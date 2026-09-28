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    सुज़ुकी ने बताई नई टेक्नोलॉजी स्ट्रैटेजी: हाइब्रिड, बेहतर टर्बो, सीएनजी और भी बहुत कुछ

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    Dwij Bhandut
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    सुज़ुकी ने बताई नई टेक्नोलॉजी स्ट्रैटेजी: हाइब्रिड, बेहतर टर्बो, सीएनजी और भी बहुत कुछ
    • तीन-सिलेंडर टर्बो में ज्यादा पावर लाने की तैयारी
    • सिर्फ CNG सिस्टम से ही 40kg वजन कम होगा

    सुज़ुकी मोटर जापान ने हाल ही में 2026 की टेक्नोलॉजी स्ट्रेटेजी ब्रिफिंग में अपने अगले जनरेशन व्हीकल्स के बारे में जानकारी दी है। इसमें कंपनी ने अपनी आने वाली कारों को और ज्यादा एफिशिएंट बनाने पर फोकस किया है। इसके तहत कारों का ओवरऑल वजन भी (100kg तक) कम किया जाएगा और पावरट्रेन को ज्यादा एफिशिएंट बनाया जाएगा। इसमें प्लग-इन हाइब्रिड और रेंज एक्सटेंडर EVs (REEVs) भी शामिल हैं।

    Exterior Left Front Three Quarter

    इस प्लान का मुख्य फोकस एनर्जी कंजम्पशन कम करना है। नेक्स्ट जनरेशन सुज़ुकी हाइब्रिड पावरट्रेन्स में नया e-Axle मिलेगा, जिसमें इलेक्ट्रिक मोटर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और ट्रांसमिशन सिस्टम एक ही यूनिट में मिलेंगे, जो एक्सल पर होगा। इससे थर्मल एनर्जी लॉस भी कम होगा और स्पेस का बेहतर इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ A, B, C और D सेगमेंट के लिए e-4WD सिस्टम भी डिवेलप किया जा रहा है।

    सीरीज हाइब्रिड, एथनॉल-अज्ञेय इंजन

    कॉम्पैक्ट व्हीकल्स के लिए भी सीरीज HEV इंजन लाया जाएगा (सीरीज HEV सिर्फ जनरेटर मोटर को पावर देता है, जो आगे ट्रैक्शन मोटर तक एनर्जी भेजता है)। ये 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन है, जो 80.4bhp/106Nm देता है। ये इंजन आगे सुज़ुकी के REEVs (रेंज एक्सटेंडर EVs) और PHEVs (प्लग-इन हाइब्रिड्स) में भी यूज होगा।

    Dashboard

    सुज़ुकी अपने 1.2-लीटर Z12E इंजन की थर्मल एफिशिएंसी को भी मौजूदा 40% से बढ़ाकर 50% तक लाने पर काम कर रही है। इसके लिए कूलिंग, एग्जॉस्ट, मैकेनिकल और पम्पिंग लॉस में कमी की जाएगी। डायरेक्ट-इंजेक्शन टर्बोचार्ज्ड मोटर भी डिवेलप हो रही है, जो इंडियन मार्केट के लिए होगी। इसका आउटपुट 125bhp/230Nm रहेगा और ये CBG व E100 फ्यूल ऑप्शन के साथ भी कंपेटिबल होगी।

    सिर्फ CNG पावरट्रेन?

    सुज़ुकी जापान ने भारत में CNG की तेजी से बढ़ती डिमांड को ट्रैक किया है। कंपनी यहां CBG वर्टिकल की भी लीडर है, वहीं 40% वेहिकल्स की बिक्री CNG में होती है। कंपनी का कहना है कि CBG के पोटेंशियल का फायदा उठाते हुए, मौजूदा CNG बैलेंस को बिगाड़े बिना नए इनोवेशन लाए जा सकते हैं।

    Dashboard

    अभी CNG टैंक्स जो स्टील के होते हैं (60kg वजन), उन्हें बदलकर कंपनी रेजिन अंडरबॉडी टैंक (20kg वजन) लाना चाहती है। वहीं ज्यादातर CNG कारें अभी बाई-फ्यूल (CNG + पैट्रोल) हैं। इस पर सुज़ुकी एक मोनो-फ्यूल CNG सिस्टम पर काम कर रही है, ताकि इंजन CNG/CBG की पूरी पोटेंशियल पर चले और ज्यादा एफिशिएंट हो सके।

    हाइब्रिड्स: भारत के लिए नजरिया

    आने वाली सुज़ुकी हाइब्रिड कारें, जिसमें सीरीज हाइब्रिड और रेंज एक्सटेंडर शामिल हैं, भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगी। खासतौर पर कंपनी के बड़े मार्केट शेयर और यहां पर किए जा रहे मल्टी-प्लांट इन्वेस्टमेंट को देखते हुए। चीन की NEV (New Energy Vehicles) कंपनियों से आने वाली कॉम्पिटिशन जैसे हाइब्रिड्स, EVs, प्लग-इन हाइब्रिड्स और रेंज एक्सटेंडर को ध्यान में रखते हुए, मारुति सुज़ुकी अपनी USP - एक्सेसिबिलिटी और एफिशिएंसी को आगे ले जा सकती है।

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