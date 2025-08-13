क्या स्कोडा कुशाक फ़ेसलिफ़्ट को मिलेगा पैनरॉमिक सनरूफ़?

भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान आई नज़र

इस साल के अंत तक हो सकती है पेश

स्कोडा ऑटो इंडिया पिछले कुछ दिनों से अपडेटेड कुशाक को भारत से लेकर अंतरराष्ट्रीय इलाक़ों में टेस्ट करती हुई नज़र आई है। हाल-फ़िलहाल में, कार को मिलने वाले कई अपडेट्स का ख़ुलासा स्पाई शॉट्स में हुआ है और अब कुशाक फ़ेसलिफ़्ट की जो तस्वीर सामने आई है, उससे भारतीयों का चहेता सनरूफ़ होने की भी उम्मीद लग रही है।

यहां नज़र आ रहे तस्वीरों में फ़ेसलिफ़्टेड स्कोडा कुशाक कवर्ड है, जिसकी वजह से इसके सामने और पिछले प्रोफ़ाइल में आने वाले बदलावों के बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है। वहीं ऊपर से ली गई तस्वीर से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि, इस अपडेटेड मॉडल में पैनरॉमिक सनरूफ़ भी ऑफ़र किया जा सकता है। स्कोडा की मिड-साइज़ एसयूवी में मौजूदा समय में सिंगल-पेन इलेक्ट्रिक सनरूफ़ ऑफ़र किया गया है।

इसके अलावा कुशाक फ़ेसलिफ़्ट के सामने व रियर प्रोफ़ाइल के डिज़ाइन में अपडेट होने के क़यास लगाए जा रहे हैं। साथ ही इसमें नए लाइटिंग इक्विपमेंट्स, नई अप्होल्स्ट्रीऔर वेंटिलेटेड सीट्स दिए जा सकते हैं। इनके साथ एडास सूइट भी ऑफ़र किया जा सकता है।

मिली ख़बर के मुताबिक़, इसमें मकैनिकल तौर पर कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। मौजूदा 1.0-लीटर और 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन ही फ़ेसलिफ़्ट में भी दिया जा सकता है। वहीं ट्रैंस्मिशन के लिए छह-स्पीड मैनुअल और सात-स्पीड डीसीटी गियरबॉक्स होगा। हालांकि, छह-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर की जगह आठ-स्पीड यूनिट ऑफ़र किया जा सकता है।

अनुवाद: सोनम गुप्ता