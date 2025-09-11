CarWale
    सुज़ुकी की नई इंजन स्ट्रैटजी; फ़्लेक्स-फ़्यूल गाड़ियां, हल्का बॉडी डिज़ाइन और नया हाइब्रिड सिस्टम

    Dwij Bhandut

    374 बार पढ़ा गया
    सुज़ुकी की नई इंजन स्ट्रैटजी; फ़्लेक्स-फ़्यूल गाड़ियां, हल्का बॉडी डिज़ाइन और नया हाइब्रिड सिस्टम

    सुज़ुकी इंटरनेशनल ने आने वाले दशक के लिए अपनी टेक्नोलॉजी स्ट्रैटजी का ख़ाका पेश किया है। कंपनी का फ़ोकस अब ऐसे इंजन और गाड़ियां बनाने पर है, जो ज़्यादा माइलेज दें, कम फ़्यूल खाएं और पर्यावरण के लिए भी बेहतर हों।

    हल्का और ज़्यादा सेफ़ बॉडी

    सुज़ुकी ने ‘एस-लाइट’ नामक नया बॉडी डिज़ाइन तैयार किया है, जिसकी मदद से गाड़ियों का वजन क़रीब 80 किलो कम हो जाएगा। कंपनी का टारगेट है कि, आगे चलकर कुल 100 किलो तक वजन घटाया जाए।

    Maruti Suzuki e Vitara Dashboard

    फ़्लेक्स-फ़्यूल वीइकल्स की शुरुआत

    भारत में सुज़ुकी ने फ़्लेक्स-फ़्यूल वीइकल्स (FFV) का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। दो-पहिया का निर्माण पहले ही शुरू हो चुका है और इस वित्त वर्ष में फ़ोर-वीलर्स भी लॉन्च होंगे। ये गाड़ियां 20% एथेनॉल ब्लेंडेड फ़्यूल (E20) के साथ ही 85% बायो-एथेनॉल तक के फ़्यूल पर चल सकेंगी।

    नया हाइब्रिड सिस्टम: सुपर एने-चार्ज

    Maruti Suzuki e Vitara Dashboard

    सुज़ुकी का 48V माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम ‘सुपर एने-चार्ज’ अब टेस्टिंग फ़ेज पार कर चुका है। इसे 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ जोड़ा जाएगा और इसकी पहली झलक हमें मारुति फ्रॉन्क्स में देखने को मिल सकती है। आगे चलकर यह टेक्नोलॉजी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और बायोफ़्यूल जैसे सीबीजी के साथ भी इस्तेमाल होगी।

    ली-न बैटरी BEV/HEV और सर्कुलर इकॉनमी

    ई विटारा के लॉन्च के साथ सुज़ुकी ने ली-न बैटरी ईवी कॉन्सेप्ट पेश किया था। इसके अलावा, कंपनी अब ऐसी गाड़ियां डिज़ाइन कर रही है, जिन्हें आसानी से रीसायकल किया जा सके, प्लास्टिक का कम उपयोग हो और मटेरियल रिकवरी आसान बने।

    Maruti Suzuki e Vitara Dashboard

    आगे की दिशा

    सुज़ुकी का फ़ोकस इंजन इफ़िशिएंसी को बेहतर करने और अलग-अलग फ़्यूल टाइप्स जैसे बायोएथेनॉल और सीबीजी के साथ नई टेक्नोलॉजी को स्टैंडर्ड बनाने पर है। कंपनी का कहना है कि, इस स्ट्रैटजी से आने वाले समय में ज़्यादा किफ़ायती, ग्रीन और हाई-टेक गाड़ियां ग्राहकों तक पहुंचेंगी।

    अनुवाद: गुलाब चौबे

    मारुति सुज़ुकी ई विटारा इमेज
    मारुति सुज़ुकी ई विटारा
    Rs. 20.00 - 25.00 लाख
