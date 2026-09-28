टाटा एरिस vs होंडा अमेज़: पूरी तुलना

टाटा की नई लॉन्च हुई एरिस, जो अब टिगोर की जगह ले रही है, अब कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट की जानी-मानी होंडा अमेज के सामने है। मौजूदा अमेज जनरेशन को 2.5 साल से ज्यादा समय से बेचा जा रहा है और होंडा अभी भी पुराना मॉडल एक ही S वेरिएंट में मैन्युअल और CVT ऑप्शंस के साथ बेच रही है ताकि कम कीमत पर खरीदने वाले ग्राहकों को विकल्प मिल सके। यहां देखिए, नई एरिस और होंडा की यह लोकप्रिय सेडान किस तरह आपस में कंपेयर होती हैं।

लुक्स और डायमेंशन्स

एरिस में टाटा की अब पहचान बन चुकी मिनिमलिस्ट डिजाइन लैंग्वेज देखने को मिलती है, जिसमें क्लीन सरफेसिंग, बॉडी-कलर ट्रीटमेंट, फुल LED लाइटिंग और टिगोर का फुल-विथ स्टॉप लैंप बूट लिड पर दिया गया है। वहीं अमेज में पारंपरिक तीन-बॉक्स डिजाइन मिलता है जो इसके मौजूदा फेज में भी अच्छा लगता है, लेकिन एरिस के नए और शार्प लुक्स की बातें इसमें नहीं मिलती।

डायमेंशन्स की बात करें तो दोनों लगभग एक जैसी लंबाई (3,995mm) में हैं। चौड़ाई अमेज की ज्यादा (1,733mm) है, जबकि एरिस ऊँचाई में थोड़ी बड़ी है। व्हीलबेस अमेज का 2,470mm है, जबकि एरिस का 2,450mm है।

इंटीरियर और फीचर्स

अमेज का केबिन आठ इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto सपोर्ट, सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस चार्जर, क्लाइमेट कंट्रोल, लेदरेट अपहोल्स्ट्री, छह एयरबैग और रियर AC वेंट्स के साथ आता है।

एरिस इनमें से ज्यादातर फीचर्स देती है और कुछ मामले में आगे भी है, जैसे इसमें 10.25-इंच का बड़ा टचस्क्रीन, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, इनबिल्ट डैश कैमरा रिकॉर्डर, रेन-सेंसिंग वाइपर्स, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर और पूरी तरह डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। वहीं अमेज में एक ऐसा फीचर है जो एरिस में नहीं दिया गया, वह है Level 2 ADAS, जिससे यह सेफ्टी टेक्नोलॉजी में थोड़ी एडवांस हो जाती है, भले ही इसमें पूरी तरह डिजिटल क्लस्टर नहीं है।

इंजन और वेरिएंट्स

पावर के मामले में अमेज एक दमदार चीज दिखाती है। इसका 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन इस सेगमेंट का इकलौता फोर-सिलेंडर यूनिट है, जबकि इसके सभी कॉम्पिटिटर, जिसमें एरिस भी शामिल है, थी- सिलेंडर इंजन चलाते हैं। इस इंजन की पावर 89bhp और टॉर्क 110Nm है और यह फाइव-स्पीड मैन्युअल या सेवन-स्पीड CVT के साथ आता है। वहीं AMT गियरबॉक्स आमतौर पर कॉम्पिटिटर में ही मिलता है। Amze में फैक्ट्री फिटेड CNG ऑप्शन नहीं है, डीलर लेवल पर ही उपलब्ध हो सकता है।

एरिस की बात करें तो इसमें 1.2-लीटर थी-सिलेंडर पेट्रोल इंजन है, जो 85bhp पावर और 113Nm टॉर्क देता है, यानि थोड़ी कम पावर लेकिन थोड़ा ज्यादा टॉर्क। इसमें फाइव-स्पीड मैन्युअल या AMT मिलता है और एक फैक्ट्री फिटेड CNG वेरिएंट भी है, जो 74bhp और 97Nm देता है।

प्राइसिंग

अमेज सिर्फ तीन वेरिएंट्स V, VX, और ZX में मिलती है जिनकी कीमतें शुरू होती हैं 7.65 लाख रु. से और टॉप वेरिएंट आता है 10 लाख रु. (ex-showroom) तक।

एरिस की प्राइसिंग इसको काफी अट्रैक्टिव बनाती है। इसकी कीमत 5.29 लाख रु. से शुरू होकर टॉप वेरिएंट के लिए 9.74 लाख रु. (ex-showroom) तक जाती है। इसमें पांच वेरिएंट्स मिलते हैं, जिससे खरीदारों को ज्यादा ऑप्शन और कम कीमत में एंट्री मिल जाती है।

निष्कर्ष

टाटा एरिस फीचर्स और एक्सेसिबिलिटी के मामले में आगे नजर आती है, एंट्री लेवल पर अमेज से दो लाख रु. तक सस्ती पड़ती है और इसमें ज्यादा फीचर्स के साथ-साथ CNG ऑप्शन भी है। अमेज की खासियत इसका फोर-सिलेंडर इंजन, स्मूद CVT गियरबॉक्स और लेवल 2 ADAS है, जो सेफ्टी फीचर के तौर पर अब ज्यादा पॉप्युलर हो रहा है – ये चीजें एरिस में फिलहाल नहीं मिलती।