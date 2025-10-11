स्कोडा ऑक्टाविया RS; लॉन्च के पहले ही बुक हुई सारी यूनिट्स!

सिर्फ़ 100 यूनिट्स ही होगी उपलब्ध

फ़ॉक्सवैगन गोल्फ़ GTI प्लेटफ़ॉर्म पर है बेस्ड

स्कोडा ऑक्टाविया RS को भारत में बेहद सीमित संख्या में 17 अक्टूबर यानी दिवाली से ठीक पहले लॉन्च करने वाली है। कंपनी ने हाल ही में इसकी बुकिंग्स शुरू हुई थी। अब ख़बर यह है कि, इसकी सारी यूनिट्स पूरी तरह से बुक हो चुकी हैं। यानी, अगर आप इस परफ़ॉर्मेंस सिडैन को ख़रीदने की सोच रहे थे, तो फ़िलहाल आपको इंतज़ार करना पड़ेगा।

नई स्कोडा ऑक्टाविया RS असल में फ़ॉक्सवैगन गोल्फ़ GTI प्लेटफ़ॉर्म पर बेस्ड है और इसे पूरी तरह से सीबीयू के तौर पर भारत लाया गया है। यह कार परफ़ॉर्मेंस के दीवानों के लिए एक स्पेशल पेशकश मानी जा रही है। इसमें 2.0-लीटर टीएसआई पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 261bhp की पावर और 370Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन को 7-स्पीड डीसीटी गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। इसकी परफ़ॉर्मेंस का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि, यह सिडैन 0 से 100kmph की रफ़्तार सिर्फ़ 6.1 सेकंड में पकड़ लेती है।

फ़ीचर्स की बात करें तो, स्कोडा ने ऑक्टाविया RS में लग्ज़री और टेक्नोलॉजी दोनों का शानदार मेल दिया है। इसमें 10 एयरबैग्स, 19-इंच ड्युअल-टोन अलॉय वील्स, स्पोर्टी ग्लॉस ब्लैक एक्सेंट्स और कार्बन-फाइबर फ़िनिश मिलते हैं। केबिन में एक 12.9-इंच इंफ़ोटेन्मेंट सिस्टम, 10-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और 675W का केंटन ऑडियो सिस्टम दिया गया है। इसके अलावा, इसमें स्पोर्ट्स एग्जॉस्ट, अडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, हेड-अप डिस्प्ले (HUD), थ्री-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल और वायरलेस कनेक्टिविटी जैसे प्रीमियम फ़ीचर्स भी शामिल हैं।

हालांकि, अभी इसे लॉन्च किया जाना बाकी है, लेकिन ऑक्टाविया RS का पूरा स्टॉक बुक होना ये दिखाता है कि भारत में हाई-परफ़ॉर्मेंस कार्स की मांग तेजी से बढ़ रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि, स्कोडा भारत में इस कार की अगली खेप कब लाती है, क्योंकि फ़िलहाल इसकी सारी 100 यूनिट्स हाथों-हाथ बुक हो चुकी हैं।