सीरीज़ एक्स के प्योर एक्स वेरीएंट में 10.25-इंच की टचस्क्रीन यूनिट, 4 स्पीकर और 2 ट्वीटर, वायरलेस ऐप्पल कारप्ले और ऐंड्रॉइड ऑटो, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज़ कंट्रोल, एचडी रिवर्स पार्किंग कैमरा, पुश-बटन स्टार्ट के साथ स्मार्ट की, शार्क-फिन एंटीना, आगे और पीछे यूएसबी चार्जिंग (टाइप-ए और टाइप-सी), आईटीपीएमएस, ड्राइव मोड्स (इको, सिटी और स्पोर्ट), 6 एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी, ईएसपी, एचएचसी, रिवर्स पार्किंग सेंसर, सभी यात्रियों के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट, इल्यूमिनेशन के साथ फ्लश डोर हैंडल, 4-स्पोक स्टीयरिंग वील, ऑल-एलईडी लाइटिंग, रियर स्पॉयलर और 17-इंच हाइपरस्टाइल व्हील्स मिलते हैं।

प्योर एक्स प्लस वेरीएंट में इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए ललितपुर ग्रे इंटीरियर थीम, 17-इंच डायमंड-कट अलॉय व्हील्स, रियर एसी वेंट्स, कप होल्डर्स के साथ रियर आर्मरेस्ट और ‘आर-कंफर्ट’ सीट्स दी गई हैं। इसके साथ प्लशलक्स लेदरेट पैक भी उपलब्ध है, जिसमें बेनेके-कालिको ऑयस्टर व्हाइट लेदरेट सीट्स और स्टीयरिंग व्हील, गियर नॉब और आर्मरेस्ट पर लेदरेट फिनिश मिलती है। यह वेरीएंट डार्क एडिशन में भी उपलब्ध है, जिसमें 17-इंच डायमंड-कट ब्लैक अलॉय व्हील्स और सीट्स, स्टीयरिंग व्हील, आर्मरेस्ट और गियर शिफ्ट नॉब पर ऑब्सीडियन ब्लैक फिनिश मिलती है।

इसके बाद टाटा कर्व का क्रिएटिव एक्स प्लस वेरीएंट आता है, जिसमें 18-इंच डायमंड-कट अलॉय व्हील्स, डुअल-टोन पेंट, पैनोरमिक सनरूफ़, ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटर के साथ 360-डिग्री कैमरा, डुअल 10.25-इंच स्क्रीन, फ्रंट पार्किंग असिस्ट, रेन-सेंसिंग वाइपर्स, ऑटोमैटिक हेडलैम्प्स, ई-शिफ्टर और पैडल शिफ्टर्स पर लेदरेट फिनिश, रिक्लाइनिंग फ़ंक्शन वाली रियर सीट्स, 60:40 स्प्लिट रियर सीट्स, लेदरेट इंसर्ट वाले मोल्डेड डोर ट्रिम्स, ऊंचाई के हिसाब से एडजस्ट होने वाली फ्रंट सीट बेल्ट्स, रियर डिफॉगर, कॉर्नरिंग फ़ंक्शन के साथ एलईडी फॉग लाइट्स, अंदर के डोर हैंडल्स पर क्रोम फिनिश और पीछे बैठे यात्रियों के लिए सीट-बेल्ट रिमाइंडर सिस्टम मिलता है।

बोनट के नीचे कर्व एक्स रेंज में वही पावरट्रेन दिए गए हैं, जिनमें 1.2-लीटर रेवोट्रॉन टर्बो-पेट्रोल, 1.2-लीटर टी-जीडीआई हाइपरियन पेट्रोल और 1.5-लीटर क्रायोजेट डीज़ल इंजन शामिल हैं। ट्रांसमिशन विकल्पों में 6-स्पीड मैनुअल और 7-स्पीड डीसीटी (टाटा की भाषा में डीसीए) यूनिट्स शामिल हैं।

फीचर्स के अलावा, कहा जा रहा है कि टाटा ने पीछे की सीटों पर भी काम किया है। इसमें शेल-फोम का इस्तेमाल करते हुए आगे की सीट के बैक को 10mm पतला किया गया है, जबकि पीछे की सीट को 20mm पीछे और 10mm नीचे किया गया है। इन सभी बदलावों का मकसद दूसरी रो में बैठने के अनुभव को बेहतर बनाना है। इसके अलावा, केबिन की थीम में भी बदलाव किया गया है और ज्यादा प्रीमियम मटीरियल और लेदरेट अपहोल्स्ट्री का इस्तेमाल करके इसे ज्यादा शानदार महसूस कराने की कोशिश की गई है।