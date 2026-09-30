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    स्कोडा की सभी कारों की कीमतें 1 अक्टूबर से बढ़ेंगी

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    Jay Shah
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    स्कोडा की सभी कारों की कीमतें 1 अक्टूबर से बढ़ेंगी
    • पूरी रेंज में कीमतों में ज्यादा से ज्यादा 20,000 रुपये तक की बढ़ोतरी होगी
    • स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट की कीमत 6 अक्टूबर को होगी घोषित

    स्कोडा इंडिया ने अपनी सभी कारों की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है, जो 1 अक्टूबर से लागू होगी। कंपनी ने बताया कि मॉडल और वेरिएंट के हिसाब से एक्स-शोरूम कीमत में 1.2% तक बढ़ोतरी होगी, जिसकी ऊपरी सीमा 20,000 रुपये है। इसकी वजह बढ़ती इनपुट और ऑपरेशनल कॉस्ट बताई गई है।

    Skoda Right Front Three Quarter

    कीमत में यह बदलाव ऐसे वक्त आया है जब भारत में स्कोडा का साल काफी एक्टिव रहा है। कंपनी ने 2026 के लिए 10 प्रोडक्ट एक्शन की योजना बनाई है, जिसमें नई कुशाक, नई स्लाविया, कोडियाक का अपडेट, कोडियाक RS और ओक्टाविया RS का लॉन्च, क्यलाक के नए ट्रिम और फीचर्स, क्यलाक के स्पोर्टलाइन वर्जन की एंट्री और क्लासिक+ व प्रेस्टिज+ ट्रिम्स का रोलआउट शामिल है।

    सेल्स के मामले में, स्कोडा ने 72,655 यूनिट्स बेची हैं। कंपनी ने अगस्त तक 2026 में ही 50,000 यूनिट्स का आंकड़ा पार कर लिया है, जो अब तक की सबसे मजबूत शुरुआत और साल दर साल 8% से ज्यादा ग्रोथ है।

    Skoda Left Front Three Quarter

    कंपनी की ओर से अगले कुछ हफ्तों में दो और अपडेट आने वाले हैं। हाल ही में अनवील की गई स्लाविया फेसलिफ्ट में हल्का सा नया स्टाइल, ज्यादा फीचर्स और 1.0-लीटर TSI इंजन के लिए नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलेगा, जो पहले वाले टॉर्क-कन्वर्टर यूनिट को रिप्लेस करेगा। अपडेटेड स्लाविया की कीमत 6 अक्टूबर को घोषित होने जा रही है।

    इसके अलावा, स्कोडा ने ओक्टाविया RS की 50 यूनिट्स की दूसरी खेप भी लॉन्च की है, इस बार इनकी एक्स-शोरूम कीमत 56.69 लाख रुपये है, जो पहली खेप के मुकाबले 6.70 लाख रुपये ज्यादा है।

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