स्कोडा कायलाक ने भारत में 50,000 यूनिट्स के प्रोडक्शन का आंकड़ा किया पार

चाकन प्लांट की उत्पादन क्षमता में 30 प्रतिशत की हुई है बढ़ोतरी

हाल ही में क़ीमतों में हुआ है इज़ाफ़ा

स्कोडा की सबसे किफ़ायती कॉम्पैक्ट एसयूवी कायलाक ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जिसने देश में 50,000 यूनिट्स के प्रोडक्शन का आंकड़ा पार कर लिया है। यह मॉडल ब्रैंड के लिए एक संजीवनी की तरह काम किया है, जिसने 2025 में ब्रैंड की कुल बिक्री की 36 प्रतिशत सालाना बढ़ोतरी में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

कायलाक की बढ़ती मांग को देखते हुए स्कोडा ने अपने चाकन प्लांट में उत्पादन क्षमता को 30 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है। इसके साथ ही कंपनी ने घरेलू सप्लायर्स के साथ अपनी साझेदारी भी मज़बूत की है, ताकि लोकलाइज़ेशन का स्तर और बेहतर किया जा सके।

लॉन्च के बाद से ही स्कोडा कायलाक ने कॉम्पैक्ट एसयूवी सेग्मेंट में ब्रैंड की मौजूदगी मज़बूत करने में अहम भूमिका निभाई है। बड़ी बात यह है कि, कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद यह मॉडल ग्राहकों के बीच अच्छी पकड़ बना रहा है।

क़ीमत की बात करें तो, स्कोडा ने हाल ही में कायलाक के चुनिंदा वेरीएंट्स पर 33,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की है। इसके बाद अब इस एसयूवी की एक्स-शोरूम क़ीमत 7.59 लाख रुपए से 12.99 लाख रुपए के बीच हो गई है।

अनुवाद: गुलाब चौबे