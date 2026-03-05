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    टाटा अविन्या लग्ज़री ब्रैंड 2027 में मारेगा ऐंट्री; पहली कार होगी अविन्या X

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    Desirazu Venkat

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    टाटा अविन्या लग्ज़री ब्रैंड 2027 में मारेगा ऐंट्री; पहली कार होगी अविन्या X
      • 2027 में पेश की जाएगी पहली कार
      • लेक्सस और जेनेसिस जैसे ब्रैंड्स से होगा मुक़ाबला

    टाटा मोटर्स ने कन्फ़र्म किया है कि, उसका नया लग्ज़री कार ब्रैंड अविन्या 2027 में भारतीय बाज़ार में डेब्यू करेगा। इस ब्रैंड की पहली कार प्रोडक्शन-रेडी अविन्या X होगी, जिसे 2025 भारत मोबिलिटी एक्सपो में शोकेस किया गया था।

    Tata Avinya Left Side View

    अविन्या कार्स के लिए टाटा एक अलग तरह का सेल्स मॉडल अपनाएगी। कंपनी शुरुआत में कम शोरूम्स खोलेगी, लेकिन वहां ग्राहकों को काफ़ी प्रीमियम और पर्सनलाइज़्ड ख़रीद अनुभव मिलेगा। ये शोरूम्स मुख्य रूप से टियर-1 शहरों में होंगे और हाई-एंड ग्राहकों को टारगेट करेंगे। लग्ज़री कार सेग्मेंट में ऐसा मॉडल पहले से काफ़ी आम है।

    अविन्या टाटा का बहुत ही स्पेशल प्रोजेक्ट माना जा रहा है। इस ब्रैंड के तहत आने वाली कार्स ज़्यादातर एसयूवी बॉडी स्टाइल में हो सकती हैं और इनकी पोज़िशनिंग हैरियर ईवी से ऊपर होगी।

    Interior Steering Wheel

    इन कार्स के लिए अलग शोरूम्स और सर्विस सेंटर्स होंगे, जहां टाटा की ब्रैंडिंग बहुत कम रखी जाएगी ताकि अविन्या को एक अलग लग्ज़री पहचान मिल सके। शुरुआत में इस ब्रैंड की कार्स पूरी तरह इलेक्ट्रिक होंगी, जबकि आगे चलकर आइस इंजन वाले मॉडल्स भी आ सकते हैं।

    इस बीच टाटा अपने Tata.ev शोरूम्स को लेकर भी नई रणनीति पर काम कर रही है। अभी देश में ऐसे सात शोरूम्स हैं, लेकिन अब कंपनी का मानना है कि, ज़्यादातर ग्राहक ईवी को एक अलग प्रॉडक्ट के बजाय एक और इंजन ऑप्शन के रूप में देख रहे हैं।

    Tata Avinya Right Front Three Quarter

    ऐसे में सभी मॉडल्स को एक ही शोरूम में रखने से लागत कम करने और ब्रैंड विजिबिलिटी बढ़ाने में मदद मिल सकती है। फ़िलहाल टाटा के पास भारत में सबसे बड़ा ईवी पोर्टफ़ोलियो है।

    अनुवाद: गुलाब चौबे

    टाटा अविन्या इमेज
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