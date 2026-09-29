टाटा ऐरिस बेस स्मार्ट वेरिएंट की पूरी जानकारी

कीमतें 5.29 लाख रुपये से शुरू

पेट्रोल और CNG पावरट्रेन ऑप्शन उपलब्ध

टाटा मोटर्स ने इस हफ्ते भारत में अपना नया एरिस सब-4 मीटर सेडान लॉन्च किया है, जिसकी शुरुआती कीमत 5.29 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है। हम जल्द ही इस कार को चलाएंगे और उसका रिव्यू अगले हफ्ते लाइव होगा। फिलहाल, आइए जानते हैं मारुति डिज़ायर और हुंडई ऑरा को टक्कर देने वाली इस कार के बेस वेरिएंट में आपको क्या-क्या मिलता है।

नए टाटा एरिस के बेस स्मार्ट वेरिएंट में 14-इंच स्टील व्हील्स, रियर में कनेक्टेड लाइट बार, रिफ्लेक्टर हेडलैंप्स, नया ब्लैक्ड-आउट ग्रिल, नए फ्रंट और रियर बम्पर, ब्लैक ORVMs और डोर हैंडल्स, फ्रंट डोर पर एरिस बैजिंग, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर और बूटलिड पर भी एरिस लोगो मिलता है।

इंटीरियर की बात करें तो 2026 एरिस में नया टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, ड्यूल-टोन थीम, 6 एयरबैग्स, ABS विद EBD और CSC, फ्रंट सीट्स के लिए अंडर-थाई सपोर्ट, टिल्ट-एडजस्टेबल स्टीयरिंग, सेकंड रो के लिए हेडरेस्ट, 5-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, मैन्युअल AC और चारों दरवाजों में मैन्युअल विंडो रोलर्स मिलते हैं।

इंजन की बात करें तो एरिस का बेस वेरिएंट पेट्रोल और CNG ऑप्शन में आता है। इसमें सिर्फ 5-स्पीड मैन्युअल ट्रांसमिशन दिया गया है। 1.2-लीटर, 4-सिलेंडर, NA इंजन पेट्रोल में 85bhp/113Nm और CNG में 74bhp/96Nm का पावर देता है। टॉप वेरिएंट्स में आपको दोनों पावरट्रेन के साथ AMT गियरबॉक्स का ऑप्शन भी मिल जाएगा।