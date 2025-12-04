कारवाले ने किया टाटा अल्ट्रोज़ पेट्रोल वेरीएंट का माइलेज टेस्ट; जानें असल में है कितना!

तीन इंजन के साथ की गई है पेश

चुनिंदा वेरीएंट के साथ ऑटोमैटिक गियरबॉक्स है उपलब्ध

टाटा मोटर्स ने इस साल मई में अपडेटेड टाटा अल्ट्रोज़ को भारत में लॉन्च किया था। इसकी शुरुआती क़ीमत 6.89 लाख रुपए एक्स शोरूम से शुरू होती है। कार अब भी पेट्रोल, डीज़ल और सीएनजी तीन तरह के इंजन विकल्प में मिलती है। हमने हाल ही में इसका पेट्रोल डीसीए ऑटोमैटिक वर्ज़न का माइलेज टेस्ट किया और देखना चाहा कि, असल ड्राइविंग में यह कार कितने का माइलेज देती है।

अल्ट्रोज़ डीसीए में 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 87bhp की पावर और 115Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ छह स्पीड डीसीटी गियरबॉक्स दिया गया है। साथ ही ध्यान देने वाली बात यह है कि, कंपनी ने इसकी आधिकारिक माइलेज रेटिंग साझा नहीं की है।

हमारे रियल वर्ल्ड टेस्ट में अल्ट्रोज़ पेट्रोल डीसीए ने शहर में 10.45 Kmpl का माइलेज दिया। इस दौरान एमआईडी पर 11.30 Kmpl दिखा। हाईवे पर टेस्ट करने पर कार ने 18.36 Kmpl का माइलेज दिया, जबकि एमआईडी पर यह आंकड़ा 20.2 Kmpl था। इससे साफ है कि, एमआईडी पर दिखने वाला माइलेज और असल में मिलने वाला माइलेज थोड़ा अलग रहता है, जो आमतौर पर सभी ऑटोमैटिक पेट्रोल कार्स में देखा जाता है।

इस डीसीए वर्ज़न के अलावा, टाटा अल्ट्रोज़ में 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ पांच स्पीड मैनुअल और एएमटी दोनों विकल्प मिलते हैं। वहीं 1.5-लीटर डीज़ल इंजन सिर्फ़ पांच स्पीड मैनुअल के साथ आता है। कार का सीएनजी वर्ज़न भी उपलब्ध है, जो पांच स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ ही मिलता है।

अनुवाद: गुलाब चौबे