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    स्कोडा काइलैक स्पोर्टलाइन शोरूम पहुंचना हुई शुरू

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    Haji Chakralwale
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    स्कोडा काइलैक स्पोर्टलाइन शोरूम पहुंचना हुई शुरू
      • नई मिड-स्पेक स्पोर्टलाइन वेरीएंट की डिलिवरी जल्द शुरू होगी
      • क़ीमत 11.32 लाख रुपए से शुरू

    स्कोडा इंडिया ने अपनी सबसे किफायती एसयूवी काइलैक में नया मिड-स्पेक स्पोर्टलाइन वेरीएंट शामिल किया है। यह वेरीएंट सिग्नेचर प्लस और प्रेस्टिज वेरीएंट के बीच रखा गया है। नई काइलैक स्पोर्टलाइन में इसके नाम के मुताबिक़ कई कॉस्मेटिक अपडेट दिए गए हैं और इसकी कीमत 11.32 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। लॉन्च के कुछ हफ्तों बाद अब नई काइलैक स्पोर्टलाइन देशभर के शोरूम में पहुंचना शुरू हो गई है।

    Skoda Kylaq Front Seat Headrest-Mounted Display

    स्पोर्टी लुक पर फ़ोकस

    काइलैक स्पोर्टलाइन में कोई परफ़ॉर्मेंस अपग्रेड नहीं किया गया है, बल्कि इसमें कई कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं। इसमें ग्लॉस ब्लैक ग्रिल, सामने और पीछे की ओर पूरी तरह से ब्लैक स्किड प्लेट्स, ब्लैक ओआरवीएम्स और क्वॉर्टर ग्लास और बूट पर स्पोर्टलाइन की बैजिंग देखने को मिलती है।

    इसके अलावा इसमें नया रूफ़ स्पॉइलर और ग्लॉसी ब्लैक फ़िनिश वाले 17-इंच अलॉय वील्स मिलते हैं। ये सिग्नेचर प्लस वेरीएंट में मिलने वाले स्टैंडर्ड 16-इंच वील्स की जगह दिए गए हैं।

    Skoda Kylaq Right Side View

    नया स्टील ग्रे कलर

    काइलैक स्पोर्टलाइन में नया स्टील ग्रे का ​रंग विकल्प भी जोड़ा गया है। इसके साथ काइलैक में अब कुल छह पेंट स्कीम्स मिलते हैं। खास बात यह है कि फिलहाल स्टील ग्रे रंग सिर्फ स्पोर्टलाइन वेरीएंट में ही उपलब्ध है।

    हालांकि, इसके अलावा इक्सटीरियर में बाक़ी बदलाव सिर्फ ऊपर बताए गए कॉस्मेटिक अपडेट्स तक ही सीमित हैं।

    Skoda Kylaq Dashboard

    ऑल-ब्लैक केबिन

    केबिन में सबसे बड़ा बदलाव इसका पूरी तरह से ब्लैक केबिन थीम है। इसमें ब्लक लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री के साथ वाइट रंग की स्टी​चिंग दी गई है। इसके अलावा सामने की सीट पर हेडरेस्ट्स पर स्पोर्टलाइन लोगो मिलता है और साथ ही इस कॉम्पैक्ट एसयूवी में अलुमीनियम पैडल्स भी मिलते हैं।

    Skoda Kylaq Side Badge

    इसमें वायरलेस चार्जर भी दिया गया है। फ़ीचर्स में एम्बिएंट लाइटिंग, इलेक्ट्रिक सनरूफ़, वायरलेस ऐंड्रॉइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले, बड़ा टचस्क्रीन इंफ़ोटेन्मेंट सिस्टम और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शामिल हैं।

    Skoda Kylaq Wheel

    इंजन में कोई बदलाव नहीं

    मकैनिकल तौर पर काइलैक स्पोर्टलाइन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें पहले वाला ही 1.0-लीटर, तीन-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसे छह-स्पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ लिया जा सकता है। यह इंजन 116bhp और 178Nm का टॉर्क जनरेट करता है।

    स्कोडा कायलाक इमेज
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    स्कोडा कायलाक की भारत में प्राइस

    शहरऑन-रोड कीमतें
    MumbaiRs. 8.99 लाख
    BangaloreRs. 9.15 लाख
    DelhiRs. 8.54 लाख
    PuneRs. 8.81 लाख
    HyderabadRs. 9.18 लाख
    AhmedabadRs. 8.35 लाख
    ChennaiRs. 9.07 लाख
    KolkataRs. 8.72 लाख
    ChandigarhRs. 8.50 लाख

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