नई स्कोडा कुशाक स्पोर्टलाइन डीलर्स तक पहुंची! मिड वेरीएंट में मिल रहे इतने प्रीमियम फ़ीचर्स

इसी महीने हुई लॉन्च, शुरुआती क़ीमत 10.69 लाख रुपए

मिड-स्पेक स्पोर्टलाइन वेरीएंट की डिलिवरी शुरू

स्कोडा ऑटो इंडिया ने हाल ही में अपनी अपडेटेड कुशाक फ़ेसलिफ़्ट को भारतीय बाज़ार में लॉन्च किया है, जिसकी शुरुआती क़ीमत 10.69 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) रखी गई है। अब इस मिड-साइज़ एसयूवी का स्पोर्टलाइन मिड वेरीएंट डीलरशिप्स पर पहुंचना शुरू हो गया है, जिससे ग्राहकों के बीच इसकी चर्चा तेज़ हो गई है।

यह एसयूवी किआ सेल्टोस, हुंडई क्रेटा और रेनो डस्टर जैसी कार्स को सीधी टक्कर देती है। नया स्पोर्टलाइन वेरीएंट कार्बन स्टील कलर में देखा गया है, जिसमें ग्रिल पर एलईडी डीआरएल्स, एलईडी हैडलैम्प्स, इलुमिनेटेड स्कोडा लेटरिंग, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर, रियर वाइपर और एलईडी टेल लैम्प्स जैसे एलिमेंट्स मिलते हैं।

इक्सटीरियर में इसे और स्पोर्टी बनाने के लिए ब्लैक-आउट ट्रीटमेंट दिया गया है, जिसमें रूफ़ रेल्स, शार्क-फ़िन ऐंटीना, 17-इंच वील्स, बम्पर इन्सर्ट्स, बी-पिलर्स और ग्रिल शामिल हैं।

केबिन की बात करें तो, यह मिड वेरीएंट फ़ीचर्स के मामले में काफ़ी दमदार है। इसमें 6 एयरबैग्स, टीपीएमएस, मल्टीफ़ंक्शन स्टीयरिंग वील, कलर्ड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एम्बिएंट लाइटिंग और फैब्रिक सीट्स दी गई हैं।

इसके अलावा, इसमें 10-इंच टचस्क्रीन इंफ़ोटेन्मेंट, सिंगल-पेन सनरूफ़, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर एसी वेंट्स, क्रूज़ कंट्रोल, रिवर्स पार्किंग कैमरा, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर्स, कूल्ड ग्लवबॉक्स, वायरलेस फोन मिररिंग और यूएसबी टाइप-सी पोर्ट्स जैसे फ़ीचर्स भी मिलते हैं।

इंजन ऑप्शन की बात करें तो, यह वेरीएंट सिर्फ़ 1.0-लीटर टीएसआई पेट्रोल इंजन के साथ आता है, जो 114bhp की पावर और 178Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ 6-स्पीड मैनुअल और 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रैंस्मिशन का विकल्प मिलता है। कंपनी इसके लिए 19.66kmpl तक का माइलेज क्‍लेम करती है।

कुल मिलाकर, नया स्पोर्टलाइन वेरीएंट उन ख़रीदारों के लिए एक बढ़िया ऑप्शन बनकर उभर रहा है, जो स्टाइल, फ़ीचर्स और परफ़ॉर्मेंस का बैलेंस चाहते हैं।

तस्वीरों के स्रोत

अनुवाद: गुलाब चौबे