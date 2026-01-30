स्कोडा स्लाविया की क़ीमतों में हुई बढ़ोतरी; चुनिंदा वेरीएंट्स हुए महंगे

इस साल के आख़िर में आने वाला है इसका फ़ेसलिफ़्ट

यह दो इंजन विकल्प में है उपलब्ध

स्कोडा ऑटो इंडिया ने इस महीने अपनी मॉडल रेंज की क़ीमतों में बदलाव किया है और इस लिस्ट में स्कोडा स्लाविया सिडैन का नाम भी शामिल हो गया है। कंपनी द्वारा की गई यह बढ़ोतरी चुनिंदा वेरीएंट्स पर लागू होती है, जबकि कुछ वेरीएंट्स की क़ीमतें पहले जैसी ही रखी गई हैं। ताज़ा अपडेट के मुताबिक़, स्कोडा स्लाविया के कुछ टॉप वेरीएंट्स की क़ीमतों में 33,690 रुपए तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

नई क़ीमतों के अनुसार, स्लाविया मोंटे कार्लो 1.0 एटी वेरीएंट सबसे महंगा हो गया है, जिसकी क़ीमत में 33,690 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। वहीं, 1.5 डीएसजी वेरीएंट की क़ीमत 29,207 रुपए तक बढ़ाई गई है। इसके बाद प्रेस्टीज 1.0 एटी और स्पोर्टलाइन 1.5 डीएसजी वेरीएंट्स आते हैं, जिनकी क़ीमतों में क्रमशः 27,690 और 25,897 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। प्रेस्टीज 1.5 डीएसजी ख़रीदने वाले ग्राहकों को अब पहले के मुक़ाबले 23,207 रुपए ज़्यादा चुकाने होंगे।

इसके अलावा, स्कोडा स्लाविया के सिग्नेचर 1.0 और स्पोर्टलाइन 1.0 वेरीएंट्स (मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों) की क़ीमतों में भी 16,586 रुपए तक का इज़ाफ़ा किया गया है। हालांकि, राहत की बात यह है कि ऐंट्री-लेवल क्लासिक 1.0 एमटी समेत कुछ अन्य वेरीएंट्स की क़ीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

इस प्राइस रिवीजन के बाद स्कोडा स्लाविया की एक्स-शोरूम क़ीमत अब 10 लाख रुपए से शुरू होकर 17.99 लाख रुपए तक जाती है। भारतीय बाज़ार में यह सिडैन 1.0-लीटर और 1.5-लीटर टीएसआई पेट्रोल इंजन विकल्पों के साथ उपलब्ध है, जिन्हें 6-स्पीड मैनुअल, 7-स्पीड डीएसजी और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ पेश किया जाता है। ख़ास बात यह भी है कि, स्कोडा इस साल के आख़िर तक स्लाविया का फ़ेसलिफ़्ट वर्ज़न लॉन्च करने की तैयारी में है, जिसके चलते आने वाले महीनों में इस सिडैन को लेकर ग्राहकों की दिलचस्पी और बढ़ सकती है।

अनुवाद: गुलाब चौबे