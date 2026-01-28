CarWale
    AD

    स्कोडा कायलाक ने भारत में 50,000 यूनिट्स के प्रोडक्शन का आंकड़ा किया पार

    Read inEnglish
    Authors Image

    Haji Chakralwale

    1,010 बार पढ़ा गया
    स्कोडा कायलाक ने भारत में 50,000 यूनिट्स के प्रोडक्शन का आंकड़ा किया पार
    • चाकन प्लांट की उत्पादन क्षमता में 30 प्रतिशत की हुई है बढ़ोतरी
    • हाल ही में क़ीमतों में हुआ है इज़ाफ़ा

    स्कोडा की सबसे किफ़ायती कॉम्पैक्ट एसयूवी कायलाक ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जिसने देश में 50,000 यूनिट्स के प्रोडक्शन का आंकड़ा पार कर लिया है। यह मॉडल ब्रैंड के लिए एक संजीवनी की तरह काम किया है, जिसने 2025 में ब्रैंड की कुल बिक्री की 36 प्रतिशत सालाना बढ़ोतरी में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

    कायलाक की बढ़ती मांग को देखते हुए स्कोडा ने अपने चाकन प्लांट में उत्पादन क्षमता को 30 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है। इसके साथ ही कंपनी ने घरेलू सप्लायर्स के साथ अपनी साझेदारी भी मज़बूत की है, ताकि लोकलाइज़ेशन का स्तर और बेहतर किया जा सके।

    लॉन्च के बाद से ही स्कोडा कायलाक ने कॉम्पैक्ट एसयूवी सेग्मेंट में ब्रैंड की मौजूदगी मज़बूत करने में अहम भूमिका निभाई है। बड़ी बात यह है कि, कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद यह मॉडल ग्राहकों के बीच अच्छी पकड़ बना रहा है।

    क़ीमत की बात करें तो, स्कोडा ने हाल ही में कायलाक के चुनिंदा वेरीएंट्स पर 33,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की है। इसके बाद अब इस एसयूवी की एक्स-शोरूम क़ीमत 7.59 लाख रुपए से 12.99 लाख रुपए के बीच हो गई है।

    अनुवाद: गुलाब चौबे

    स्कोडा कायलाक इमेज
    स्कोडा कायलाक
    Rs. 7.59 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    द्वारा साझा करें
    • Facebook Share Link
    • Twitter Share Link
    • Gmail Share Link
    हमें यहां फ़ॉलो करें
    गूगल न्यूज़
    हमें यहां फ़ॉलो करें गूगल न्यूज़
     अगला 
    महिंद्रा स्कॉर्पियो N फ़ेसलिफ़्ट का इंटीरियर हुआ लीक; बड़ी स्क्रीन और नए फ़ीचर्स का हुआ ख़ुलासा

    संबंधित न्यूज़

    चर्चित न्यूज़

    हाल-फ़िलहाल की न्यूज़

    स्कोडा कायलाक गैलरी

    • images
    • videos
    Upcoming Cars in India 2026 | Maruti, Mahindra, Kia & Skoda | Part 2 | CarWale
    youtube-icon
    Upcoming Cars in India 2026 | Maruti, Mahindra, Kia & Skoda | Part 2 | CarWale
    CarWale टीम द्वारा05 Jan 2026
    63900 बार देखा गया
    311 लाइक्स
    What’s New in the 2026 Kushaq? Top 5 Updated Explained | CarWale
    youtube-icon
    What’s New in the 2026 Kushaq? Top 5 Updated Explained | CarWale
    CarWale टीम द्वारा20 Jan 2026
    41250 बार देखा गया
    238 लाइक्स

    फ़ीचर्ड कार्स

    • एसयूवीs
    • अभी लॉन्च हुआ
    • आगामी
    निसान ग्रैवाइट
    निसान ग्रैवाइट
    Rs. 5.65 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    17th फ़र
    टाटा पंच ईवी
    टाटा पंच ईवी
    Rs. 8.09 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    20th फ़र
    टाटा पंच
    टाटा पंच
    Rs. 5.60 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    टाटा सिएरा
    टाटा सिएरा
    Rs. 11.49 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    किआ सेल्टोस
    किआ सेल्टोस
    Rs. 10.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    हुंडई क्रेटा
    हुंडई क्रेटा
    Rs. 10.79 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    हुंडई वेन्यू
    हुंडई वेन्यू
    Rs. 8.00 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    महिंद्रा XUV 7XO
    महिंद्रा XUV 7XO
    Rs. 13.66 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी एसयूवी कार्स देखें
    टाटा पंच ईवी
    टाटा पंच ईवी
    Rs. 8.09 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    20th फ़र
    फ़ॉक्सवैगन टेरॉन R-लाइन
    फ़ॉक्सवैगन टेरॉन R-लाइन
    Rs. 46.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    19th फ़र
    निसान ग्रैवाइट
    निसान ग्रैवाइट
    Rs. 5.65 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    17th फ़र
    मारुति सुज़ुकी ई विटारा
    मारुति ई विटारा
    Rs. 13.49 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    17th फ़र
    टाटा पंच
    टाटा पंच
    Rs. 5.60 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    महिंद्रा XUV 3XO ईवी
    महिंद्रा XUV 3XO ईवी
    Rs. 13.89 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    महिंद्रा XUV 7XO
    महिंद्रा XUV 7XO
    Rs. 13.66 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    किआ सेल्टोस
    किआ सेल्टोस
    Rs. 10.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी लॉन्च की गई नई कार्स देखें
    टोयोटा अर्बन क्रूज़र इबेला
    टोयोटा अर्बन क्रूज़र इबेला

    Rs. 16.00 - 19.50 लाखअनुमानित प्राइस

    फ़रवरी 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    स्कोडा कुशाक फ़ेसलिफ़्ट
    स्कोडा कुशाक फ़ेसलिफ़्ट

    Rs. 11.00 - 19.00 लाखअनुमानित प्राइस

    फ़रवरी 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    मर्सिडीज़ बेंज़ नई वी-क्लास
    Launching Soon
    मार 2026
    मर्सिडीज़ बेंज़ नई वी-क्लास

    Rs. 1.00 - 1.50 करोड़अनुमानित प्राइस

    3rd मार्च 2026अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    रेनो डस्टर
    रेनो डस्टर

    Rs. 9.50 - 19.00 लाखअनुमानित प्राइस

    मार्च 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    टाटा सिएरा ईवी
    टाटा सिएरा ईवी

    Rs. 20.00 - 25.00 लाखअनुमानित प्राइस

    मार्च 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    महिंद्रा बोलेरो 2026
    महिंद्रा बोलेरो 2026

    Rs. 10.00 - 12.00 लाखअनुमानित प्राइस

    मार्च 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    निसान टेक्टॉन
    निसान टेक्टॉन

    Rs. 11.00 - 18.00 लाखअनुमानित प्राइस

    फ़रवरी 2026Unveil Date

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    एमजी मैजेस्टर
    एमजी मैजेस्टर

    Rs. 40.00 - 45.00 लाखअनुमानित प्राइस

    अप्रैल 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    सभी आगामी कार्स देखें
    AD
    • स्कोडा-कार्स
    • अन्य ब्रैंड्स
    स्कोडा कायलाक
    स्कोडा कायलाक
    Rs. 7.59 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    स्कोडा स्लाविया
    स्कोडा स्लाविया
    Rs. 10.00 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    स्कोडा कुशाक
    स्कोडा कुशाक
    Rs. 10.66 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी स्कोडा-कार्स

    स्कोडा कायलाक की भारत में प्राइस

    शहरऑन-रोड कीमतें
    MumbaiRs. 8.85 लाख
    BangaloreRs. 9.07 लाख
    DelhiRs. 8.54 लाख
    PuneRs. 8.85 लाख
    HyderabadRs. 9.06 लाख
    AhmedabadRs. 8.35 लाख
    ChennaiRs. 9.00 लाख
    KolkataRs. 8.76 लाख
    ChandigarhRs. 8.58 लाख

    लोकप्रिय वीडियोज़

    Upcoming Cars in India 2026 | Maruti, Mahindra, Kia & Skoda | Part 2 | CarWale
    youtube-icon
    Upcoming Cars in India 2026 | Maruti, Mahindra, Kia & Skoda | Part 2 | CarWale
    CarWale टीम द्वारा05 Jan 2026
    63900 बार देखा गया
    311 लाइक्स
    What’s New in the 2026 Kushaq? Top 5 Updated Explained | CarWale
    youtube-icon
    What’s New in the 2026 Kushaq? Top 5 Updated Explained | CarWale
    CarWale टीम द्वारा20 Jan 2026
    41250 बार देखा गया
    238 लाइक्स
    Mail Image
    हमारे न्यूज़लेटर के लिए साइन अप करें
    Get all the latest updates from कारवाले
    • होम
    • न्यूज़
    • स्कोडा कायलाक ने भारत में 50,000 यूनिट्स के प्रोडक्शन का आंकड़ा किया पार