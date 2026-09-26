स्कोडा ऑक्टाविया RS का रियल-वर्ल्ड माइलेज टेस्ट किया गया

कोई आधिकारिक माइलेज आंकड़ा जारी नहीं हुआ है

2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन 261bhp/370Nm पावर देता है

स्कोडा ने करीब एक साल पहले ऑक्टाविया RS लॉन्च की थी, जिसकी शुरुआती कीमत 49.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) थी। पहले बैच के 100 यूनिट्स थोड़े समय में ही बिक गए थे और कंपनी ने इस साल अगस्त में दूसरी बैच के 50 यूनिट्स का ऐलान किया था। साथ ही, कीमत में टैक्स से पहले 6.70 लाख रुपये की बढ़ोतरी भी हुई थी।

परफॉर्मेंस पर फोकस करने वाली ये सेडान हाल ही में CarWale के गैराज में आई, जहां हमने इसका रियल-वर्ल्ड माइलेज टेस्ट किया। वैसे ऑक्टाविया RS खरीदने वालों के लिए फ्यूल एफिशिएंसी ज्यादा मायने नहीं रखती, लेकिन फिर भी अगर आप कभी हल्के से चलाना चाहें, तो माइलेज कैसा मिल सकता है, ये जानना बुरा नहीं है।

सिटी में स्कोडा ऑक्टाविया RS ने 8.54kmpl का माइलेज दिया, जो MID पर दिख रहे 8.70kmpl के आंकड़े के करीब है। इसी तरह हाईवे पर ऑक्टाविया RS ने हर लीटर पर 16.6km का माइलेज निकाला, जो कि MID में दिख रहे फिगर के बिल्कुल बराबर था।

इस तरह, नई स्कोडा ऑक्टाविया RS की ओवरऑल माइलेज 10.55kmpl रही, जो इतनी पावर के हिसाब से काफी अच्छा है। ड्राइविंग कंडीशन्स की बात करें तो AC का टेम्परेचर 24 डिग्री पर सेट किया गया था और फैन स्पीड तीन पर थी। साथ ही, ऑटो स्टार्ट-स्टॉप फंक्शन एक्टिव था और ड्राइव मोड डिफॉल्ट पर सेट था।