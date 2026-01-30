कारवाले ने नई टाटा अल्ट्रोज़ सीएनजी का सिटी और हाईवे माइलेज किया टेस्ट

26.2km/kg था पिछले वर्ज़न का एआरएआई माइलेज

सिर्फ़ मैनुअल गियरबॉक्स के साथ है उपलब्ध

टाटा अल्ट्रोज़ सीएनजी को कंपनी ने साल 2023 में लॉन्च किया था और फ़ेसलिफ़्ट अवतार में भी यह बिना किसी मकैनिकल बदलाव के बिक्री के लिए उपलब्ध है। अब हमने इस सीएनजी हैचबैक का रियल-वर्ल्ड माइलेज टेस्ट किया है, ताकि यह समझा जा सके कि, असली ड्राइविंग कंडीशन्स में यह कार कितना माइलेज देती है।

टाटा मोटर्स आमतौर पर अपने मॉडल्स के माइलेज आंकड़ों को लेकर ज़्यादा जानकारी साझा नहीं करती। यही वजह है कि, अपडेटेड अल्ट्रोज़ सीएनजी का एआरएआई सर्टिफ़ाइड माइलेज अभी सामने नहीं आया है। हालांकि, इसके पिछले वर्ज़न में कंपनी ने 26.2km/kg का दावा किया था।

कारवाले के असल माइलेज टेस्ट में टाटा अल्ट्रोज़ सीएनजी ने शहर में 19.80km/kg का माइलेज दिया। वहीं, हाइवे पर यह आंकड़ा बढ़कर 34.58km/kg तक पहुंच गया।

अगर ओवरऑल माइलेज की बात करें, तो अल्ट्रोज़ सीएनजी ने 27.19km/kg की फ़्यूल इफ़िशंसी दर्ज की। यह आंकड़ा उन ग्राहकों के लिए अच्छा है, जो रोज़ाना लंबी दूरी तय करते हैं और कम रनिंग कॉस्ट चाहते हैं।

टाटा अल्ट्रोज़ सीएनजी में 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो सीएनजी मोड में 72bhp की पावर और 103Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह कार सिर्फ़ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ ही उपलब्ध है।

अनुवाद: गुलाब चौबे