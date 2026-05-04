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    टाटा कर्व ईवी सीरीज़X रेंज पेश, क़ीमत 16.99 लाख रुपए से शुरू

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    Aditya Nadkarni

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    टाटा कर्व ईवी सीरीज़X रेंज पेश, क़ीमत 16.99 लाख रुपए से शुरू
    • दो नए वेरीएंट्स लॉन्च
    • एक बार चार्ज में 502 किमी की अनुमानित रेंज

    टाटा मोटर्स ने कर्व ईवी लाइनअप में सीरीज़X रेंज लॉन्च कर दी है, जिसकी शुरुआती क़ीमत 16.99 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) रखी गई है। इस नई पेशकश के साथ दो नए वेरीएंट्स और एक नया पेंट ऑप्शन भी जोड़ा गया है।

    कर्व ईवी सीरीज़Xतीन ट्रिम्स में उपलब्ध है, जिनमें अकम्पलिश्ड X 55, एम्पावर्ड X 55 और एम्पावर्ड X 55 डार्क शामिल हैं, जिनकी क़ीमत क्रमशः 16.99 लाख रुपए, 19.19 लाख रुपए और 19.49 लाख रुपए है। इसमें 55kWh बैटरी पैक के साथ सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर दिया गया है, जो 165bhp और 215Nm का पावर आउटपुट जनरेट करता है। एआरएआई सर्टिफ़ाइड रेंज एक बार चार्ज में 502 किमी है, जबकि टाटा का दावा है कि रिअल-वर्ल्ड C75 रेंज 400 किमी है।

    Tata Curvv EV Left Rear Three Quarter

    वेरीएंट-वाइज़ फ़ीचर्स की बात करें तो, टाटा कर्व ईवी के अकम्पलिश्ड X 55 वेरीएंट में पैनरॉमिक सनरूफ़, ड्युअल 10.25-इंच स्क्रीन, वायरलेस ऐंड्रॉइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी, 360-डिग्री कैमरा विथ ब्लाइंड-स्पॉट व्यू मॉनिटर, वेंटिलेटेड सीट्स, लेदरेट अपहोल्स्ट्री और रिअर सनशेड्स दिए गए हैं।

    वहीं, कर्व ईवी एम्पावर्ड X 55 वेरीएंट में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, सिक्स-वे पावर अड्जस्टेबल ड्राइवर सीट, टू-स्टेज रिक्लाइनिंग रिअर सीट्स, 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफ़ोटेन्मेंट सिस्टम, Arcade.ev ऐप सूट, जेबीएल सोर्स्ड नौ-स्पीकर साउंड सिस्टम, लेवल 2 एडास, 18-इंच अलॉय वील्स, V2V और V2L टेक्नोलॉजी, जेस्चर-कंट्रोल्ड पावर्ड टेलगेट और डाइनेमिक स्मार्ट लाइटिंग एनिमेशन्स दिए गए हैं।

    कलर ऑप्शन्स में भी अपडेट किया गया है, और निट्रो क्रिमसन पेंट के जुड़ने के साथ अब ग्राहकों के पास कुल पांच रंगों के विकल्प उपलब्ध हैं।

    अनुवाद: सोनम गुप्ता

    टाटा कर्व ईवी इमेज
    टाटा कर्व ईवी
    Rs. 16.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
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    टाटा कर्व ईवी की भारत में प्राइस

    शहरऑन-रोड कीमतें
    MumbaiRs. 18.04 लाख
    BangaloreRs. 19.40 लाख
    DelhiRs. 18.07 लाख
    PuneRs. 18.04 लाख
    HyderabadRs. 18.03 लाख
    AhmedabadRs. 18.20 लाख
    ChennaiRs. 18.05 लाख
    KolkataRs. 18.03 लाख
    ChandigarhRs. 18.02 लाख

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