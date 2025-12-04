CarWale
    AD

    कारवाले ने किया टाटा अल्ट्रोज़ पेट्रोल वेरीएंट का माइलेज टेस्ट; जानें असल में है कितना!

    Read inEnglish
    Authors Image

    Aditya Nadkarni

    146 बार पढ़ा गया
    कारवाले ने किया टाटा अल्ट्रोज़ पेट्रोल वेरीएंट का माइलेज टेस्ट; जानें असल में है कितना!
    • तीन इंजन के साथ की गई है पेश
    • चुनिंदा वेरीएंट के साथ ऑटोमैटिक गियरबॉक्स है उपलब्ध

    टाटा मोटर्स ने इस साल मई में अपडेटेड टाटा अल्ट्रोज़ को भारत में लॉन्च किया था। इसकी शुरुआती क़ीमत 6.89 लाख रुपए एक्स शोरूम से शुरू होती है। कार अब भी पेट्रोल, डीज़ल और सीएनजी तीन तरह के इंजन विकल्प में मिलती है। हमने हाल ही में इसका पेट्रोल डीसीए ऑटोमैटिक वर्ज़न का माइलेज टेस्ट किया और देखना चाहा कि, असल ड्राइविंग में यह कार कितने का माइलेज देती है।

    Exterior Front View

    अल्ट्रोज़ डीसीए में 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 87bhp की पावर और 115Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ छह स्पीड डीसीटी गियरबॉक्स दिया गया है। साथ ही ध्यान देने वाली बात यह है कि, कंपनी ने इसकी आधिकारिक माइलेज रेटिंग साझा नहीं की है।

    हमारे रियल वर्ल्ड टेस्ट में अल्ट्रोज़ पेट्रोल डीसीए ने शहर में 10.45 Kmpl का माइलेज दिया। इस दौरान एमआईडी पर 11.30 Kmpl दिखा। हाईवे पर टेस्ट करने पर कार ने 18.36 Kmpl का माइलेज दिया, जबकि एमआईडी पर यह आंकड़ा 20.2 Kmpl था। इससे साफ है कि, एमआईडी पर दिखने वाला माइलेज और असल में मिलने वाला माइलेज थोड़ा अलग रहता है, जो आमतौर पर सभी ऑटोमैटिक पेट्रोल कार्स में देखा जाता है।

    Exterior Left Rear Three Quarter

    इस डीसीए वर्ज़न के अलावा, टाटा अल्ट्रोज़ में 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ पांच स्पीड मैनुअल और एएमटी दोनों विकल्प मिलते हैं। वहीं 1.5-लीटर डीज़ल इंजन सिर्फ़ पांच स्पीड मैनुअल के साथ आता है। कार का सीएनजी वर्ज़न भी उपलब्ध है, जो पांच स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ ही मिलता है।

    अनुवाद: गुलाब चौबे

    टाटा अल्ट्रोज़ इमेज
    टाटा अल्ट्रोज़
    Rs. 6.30 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    द्वारा साझा करें
    • Facebook Share Link
    • Twitter Share Link
    • Gmail Share Link
    हमें यहां फ़ॉलो करें
    गूगल न्यूज़
    हमें यहां फ़ॉलो करें गूगल न्यूज़
     अगला 
    एमजी सिलेक्ट की ईवी बिक्री ने पकड़ी जोरदार रफ़्तार

    संबंधित न्यूज़

    चर्चित न्यूज़

    हाल-फ़िलहाल की न्यूज़

    टाटा अल्ट्रोज़ गैलरी

    • images
    • videos
    Upcoming New Car Launches in India in 2025 & Early 2026 | XUV700 EV, Sierra, Duster, Seltos & More!
    youtube-icon
    Upcoming New Car Launches in India in 2025 & Early 2026 | XUV700 EV, Sierra, Duster, Seltos & More!
    CarWale टीम द्वारा03 Nov 2025
    90815 बार देखा गया
    521 लाइक्स
    Tata Sierra Walkaround | Features, Space, Exterior and Interior Detailed | CarWale
    youtube-icon
    Tata Sierra Walkaround | Features, Space, Exterior and Interior Detailed | CarWale
    CarWale टीम द्वारा18 Nov 2025
    39043 बार देखा गया
    140 लाइक्स

    फ़ीचर्ड कार्स

    • हैचबैकs
    • अभी लॉन्च हुआ
    • आगामी
    मारुति सुज़ुकी स्विफ़्ट
    मारुति स्विफ़्ट
    Rs. 5.79 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    मारुति सुज़ुकी बलेनो
    मारुति बलेनो
    Rs. 5.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    टाटा टियागो
    टाटा टियागो
    Rs. 4.57 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    हुंडई ग्रैंड i10 निओस
    हुंडई ग्रैंड i10 निओस
    Rs. 5.47 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    मारुति सुज़ुकी वैगन आर
    मारुति वैगन आर
    Rs. 4.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    मारुति सुज़ुकी ऑल्टो k10
    मारुति ऑल्टो k10
    Rs. 3.70 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    हुंडई i20
    हुंडई i20
    Rs. 6.87 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सिट्रोएन C3
    सिट्रोएन C3
    Rs. 4.80 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी हैचबैक कार्स देखें
    महिंद्रा XEV 9S
    महिंद्रा XEV 9S
    Rs. 19.95 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    27th नवं
    टाटा सिएरा
    टाटा सिएरा
    Rs. 11.49 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    25th नवं
    पोर्शे Cayenne EV
    पोर्शे Cayenne EV
    Rs. 1.76 करोड़से शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    20th नवं
    हुंडई वेन्यू
    हुंडई वेन्यू
    Rs. 7.90 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    हुंडई वेन्यू एन लाइन
    हुंडई वेन्यू एन लाइन
    Rs. 10.55 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    स्कोडा ऑक्टाविया आरएस
    स्कोडा ऑक्टाविया आरएस
    Rs. 49.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    महिंद्रा बोलेरो
    महिंद्रा बोलेरो
    Rs. 7.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    महिंद्रा बोलेरो नियो
    महिंद्रा बोलेरो नियो
    Rs. 8.49 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी लॉन्च की गई नई कार्स देखें
    मिनी Cooper S Convertible
    Launching Soon
    दिस 2025
    मिनी Cooper S Convertible

    Rs. 45.00 - 48.00 लाखअनुमानित प्राइस

    दिसम्बर 2025 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    किआ नई सेल्टोस
    किआ नई सेल्टोस

    Rs. 12.00 - 21.00 लाखअनुमानित प्राइस

    10th दिसम्बर 2025Unveil Date

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    एमजी हेक्टर फ़ेसलिफ्ट
    एमजी हेक्टर फ़ेसलिफ्ट

    Rs. 14.20 - 22.50 लाखअनुमानित प्राइस

    15th दिसम्बर 2025Unveil Date

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    महिंद्रा XUV 7XO
    महिंद्रा XUV 7XO

    Rs. 15.00 - 26.00 लाखअनुमानित प्राइस

    5th जनवरी 2026अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    मारुति सुज़ुकी ई विटारा
    मारुति ई विटारा

    Rs. 20.00 - 25.00 लाखअनुमानित प्राइस

    जनवरी 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    स्कोडा कुशाक फ़ेसलिफ़्ट
    स्कोडा कुशाक फ़ेसलिफ़्ट

    Rs. 11.00 - 19.00 लाखअनुमानित प्राइस

    जनवरी 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    फ़ॉक्सवैगन टेरॉन
    फ़ॉक्सवैगन टेरॉन

    Rs. 48.00 - 50.00 लाखअनुमानित प्राइस

    जनवरी 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    हुंडई आयनिक 5 फ़ेसलिफ़्ट
    हुंडई आयनिक 5 फ़ेसलिफ़्ट

    Rs. 36.37 - 46.36 लाखअनुमानित प्राइस

    जनवरी 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    सभी आगामी कार्स देखें
    AD
    • टाटा-कार्स
    • अन्य ब्रैंड्स
    टाटा सिएरा
    टाटा सिएरा
    Rs. 11.49 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    25th नवं
    टाटा नेक्सन
    टाटा नेक्सन
    Rs. 8.00 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    टाटा पंच
    टाटा पंच
    Rs. 5.50 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी टाटा-कार्स

    टाटा अल्ट्रोज़ की भारत में प्राइस

    शहरऑन-रोड कीमतें
    PuneRs. 7.64 लाख
    HyderabadRs. 7.61 लाख
    ChennaiRs. 7.56 लाख
    KolkataRs. 7.33 लाख
    ChandigarhRs. 7.19 लाख

    लोकप्रिय वीडियोज़

    Upcoming New Car Launches in India in 2025 & Early 2026 | XUV700 EV, Sierra, Duster, Seltos & More!
    youtube-icon
    Upcoming New Car Launches in India in 2025 & Early 2026 | XUV700 EV, Sierra, Duster, Seltos & More!
    CarWale टीम द्वारा03 Nov 2025
    90815 बार देखा गया
    521 लाइक्स
    Tata Sierra Walkaround | Features, Space, Exterior and Interior Detailed | CarWale
    youtube-icon
    Tata Sierra Walkaround | Features, Space, Exterior and Interior Detailed | CarWale
    CarWale टीम द्वारा18 Nov 2025
    39043 बार देखा गया
    140 लाइक्स
    Mail Image
    हमारे न्यूज़लेटर के लिए साइन अप करें
    Get all the latest updates from कारवाले
    • होम
    • न्यूज़
    • कारवाले ने किया टाटा अल्ट्रोज़ पेट्रोल वेरीएंट का माइलेज टेस्ट; जानें असल में है कितना!