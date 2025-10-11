CarWale
    AD

    स्कोडा ऑक्टाविया RS; लॉन्च के पहले ही बुक हुई सारी यूनिट्स!

    Read inEnglish
    Authors Image

    Dwij Bhandut

    112 बार पढ़ा गया
    स्कोडा ऑक्टाविया RS; लॉन्च के पहले ही बुक हुई सारी यूनिट्स!
    • सिर्फ़ 100 यूनिट्स ही होगी उपलब्ध
    • फ़ॉक्सवैगन गोल्फ़ GTI प्लेटफ़ॉर्म पर है बेस्ड

    स्कोडा ऑक्टाविया RS को भारत में बेहद सीमित संख्या में 17 अक्टूबर यानी दिवाली से ठीक पहले लॉन्च करने वाली है। कंपनी ने हाल ही में इसकी बुकिंग्स शुरू हुई थी। अब ख़बर यह है कि, इसकी सारी यूनिट्स पूरी तरह से बुक हो चुकी हैं। यानी, अगर आप इस परफ़ॉर्मेंस सिडैन को ख़रीदने की सोच रहे थे, तो फ़िलहाल आपको इंतज़ार करना पड़ेगा।

    नई स्कोडा ऑक्टाविया RS असल में फ़ॉक्सवैगन गोल्फ़ GTI प्लेटफ़ॉर्म पर बेस्ड है और इसे पूरी तरह से सीबीयू के तौर पर भारत लाया गया है। यह कार परफ़ॉर्मेंस के दीवानों के लिए एक स्पेशल पेशकश मानी जा रही है। इसमें 2.0-लीटर टीएसआई पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 261bhp की पावर और 370Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन को 7-स्पीड डीसीटी गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। इसकी परफ़ॉर्मेंस का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि, यह सिडैन 0 से 100kmph की रफ़्तार सिर्फ़ 6.1 सेकंड में पकड़ लेती है।

    Skoda Octavia RS Right Side View

    फ़ीचर्स की बात करें तो, स्कोडा ने ऑक्टाविया RS में लग्ज़री और टेक्नोलॉजी दोनों का शानदार मेल दिया है। इसमें 10 एयरबैग्स, 19-इंच ड्युअल-टोन अलॉय वील्स, स्पोर्टी ग्लॉस ब्लैक एक्सेंट्स और कार्बन-फाइबर फ़िनिश मिलते हैं। केबिन में एक 12.9-इंच इंफ़ोटेन्मेंट सिस्टम, 10-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और 675W का केंटन ऑडियो सिस्टम दिया गया है। इसके अलावा, इसमें स्पोर्ट्स एग्जॉस्ट, अडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, हेड-अप डिस्प्ले (HUD), थ्री-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल और वायरलेस कनेक्टिविटी जैसे प्रीमियम फ़ीचर्स भी शामिल हैं।

    हालांकि, अभी इसे लॉन्च किया जाना बाकी है, लेकिन ऑक्टाविया RS का पूरा स्टॉक बुक होना ये दिखाता है कि भारत में हाई-परफ़ॉर्मेंस कार्स की मांग तेजी से बढ़ रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि, स्कोडा भारत में इस कार की अगली खेप कब लाती है, क्योंकि फ़िलहाल इसकी सारी 100 यूनिट्स हाथों-हाथ बुक हो चुकी हैं।

    स्कोडा ऑक्टाविया आरएस इमेज
    स्कोडा ऑक्टाविया आरएस
    Rs. 50.00 - 55.00 लाख
    द्वारा साझा करें
    • Facebook Share Link
    • Twitter Share Link
    • Gmail Share Link
    हमें यहां फ़ॉलो करें
    गूगल न्यूज़
    हमें यहां फ़ॉलो करें गूगल न्यूज़
     अगला 
    बेंटले ने मुंबई में खोला अपना पहला शोरूम; अब देश में होगी लग्ज़री कार्स की डायरेक्ट बिक्री

    संबंधित न्यूज़

    चर्चित न्यूज़

    हाल-फ़िलहाल की न्यूज़

    स्कोडा ऑक्टाविया आरएस गैलरी

    • images
    • videos
    Skoda Kylaq Classic Base Variant Walkaround | Priced at ₹8.25 Lakh
    youtube-icon
    Skoda Kylaq Classic Base Variant Walkaround | Priced at ₹8.25 Lakh
    CarWale टीम द्वारा08 Jul 2025
    99936 बार देखा गया
    714 लाइक्स
    Skoda Kodiaq Review: Top 5 Reasons It's the SUV You Need!
    youtube-icon
    Skoda Kodiaq Review: Top 5 Reasons It's the SUV You Need!
    CarWale टीम द्वारा21 Apr 2025
    70527 बार देखा गया
    423 लाइक्स

    फ़ीचर्ड कार्स

    • सिडैनs
    • अभी लॉन्च हुआ
    • आगामी
    मारुति सुज़ुकी डिज़ायर
    मारुति डिज़ायर
    Rs. 6.26 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    स्कोडा स्लाविया
    स्कोडा स्लाविया
    Rs. 10.00 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    फ़ॉक्सवैगन वर्टूस
    फ़ॉक्सवैगन वर्टूस
    Rs. 11.16 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    हुंडई वरना
    हुंडई वरना
    Rs. 10.69 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    हुंडई ऑरा
    हुंडई ऑरा
    Rs. 5.98 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    होंडा अमेज
    होंडा अमेज
    Rs. 7.45 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    होंडा सिटी
    होंडा सिटी
    Rs. 12.00 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    बीएमडब्ल्यू M5
    बीएमडब्ल्यू M5
    Rs. 2.01 करोड़से शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी सिडैन कार्स देखें
    महिंद्रा बोलेरो नियो
    महिंद्रा बोलेरो नियो
    Rs. 8.49 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    6th अक्
    महिंद्रा बोलेरो
    महिंद्रा बोलेरो
    Rs. 7.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    6th अक्
    मासेराती MCPura
    मासेराती MCPura
    Rs. 5.12 करोड़से शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    4th अक्
    महिंद्रा थार
    महिंद्रा थार
    Rs. 9.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    3rd अक्
    सिट्रोएन एयरक्रॉस X
    सिट्रोएन एयरक्रॉस X
    Rs. 8.29 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    3rd अक्
    वॉल्वो EX30
    वॉल्वो EX30
    Rs. 39.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    मारुति सुज़ुकी विक्टोरिस
    मारुति विक्टोरिस
    Rs. 10.50 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    विनफ़ास्ट VF 6
    विनफ़ास्ट VF 6
    Rs. 16.49 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी लॉन्च की गई नई कार्स देखें
    स्कोडा ऑक्टाविया आरएस
    Launching Soon
    अक् 2025
    स्कोडा ऑक्टाविया आरएस

    Rs. 50.00 - 55.00 लाखअनुमानित प्राइस

    17th अक्टूबर 2025अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    हुंडई नई वेन्यू
    हुंडई नई वेन्यू

    Rs. 7.90 - 14.00 लाखअनुमानित प्राइस

    4th नवम्बर 2025अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    टाटा सिएरा ईवी
    टाटा सिएरा ईवी

    Rs. 25.00 - 30.00 लाखअनुमानित प्राइस

    15th नवम्बर 2025अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    टाटा सफ़ारी ईवी
    टाटा सफ़ारी ईवी

    Rs. 26.00 - 30.00 लाखअनुमानित प्राइस

    नवम्बर 2025 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    मारुति सुज़ुकी ई विटारा
    मारुति ई विटारा

    Rs. 20.00 - 25.00 लाखअनुमानित प्राइस

    दिसम्बर 2025 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    टाटा सिएरा
    टाटा सिएरा

    Rs. 20.00 - 25.00 लाखअनुमानित प्राइस

    दिसम्बर 2025 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    हुंडई New Venue N Line
    हुंडई New Venue N Line

    Rs. 11.29 - 13.23 लाखअनुमानित प्राइस

    दिसम्बर 2025 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    सिट्रोएन eC3 फ़ेसलिफ़्ट
    सिट्रोएन eC3 फ़ेसलिफ़्ट

    Rs. 11.00 - 14.00 लाखअनुमानित प्राइस

    दिसम्बर 2025 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    सभी आगामी कार्स देखें
    AD
    • स्कोडा-कार्स
    • अन्य ब्रैंड्स
    स्कोडा कायलाक
    स्कोडा कायलाक
    Rs. 7.55 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    स्कोडा स्लाविया
    स्कोडा स्लाविया
    Rs. 10.00 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    स्कोडा कुशाक
    स्कोडा कुशाक
    Rs. 10.61 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी स्कोडा-कार्स

    लोकप्रिय वीडियोज़

    Skoda Kylaq Classic Base Variant Walkaround | Priced at ₹8.25 Lakh
    youtube-icon
    Skoda Kylaq Classic Base Variant Walkaround | Priced at ₹8.25 Lakh
    CarWale टीम द्वारा08 Jul 2025
    99936 बार देखा गया
    714 लाइक्स
    Skoda Kodiaq Review: Top 5 Reasons It's the SUV You Need!
    youtube-icon
    Skoda Kodiaq Review: Top 5 Reasons It's the SUV You Need!
    CarWale टीम द्वारा21 Apr 2025
    70527 बार देखा गया
    423 लाइक्स
    Mail Image
    हमारे न्यूज़लेटर के लिए साइन अप करें
    Get all the latest updates from कारवाले
    • होम
    • न्यूज़
    • स्कोडा ऑक्टाविया RS; लॉन्च के पहले ही बुक हुई सारी यूनिट्स!