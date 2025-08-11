स्कोडा ने कुशाक का लिमिटेड इडिशन 16.39 लाख रुपए में किया लॉन्च

भारत में अपनी 25वीं सालगिरह मनाने के लिए स्कोडा ऑटो इंडियाने अपनी पॉपुलर मिड-साइज़ एसयूवी कुशाक का 25वां एनिवर्सरी लिमिटेड इडिशन पेश किया है। यह ख़ास इडिशन स्टाइल, प्रीमियम फ़ीचर्स और इक्सक्लूज़िव डिटेलिंग के साथ आता है, जो इसे रेगुलर मॉडल से अलग बनाता है।

स्टाइलिश और आक्रामक लुक

कुशाक 25वां एनिवर्सरी इडिशन में ऑल-ब्लैक इक्सटीरियर थीम दी गई है, जिसमें रेड हाइलाइट्स और मोंटे कार्लो बॉडी किट शामिल है। नई ग्लॉस-ब्लैक ग्रिल, 25वां एनिवर्सरी बैज, अंडरबॉडी लाइट्स, पडल लैम्प और रेड एक्सेंट्स वाले अलॉय वील्स इसके लुक को और ज़्यादा स्पोर्टी बनाते हैं।

प्रीमियम इंटीरियर और फ़ीचर्स

कैबिन में ब्लैक थीम के साथ रेड स्टिचिंग और रेड डैशबोर्ड हाइलाइट्स दी गई हैं। इसमें 360-डिग्री कैमरा, वायरलेस चार्जिंग, पैनरॉमिक सनरूफ़, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और एड्वांस इंफ़ोटेन्मेंट सिस्टम जैसे प्रीमियम फ़ीचर्स मिलते हैं।

इंजन वही, परफ़ॉर्मेंस दमदार

इसके इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह इडिशन 1.0-लीटर टीएसआई और 1.5-लीटर टीएसआई टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन्स के साथ आता है, जिन्हें मैनुअल ऑटोमैटिक और डीएसजी गियरबॉक्स में चुना जा सकता है।

कुशाक मोंटे कार्लो लिमिटेड इडिशन की क़ीमतें इस प्रकार हैं: