स्कोडा कायलाक का 25वां एनिवर्सरी लिमिटेड इडिशन लॉन्च; क़ीमत 11.25 लाख रुपए से शुरू

कुशाक और स्लाविया के साथ किया गया है पेश

सिर्फ़ दो वेरीएंट्स में है उपलब्ध

भारत में अपनी 25वीं सालगिरह के जश्न के मौके पर स्कोडा ऑटो इंडिया ने अपनी सब-4 मीटर एसयूवी कायलाक का 25वां एनिवर्सरी लिमिटेड इडिशन पेश किया है। इस ख़ास इडिशन के साथ ब्रांड ने कुशाक और स्लाविया के लिए भी लिमिटेड इडिशन वर्ज़न लॉन्च किए हैं।

ख़ास फ़ीचर्स और इडिशन डिटेल्स

कायलाक लिमिटेड इडिशन में 360-डिग्री कैमरा, पडल लैम्प और बी-पिलर पर 25वीं एनिवर्सरी का बैज दिया गया है। बाकी दोनों लिमिटेड-इडिशन स्कोडा मॉडल्स जहां सिर्फ़ डीप ब्लैक और टॉर्नेडो रेड कलर में आते हैं, वहीं कायलाक लिमिटेड इडिशन स्टैंडर्ड मॉडल के सभी 7 कलर ऑप्शन्स में उपलब्ध है।

क़ीमत और वेरीएंट्स

यह ख़ास इडिशन सिर्फ़ सिग्नेचर+ और प्रेस्टीज वेरीएंट्स में उपलब्ध है। सिग्नेचर+ की क़ीमत 11.25 लाख रुपए और प्रेस्टीज की क़ीमत 12.89 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) रखी गई है। कंपनी सिर्फ़ 500 यूनिट्स ही इस लिमिटेड इडिशन की बेचेगी।

इंजन और परफ़ॉर्मेंस

पावर के लिए इसमें 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है।