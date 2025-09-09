CarWale
    स्कोडा ने अपनी सबसे किफ़ायती इलेक्ट्रिक एसयूवी से हटाया पर्दा; मिलेगी 425km की रेंज

    Sagar Bhanushali

    स्कोडा ने अपनी सबसे किफ़ायती इलेक्ट्रिक एसयूवी से हटाया पर्दा; मिलेगी 425km की रेंज
    • 2026 के बीच में लॉन्च होने की उम्मीद
    • इसमें मिलेगा 475 लीटर का बूट स्पेस

    स्कोडा ने अपनी नई इलेक्ट्रिक एसयूवी एपिक से पर्दा उठा दिया है। यह एक कॉन्सेप्ट मॉडल है, जिसका प्रोडक्शन वर्ज़न साल 2026 के बीच ग्लोबली लॉन्च होगा। ख़ास बात यह है कि एपिक, स्कोडा की सबसे किफ़ायती इलेक्ट्रिक कार होगी और इसे ख़ासतौर पर पहली बार ईवी ख़रीदने वाले ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

    कॉम्पैक्ट साइज़, बड़ा स्पेस

    स्कोडा एपिक की लम्बाई सिर्फ़ 4.1 मीटर है, लेकिन इसमें 5 लोगों के बैठने की जगह और 475 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है। यह इसे डेली यूज़ और लंबी ट्रिप्स के लिए काफ़ी प्रैक्टिकल बनाता है। कंपनी का दावा है कि, यह एसयूवी एक बार चार्ज करने पर 425km तक की WLTP रेंज दे सकती है।

    Left Side View

    एपिक, स्कोडा की नई मॉडर्न सॉलिड डिज़ाइन लैंग्वेज पर बनी पहली कार है। इसमें टी आकार के एलईडी डीआरएल्स, लो-सेट हेडलैम्प्स, ब्लैक एलिमेंट्स और स्ट्रॉन्ग शोल्डर लाइन दी गई है, जो इसे मॉडर्न और दमदार लुक देती है।

    इंटीरियर और फ़ीचर्स

    केबिन को सिंपल लेकिन यूज़र-फ्रेंडली रखा गया है। इसमें वायरलेस चार्जिंग, फ़िजिकल बटन विद हैप्टिक स्क्रॉल वील्स और कई स्मार्ट स्टोरेज सॉल्यूशंस दिए गए हैं। स्कोडा के 'सिम्पली क्लेवर' फ़ीचर्स जैसे बैग हुक्स, हिडन कम्पार्टमेंट्स और फ़ास्टेनर्स भी इसमें शामिल हैं, जो रोज़मर्रा की ज़रूरतों को आसान बनाते हैं।

    प्रोडक्शन और लॉन्च

    स्कोडा एपिक का प्रोडक्शन फ़ॉक्सवैगन के नवर्रा प्लांट (स्पेन) में होगा। यह फ़ॉक्सवैगन ग्रुप के इलेक्ट्रिक अर्बन कार फ़ैमिली प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसके तहत स्कोडा, फ़ॉक्सवैगन और सुपरा मिलकर सस्ती और कॉम्पैक्ट ईवीज़ लॉन्च करेंगे।

    Right Rear Three Quarter

    क़ीमत की बात करें तो, एपिक को स्कोडा कामिक के आसपास पोज़िशन किया जाएगा, ताकि यह ज़्यादा ग्राहकों तक पहुंच सके। लॉन्च के बाद यह स्कोडा की ईवी लाइन-अप में एन्याक और एलरॉक के साथ जुड़ जाएगी।

    निष्कर्ष

    स्कोडा एपिक, ब्रैंड की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी जो बेहतर रेंज, बड़ा बूट और रोज़मर्रा के लिए काम के फ़ीचर्स ऑफ़र करेगी। ईवी मार्केट में यह उन लोगों के लिए एक शानदार ऑप्शन होगी जो किफ़ायती और स्टाइलिश इलेक्ट्रिक कार चाहते हैं। यह एसयूवी 2026 में यूरोप में लॉन्च होगी और उम्मीद है कि, बाद में इसे अन्य देशों में भी उतारा जाएगा।

    अनुवाद: गुलाब चौबे

